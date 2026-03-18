Hópárásin í Túnunum: Mætti til að innheimta skuld og endaði á sjúkrahúsi

Fimm hafa verið úrskurðaðir í gæsluvarðhald vegna hópárásar í Túnunum í Reykjavík á þriðjudagsnótt. Samkvæmt heimildum DV mæltu þrír Íslendingar þar sér mót við Palestínumenn til að innheimta peningaskuld. Hittist hópurinn utandyra og var innheimtutilraunum svarað með grófu ofbeldi. Voru tugir manna á vettvangi þegar átökin hófust, flestir Palestínumenn. Einn Íslendingur er með alvarlega áverka eftir árásina en hinir tveir sluppu betur.
Í tilkynningu lögreglunnar kemur fram að fjórir hafi verið úrskurðaðir í gæsluvarðhald til föstudags en einn í vikulangt gæsluvarðhald. Árásin er sögð hafa verið lífshættuleg:
„Fimm karlar voru í gærkvöld í Héraðsdómi Reykjavíkur úrskurðaðir í gæsluvarðhald á grundvelli rannsóknarhagsmuna að kröfu Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í þágu rannsóknar hennar á alvarlegi líkamsárás í Túnahverfi í Reykjavík aðfaranótt þriðjudags, en tilkynning um málið barst lögreglu á öðrum tímanum í fyrrinótt. Fjórir mannanna voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald til föstudags og sá fimmti til miðvikudags í næstu viku. Þeir eru taldir hafa ráðist að þremur mönnum og slasaðist einn þeirra sýnu mestu, en sá var fluttur á Landspítalann og síðan færður þar á gjörgæsludeild. Hinir tveir slösuðust minna, en árásin var lífshættuleg. Upphaflega voru sjö menn handteknir vegna málsins, en tveimur þeirra hefur verið sleppt úr haldi lögreglu.“