Stýrivextir hækka um 0,25%

„Flestir hagvísar bera nú vitni um hægari efnahagsumsvif. Þrátt fyrir það hefur verðbólga aukist á ný og mælist nú 5,2% annan mánuðinn í röð. Að nokkru leyti má rekja það til hækkunar á opinberum gjöldum og afleiddra áhrifa. Þá bættust við áhrif kjarasamningsbundinna launahækkana á almennum vinnumarkaði í byrjun árs. Undirliggjandi verðbólga hefur aukist og ekki verið meiri í ríflega ár. Verðbólguvæntingar eru jafnframt teknar að hækka,“ segir í tilkynningu frá Seðlabankanum í morgun.
Þá er bent á að mikil hækkun olíuverðs og annarrar hrávöru í kjölfar stigmögnunar átaka við Persaflóa hafi nú þegar leitt til frekari hækkunar á verðbólguvæntingum á skuldabréfamarkaði.
„Dragist átökin á langinn er hætta á að verðhækkanir breiðist út, ekki síst þar sem verðbólguvæntingar eru eins háar og raun ber vitni. Aukin hætta er því á að endurskoðunarákvæði kjarasamninga muni virkjast síðar á árinu sem gæti aukið enn frekar á undirliggjandi verðbólguþrýsting.“
Af þessum sökum telur peningastefnunefnd rétt að hækka vexti bankans á ný. Nefndin er jafnframt tilbúin að herða taumhald peningastefnunnar enn frekar til þess að tryggja hjöðnun verðbólgu að markmiði þótt það gæti hægt enn frekar á efnahagsumsvifum. Mótun peningastefnunnar mun sem fyrr ráðast af þróun efnahagsumsvifa, verðbólgu og verðbólguvæntinga.