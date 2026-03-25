Miðvikudagur 25.mars 2026

Margrét bendir á einfalda aðgerð til að létta byrðar íslenskra heimila

Ritstjórn DV
Miðvikudaginn 25. mars 2026 10:30

Ef markmið yfirvalda hér á landi er að ná tökum á verðbólgu, styrkja kaupmátt og stuðla að stöðugleika í efnahagslífinu þá er tímabundin lækkun virðisaukaskatts á matvæli skynsamleg aðgerð, bæði fyrir heimili og atvinnulíf.

Þetta segir Margrét Gísladóttir, framkvæmdastjóri Samtaka fyrirtækja í landbúnaði, í aðsendri grein í Morgunblaðinu í dag.

Margrét segir að nýleg stýrivaxtahækkun Seðlabankans undirstriki að verðbólguvandinn sé enn viðvarandi. Róður heimili og fyrirtækja þyngist og atvinnuleysi hafi aukist.

„Við erum komin í marglaga vanda sem ljóst er að ekki verður unninn bugur á öðruvísi en með samstilltu átaki stjórnvalda, aðila vinnumarkaðarins og annarra hagsmunaaðila með það að markmiði að ná niður vöxtum og verðbólgu með markvissum aðgerðum,“ segir hún.

Aðgerðir í Svíþjóð

Margrét bendir á að á hinum norrænu löndunum megi sjá að stjórnvöld eru að ráðast í aðgerðir til að bregðast við viðvarandi efnahagslægð, meðal annars með tímabundinni lækkun á virðisaukaskatti (VSK) á matvæli.

„Þannig hafa sænsk stjórnvöld tekið ákvörðun um að lækka VSK á matvæli úr 12% í 6% frá apríl 2026 til loka árs 2027, ásamt því að lækka eldsneytisgjöld. Með því er verið að grípa beint inn í kostnaðargrunn heimila og fyrirtækja, með það að markmiði að draga úr verðbólgu og styðja við efnahagslegan stöðugleika.“

Þá bendir hún á að í Danmörku hafi einnig verið rætt um svipaðar leiðir, það er að nýta skattkerfið til að bregðast við hækkandi framfærslukostnaði. Segir hún að þar eigi nú 30% landsmanna rétt á árlegri matarávísun sem hugsuð er sem mótframlag ríkisins vegna hækkandi vöruverðs.

„Þar virðist hafa myndast þverpólitísk samstaða um að gera breytingar á VSK-kerfi á matvæli, en rætt er um hvort lækka skuli VSK á alla matvöru eða fella VSK alveg niður á grænmeti og ávöxtum. Þá hafa sambærilegar hugmyndir verið til umræðu í Noregi, þ.e. að lækka VSK á matvæli sem lið í því að skapa efnahagslegan stöðugleika.“

Myndi létta róðurinn

Margrét segir að aukna verðbólgu megi að nokkru leyti rekja til hækkunar á opinberum gjöldum og afleiddra áhrifa.

„Það er því í hendi og á ábyrgð stjórnvalda að hafa áhrif til lækkunar á verðbólgu og vöxtum og hér er ein leið fyrir stjórnvöld til að leggja sitt af mörkum í þeirri vegferð. Þessi aðferð mun vissulega hafa áhrif á ríkissjóð og kalla á aukið aðhald útgjalda á móti. Verkefnið sem við stöndum frammi fyrir er krefjandi, ástandið kallar á aðgerðir og þær verða því miður ekki allar sársaukalausar. En þessi leið er til þess fallin að hafa bein áhrif á fjárhag heimila og létta róðurinn.“

Hún rifjar upp að á Alþingi liggi nú fyrir þingsályktunartillaga um endurskoðun á álögum á matvæli, þar á meðal tímabundna lækkun VSK. Því sé ljóst að slíkar leiðir eru komnar á radar íslenskra stjórnmálamanna.

