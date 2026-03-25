Þóttist ætla að gera við húsið

Maður hefur verið sakfelldur í Héraðsdómi Reykjavíkur fyrir fjársvik en hann lagði fram tilboð í viðhald á fjölbýlishúsi. Tilboðinu var tekið og maðurinn fékk hluta verðsins greiddan fyrir fram. Þegar til kastanna kom vann hann hins vegar ekki verkið.
Ákæra var lögð fram í september 2025 en svikin áttu sér stað í apríl og maí 2019. Samkvæmt ákæru taldi maðurinn þremur einstaklingum, sem voru í forsvari fyrir húsfélags hússins, trú um að fjármunirnir sem þeir greiddu honum yrðu nýttir sem endurgjald fyrir vinnu og efniskostnað vegna viðhalds á fasteigninni, en hann hafi styrkt hugmyndir þeirra um að hann myndi taka að sér viðgerðir með því að senda tilboð í verkið með tölvupósti og upplýsingum um að greiða þyrfti hluta verðsins fyrir fram. Samkvæmt ákærunni hófust framkvæmdirnar aldrei og nýtti ákærði fjármunina í eigin þágu en upphæðin sem honum hefði verið greidd hafi verið millifærð á reikning í eigu hans með þremur færslum.
Alls voru manninum greiddar 993.892 krónur.
Ekki tókst að birta manninum ákæruna og var hún því birt í Lögbirtingablaðinu. Maðurinn mætti hins vegar ekki fyrir dóminn og var það metið sem ígildi játningar.
Maðurinn á nokkurn sakaferil að baki. Hann hlaut, með lögreglustjórasátt, sektir og sviptingu ökuréttar 2016 og 2020 vegna umferðarlagabrota. Hann var sektaður 2020 vegna brota gegn lögum um ávana- og fíkniefni. Árið 2023 hlaut hann dóm á Spáni vegna þjófnaðar og sama ár hlaut hann dóm hér á landi vegna brota gegn lögum um tekjuskatt, lögum um virðisaukaskatt, lögum um bókhald, umferðarlögum o.fl. Var síðarnefndi dómurinn skilorðsbundinn. Árið 2024 hlaut hann síðan níu mánaða skilorðsbundin dóm fyrir umferðarlagabrot en af þeim voru sex mánuðir skilorðsbundnir.
Það var metið manninum til refsiauka að hann framdi fjársvikin áður en hann hlaut dómana 2023 og 2024. Á móti var tekið tillit til þess að langt var um liðið frá svikunum.
Við hæfi þótti því að dæma manninn í eins mánaðar skilorðsbundið fangelsi.