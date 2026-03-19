Fimmtudagur 19.mars 2026

Krefjast úrbóta vegna heilsuspillandi aðstöðu lögreglunnar á Ísafirði

Ritstjórn DV
Fimmtudaginn 19. mars 2026 12:47

Aðstaða lögreglunnar á Ísafirði er í Hafnarstræti 1 en í húsinu er margs konar starfsemi bæði á vegum opinberra stofnana og einkaaðila. Mynd: Skjáskot/Já.is.

Stjórn Landssambands lögreglumanna krefst úrbóta á aðstöðu lögreglunnar á Ísafirði og segir aðstöðuna svo slæma að hún sé hættuleg heilsu lögreglumanna.

Þetta kemur í fréttatilkynningu frá stjórninni sem Fjölnir Sæmundsson formaður sambandsins ritar undir.

Stjórnin segist harmar þá alvarlegu stöðu sem uppi hafi verið um langt skeið í húsnæðis- og aðstöðumálum lögreglunnar á Vestfjörðum í starfsaðstöðu lögreglumanna á Ísafirði og krefjist tafarlausra úrbóta.

Segir í tilkynningunni að húsnæðis- og aðstöðumál lögreglumanna á Ísafirði hafi verið í algerum ólestri mörg undanfarin ár og þrátt fyrir ítrekuð afskipti, úttektir og skýrslur Vinnueftirlitsins og stanslausar ábendingar embættisins og starfsmanna þess um meðal annars rakaskemmdir og myglu, ófullnægjandi loftræstingu í vinnurýmum og ótengt loftræstikerfi, ófullnægjandi lýsingu, vatnsleka í veggjum, að hita- og rakastig á vinnustöðvum sé í ólagi, algerlega óboðlega búnings- og salernisaðstöðu lögreglumanna, aftengt brunavarnarkerfi, skort á öryggisstýringum o.fl. hafi fullnægjandi úrbætur ekki átt sér stað.

Að mati Landssambands lögreglumanna er fullljóst að nauðsynlegu og eðlilegu viðhaldi hafi ekki verið sinnt um langt árabil og hafi þetta slæm áhrif á starfandi lögreglumenn á svæðinu sem hafi lengi kvartað yfir loftgæðum, lýsingu, raka, ófullnægjandi starfsaðstöðu o.fl. Ástand þessara mála hafi haft slæm áhrif á heilsu þeirra og heilbrigði í sumum tilvikum. Vinnueftirlitið hafi ítrekað beint fyrirmælum um að ráðast skuli í úrbætur og þar á meðal um að tryggja skuli að raki í byggingarefnum eða afleiðingar hans rýri ekki eðlileg heilbrigðis- og hollustuskilyrði innandyra og valdi starfsfólki tjóni.

Segir að lokum í tilkynningunni að stjórn Landssambands lögreglumanna harmi sinnuleysi yfirvalda í nauðsynlegum úrbótum í húsnæðis- og aðstöðumálum lögreglustöðvar á Ísafirði og krefjist tafarlausra aðgerða þeirra sem fari með fasteignamál ríkisins að þessu leyti. Ljóst sé að í algert óefni sé komið og aðgerðir til úrbóta þoli enga bið. Verði ekki brugðist við með skýrum og ótvíræðum hætti á næstu vikum og mánuðum verði starfsaðstöðu lögreglu á Ísafirði lokað á grundvelli laga sem gildi á sviði vinnuverndar, um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum og um húsnæði vinnustaða. Núverandi aðbúnaður og starfsaðstaða lögreglumanna á Ísafirði sé með öllu óboðlegt ástand og geri erfitt um vik með störf.

Krefjast úrbóta vegna heilsuspillandi aðstöðu lögreglunnar á Ísafirði
Handtóku mann sem braust inn til flóðhestsins fræga – Mæðgurnar fengu áfallahjálp

Handtóku mann sem braust inn til flóðhestsins fræga – Mæðgurnar fengu áfallahjálp
Telja að Landsréttur hafi átt að meta það hvort 13 stúlka hefði þroska til að samþykkja kynlíf með 21 árs manni
Starmer fær hjálp úr óvæntri átt – Segir Trump barnalegan
Stjórnandi Facebook-hópsins stígur fram í máli Péturs Gauts – „Tilgangurinn er alls ekki að taka fólk af lífi“
Ísland.is sagt ekki uppfylla EES-reglur
Ræstingakona lagði Hótel Akureyri – Var sökuð um þjófnað og trúnaðarbrest
Hnikarr hneykslaður eftir að hann fékk svar frá Fjársýslunni – „Var ekki ríkisstofnun sæmandi“