„Tímabundin lækkun VSK á matvæli getur bæði létt undir með heimilum og haft áhrif til lækkunar verðbólgu. Slík aðgerð þyrfti þó alltaf að vera skýrt afmörkuð í tíma og unnin
í samráði við atvinnulífið, þannig að tryggt sé að ávinningurinn skili sér til neytenda
og inn í hagkerfið í heild. Auk þess að bæta hag heimila getur lækkun VSK á matvæli einnig stuðlað að auknum stöðugleika á vinnumarkaði.“

Grein sína endar hún á þessum orðum:

„Ef markmiðið er að ná tökum á verðbólgu, styrkja kaupmátt og stuðla að stöðugleika í efnahagslífinu, þá er tímabundin lækkun VSK á matvæli skynsamleg aðgerð, bæði fyrir heimili og atvinnulíf.“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Rétt í þessu
Margrét bendir á einfalda aðgerð til að létta byrðar íslenskra heimila
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Siggi Stormur ómyrkur í máli: „Með því ljótara sem ég hef séð síðustu vikur og mánuði“
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Lýsir ofbeldi sem hún var beitt á fósturheimili – „Þú mátt ekki eyðileggja mannslíf svona og komast upp með það“
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Fyrrum ráðherra skorar á Alþingi – „Á þessum árum var stanslaus áróður í gangi frá leiðandi ráðherrum“
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Einar varar við „ástandi” á höfuðborgarsvæðinu í fyrramálið
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Smáralindardeilan harðnar – Andri Steinn sér ekki ofsjónum yfir 1,5 milljarði – Theodóra segir Ásdísi bæjarstjóra ljúga
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Vonskuveður á höfuðborgarsvæðinu á morgun – Viðvörunin orðin appelsínugul
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Árásin á Höfðatorgi: Mennirnir sagðir tengjast Hamas – Lögreglumenn áhyggjufullir

Mest lesið

Friðrik Dór kominn með nóg af þessari umræðu – „Ég nenni þessu ekki lengur“
Erlend kona í greipum kærasta síns á Íslandi og kemst ekki heim – „Hann sannfærði mig um að halda barninu“
Eyjólfur fengið nóg: Lögðu líf sitt í hættu í óveðri í gærkvöldi – „Þetta er ekki boðlegt
Ívar var rekinn af FM957 – „Besta sem komið gat fyrir“
Jón Kalman þungt hugsi eftir frétt RÚV: Enginn þingmaður steig fram og sagði: „Nei, þetta gerum við ekki“

Nýlegt

Jóhannes Haukur eftir Silfrið í gær: „Plís! Ég get ekki meir!!!“
Ívar var rekinn af FM957 – „Besta sem komið gat fyrir“
Nágrannarnir komnir með nóg af Markle og Harry
„Ég var alltaf að detta í fríinu með strákunum á Ibiza“ – Greindur með sjúkdóm við heimkomu
Hvernig Chuck Norris komst að því að hann átti laundóttur
Fjöldi manns handtekinn í tengslum við veðmálahneyksli
Margt bendir til þess að ofurparið sé farið að stinga saman nefjum á ný – Þetta gerði útslagið
Patrekur Jaime deilir 5 lífsráðum sem hann hefur lært á 26 árum – „Þú veist ekki læra af mistökunum“
Arsenal hefur mikinn áhuga á liðsfélaga Hákonar en gætu fengið töluverða samkeppni
Vonskuveður á höfuðborgarsvæðinu á morgun – Viðvörunin orðin appelsínugul
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum
Eyjólfur fengið nóg: Lögðu líf sitt í hættu í óveðri í gærkvöldi – „Þetta er ekki boðlegt
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum

Akureyringur dæmdur fyrir viðbjóðslega framkomu í garð dóttur sinnar – „Mamma þín hefði átt að missa þig í gólfið í fæðingu“

Akureyringur dæmdur fyrir viðbjóðslega framkomu í garð dóttur sinnar – „Mamma þín hefði átt að missa þig í gólfið í fæðingu“
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Sænsk kona í vanda eftir handtöku í Leifsstöð
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Gerður afturreka með fjölda ásakana á hendur eiganda Glerártorgs
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Jón Kalman þungt hugsi eftir frétt RÚV: Enginn þingmaður steig fram og sagði: „Nei, þetta gerum við ekki“

