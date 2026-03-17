Sjö handteknir eftir meiriháttar líkamsárás

Þetta kemur fram í skeyti lögreglu yfir verkefni gærkvöldsins og næturinnar en frekari upplýsingar um árásina koma ekki fram. Alls gista ellefu fangageymslu lögreglu eftir nóttina og eru alls 54 mál skráð í kerfum lögreglu.
Í umdæmi lögreglustöðvar 1 var tilkynnt um tvær aðrar minniháttar líkamsárásir og eru tveir í haldi vegna þeirra.
Í umdæmi lögreglustöðvar 3, sem sinnir Kópavogi og Breiðholti, var svo tilkynnt um enn aðra líkamsárásina. Að sögn lögreglu var gerandi farinn af vettvangi en lögregla mun vita hver viðkomandi er.