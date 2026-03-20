Yfirlýsing Fóðurblöndunnar um vinnuslysið í morgun – Þrír slösuðust, þar af einn alvarlega

Vinnuslys varð í Korngörðum Reykjavík í morgun þegar þar varð sprenging í húsi Fóðurblöndunnar, en tilkynning um málið barst lögreglu rétt fyrir klukkan hálfátta.
Í yfirlýsingu frá Fóðurblöndunni til fjölmiðla kemur fram að þrír starfsmenn hafi slasast, þar af einn alvarlega.
Vinna hafi verið við tóman tank þegar slysið varð, ryksprenging í tankinum. 45 fóðurtankar eru í húsinu, þar af þrír tómir. Stórt gat kom efst á útvegg húsnæðisins nálægt þeim stað þar sem unnið var að viðgerðinni.
Strax var hafist handa við rýmingu húsnæðisins til að tryggja kyrfilega vettvang sprengingarinnar og hefur tryggingafélag Fóðurblöndunnar fengið húsnæðið afhent frá lögreglu og slökkviliði.
Verið er að ræða atvikið við allt starffólk og býðst þeim áfallahjálp sem vilja. Unnið er að því að ræða við viðskiptavini sem áttu von á sendingum í dag.
Þakkar forstjórinn öllum viðbragðsaðilum fyrir þeirra vinnu. Og jafnframt Innnes hf. fyrir að skjóta skjólshúsi yfir starfsfólk félagsins og veita þeim aðgang að aðstöðu til að sinna nauðsynlegum verkefnum í þágu viðskiptavina.
Yfirlýsing í heild sinni:
Eins og fram hefur komið varð sprenging í húsnæði Fóðurblöndunnar í Sundahöfn um klukkan 7.30 í morgun, mánudag. Við hana slösuðust þrír starfsmenn, þar af einn alvarlega og voru þeir fluttir á slysadeild LSH. Í húsnæðinu eru 45 fóðurtankar og þar af þrír tómir vegna fyrirliggjandi viðhalds. Verið var að vinna við einn tóma tankinn þegar varð, að því er virðist, ryksprenging í tankinum. Stórt gat kom efst á útvegg húsnæðisins nálægt þeim stað þar sem unnið var að viðgerðinni.
Strax var hafist handa við rýmingu húsnæðisins til að tryggja kyrfilega vettvang sprengingarinnar og í samráði við tryggingafélag Fóðurblöndunnar verður hafist handa sem fyrst við að loka gatinu á útveggnum til að koma í veg fyrir frekari skemmdir. Um klukkan ellefu afhentu lögregla og slökkvilið tryggingafélagi Fóðurblöndunnar húsnæðið sem skipaði framkvæmdastjóra Fóðurblöndunnar þegar í stað verkstjóra á staðnum þar sem fram undan eru viðgerðir til að koma allri starfsemi í samt lag á ný. Skrifstofa félagsins hefur verið opnuð, starfsfólk tekið til starfa og iðnaðarmanna beðið til að hefja viðgerðir.
Unnið er að því að ræða við allt starfsfólk félagsins til að gera þeim grein fyrir atburðarásinni og stendur þeim sem á þurfa að halda til boða áfallahjálp Rauða krossins. Enn fremur er unnið að því að hafa samband við alla viðskiptavini sem eiga von á fóðursendingu í dag. Tveir fulllestaðir fóðurbílar lögðu af stað í morgun og fara fleiri bílar síðar í dag.
Fóðurblandan vill koma á framfæri kærum þökkum til stjórnenda og starfsfólks Innnes hf. sem skutu skjólshúsi yfir starfsfólk félagsins strax í morgun og veittu þeim aðgang að aðstöðu til að sinna nauðsynlegum verkefnum í þágu viðskiptavina. Enn fremur er almannaþjónustu landsins; lögreglu, slökkviliði, sjúkraflutningafólki og starfsfólki Rauða krossins, þökkuð hröð og fumlaus viðbrögð við slysinu.
Reykjavík 20. mars 2026.
F.h. Fóðurblöndunnar,
Úlfur Blandon framkvæmdastjóri.