Jón Kalman þungt hugsi eftir frétt RÚV: Enginn þingmaður steig fram og sagði: „Nei, þetta gerum við ekki“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Nágranni fékk nóg og hringdi á lögreglu vegna heimilisofbeldis í næstu íbúð

Nágranni fékk nóg og hringdi á lögreglu vegna heimilisofbeldis í næstu íbúð
Fréttir
Í gær
Kolbrún bendir á ójafna stöðu barna – „Hvernig stendur á því að við höfum leyft þessari mismunun að þrífast?”
Fréttir
Í gær

Hrinan getur hæglega endað með gosi – „Augljóst að það er eitthvað að gerast“

Hrinan getur hæglega endað með gosi – „Augljóst að það er eitthvað að gerast“
Fréttir
Í gær
Biðjast afsökunar – Foreldrar ekki látnir vita af óviðeigandi framkomu leikskólastarfsmanns gegn barni
Fréttir
Í gær
Friðarvonir fjara út: Íran ræðst á Ísrael skömmu eftir yfirlýsingu Trumps
Fréttir
Í gær

Pylsa og kók kostar nú 1.330 krónur: „Launakostnaðurinn er farinn úr böndunum“

Pylsa og kók kostar nú 1.330 krónur: „Launakostnaðurinn er farinn úr böndunum“
Fréttir
Í gær

Fimmtán umdeildir Yutong vagnar í íslenska Strætóflotanum – Ótti við fjarstýringu frá Kína

Fimmtán umdeildir Yutong vagnar í íslenska Strætóflotanum – Ótti við fjarstýringu frá Kína
Fréttir
Í gær
Guðmundur ekki sáttur: „Einfaldlega til skammar“ – Á ekki að vera lúxus fyrir útvalda að komast á skíði
Fréttir
Í gær
Málarameistari í atvinnurekstrarbann eftir að hafa „kerfisbundið tæmt“ fyrirtæki sitt
Fréttir
Í gær

Steypustöðin hlaut Sýningarverðlaun Verk og vit

Steypustöðin hlaut Sýningarverðlaun Verk og vit
Fréttir
Í gær
Verulega ósátt við „lítillækkandi orðræðu“ Diljár Mistar – „Minna öryggi fyrir fólkið sem ber uppi samfélagið“
Fréttir
Í gær
Vilhjálmur ómyrkur í máli: „Hætt við að við séum að sigla inn í alvarlega stöðu“
Fréttir
Í gær
Forsvarsmenn huldufyrirtækis sem skuldar lífeyrissjóði finnast ekki
Fréttir
Í gær

Hnífaárás í strætisvagni – Myndband náðist af unglingum skera fullorðinn mann

Hnífaárás í strætisvagni – Myndband náðist af unglingum skera fullorðinn mann
Fréttir
Í gær

Donald Trump færir heiminum góðar fréttir – Er lausn í sjónmáli?

Donald Trump færir heiminum góðar fréttir – Er lausn í sjónmáli?
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Svanur segir andstæðinga dánaraðstoðar auka á þjáningu og svipta fólk reisn – Fólk hafi svelt sig í rúmum sínum
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Aðalmeðferð í máli Helga Bjarts hófst í morgun

Aðalmeðferð í máli Helga Bjarts hófst í morgun
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Vísa flökkusögu og misskilningi um Pólverja á Íslandi á bug
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Gervigreindarmyndir að gera út af við netverja – „Gervilegar, yfirleitt frekar ljótar og sjaldnast fyndnar“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Trump hótar algjörri tortímingu Írans – „Þið munuð komast að því hvað gerist“

Trump hótar algjörri tortímingu Írans – „Þið munuð komast að því hvað gerist“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

„Ég endurtek og spyr, „ertu að segja mér að þú sért sakaður um tilraun til nauðgunar?“ – „Já“ segir hann“

„Ég endurtek og spyr, „ertu að segja mér að þú sért sakaður um tilraun til nauðgunar?“ – „Já“ segir hann“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Tveimur þjófum vísað úr landi – Mega ekki koma aftur næstu árin
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Starfsfólk Landspítalans fær engin páskaegg í ár