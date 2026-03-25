Miðvikudagur 25.mars 2026

Robert F. Kennedy yngri skar getnaðarlim af þvottabirni á meðan börnin hans biðu í bílnum

Kristinn H. Guðnason
Miðvikudaginn 25. mars 2026 19:30

Kennedy hefur í nokkur skipti haft afskipti af dauðum dýrum sem hann finnur.

Robert F. Kennedy yngri, núverandi heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna í Trump stjórninni, skar getnaðarliminn af dauðum þvottabirni sem hann fann í vegkanti. Börnin hans biðu í bílnum á meðan.

Þetta er á meðal þess sem kemur fram í nýrri bók rithöfundarins Isabel Vincent um ráðherrann, „RFK Jr: The Fall and Rise“ sem er að miklu leyti unnin upp úr dagbókum hans og kemur út um miðjan apríl.

Margt óhugnanlegt kemur fram varðandi hegðun Kennedy í gegnum tíðina. Jafn vel frá unga aldri. Meðal annars að hann hafi sett hægðalosandi vökva í drykki í afmælisveislu bróður síns, aðeins einni viku eftir að faðir þeirra, Robert Kennedy, var myrtur.

Kennedy yngri ólst upp með nokkra stjúpfeður, ánetjaðist fljótt fíkniefnum og var rekinn úr skóla.

Í bókinni er einnig sagt frá undarlegri uppákomu árið 2001, þegar Robert var 47 ára gamall. Það er að hann hafi stöðvað í vegkanti þegar hann sá dauðan þvottabjörn. Hann fór út úr bílnum og skar getnaðarliminn af honum til þess að taka með sér og rannsaka seinna. Á meðan þetta var að gerast biðu börnin hans í bílnum. Ekki kemur fram hvað hann gerði við téðan getnaðarlim.

Þetta var ekki í eina skiptið sem Kennedy skipti sér að dauðum dýrum. Árið 2014 tók hann dauðan björn af þjóðvegi í New York fylki og skildi hann eftir í almenningsgarðinum Central Park. Þá sagði dóttir hans, Kick að nafni, frá því að Robert hefði sagað höfuðið af hval sem hafði rekið á fjörur í Massachusetts með keðjusög.

 

 

