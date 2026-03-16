Vilhjálmur mjög ósáttur við Sigurjón: „Þetta er ein ósmekklegasta færsla sem ég hef séð lengi“

Í færslu sinni fullyrti Sigurjón að Vilhjálmur væri að berjast gegn kjarabótum aldraðra. Hann hefði áður dáðst að honum en velti fyrir sér hvað hefði „komið fyrir kappann.“
Færsla Sigurjóns sem um ræðir var svona:
„HVAÐ KOM FYRIR KAPPANN:
Í gegnum tíðina hef ég dáðst að Vilhjálmi Birgissyni verkalýðsleiðtoga á Akranesi m.a. fyrir að beita sér fyrir gagnsæi og sanngirni þegar komið er að verðlagningu á fiski t.d. á loðnunni í uppgjöri við sjómenn. Nú þegar það blasir við að verðið til sjómanna er langt undir því sem er í Færeyjum þá er hann ekki í því að beita sér fyrir því að þeir verði a.mk. hálfdrættingar – Neí nei hann er á fundum með Samtökum atvinnulífsins að berjast gegn kjarabótum aldraðra.“
Færsla Sigurjóns vakti talsverða athygli og tóku sumir undir með honum. Sumir voru býsna stóryrtir í garð Vilhjálms eins og sést í athugasemdum við færsluna sem má nálgast hér að neðan.
Vilhjálmur var ekki hrifinn af skrifum Sigurjóns og svaraði hann fyrir sig fullum hálsi.
„Þetta er ein ósmekklegasta færsla sem ég hef séð lengi, að reyna að blanda þessum málum saman með þessum hætti. Það liggur nefnilega fyrir að fáir hafa tekið jafn harðan slag um verðlagningu á uppsjávarafla og ég hef gert í gegnum árin,“ sagði Vilhjálmur meðal annars í löngu svari sínu.
„Málið um verðlagningu var meira að segja sérstaklega nefnt á fundi sem fulltrúar vinnumarkaðarins áttu með forsætisráðherra og fjármálaráðherra í síðustu viku. Hins vegar er þinn flokkur núna í ríkisstjórn og getur lagfært þetta og ég skil ekkert í þeir að leggja ekki fram þingmannafrumvarp eins og þú gerðir í grásleppunni. Enda er þetta mál mun stærra en það mál!“
Vilhjálmur segir það síðan með ólíkindum að halda því fram að hann sé á fundum með Samtökum atvinnurekenda til að berjast gegn kjarabótum aldraðra.
„Á þeim fundi sem vísað er til var ekki eitt einasta orð rætt um aldraða. Það sem ég ræddi þar var tenging örorkubóta við launavísitölu. Afstaða mín í þeim málum er sú sama og hjá Alþýðusambandi Íslands. Í máli mínu kom skýrt fram að telji stjórnvöld sig hafa fjármuni til að hækka framlög til öryrkja verulega tel ég að þeir fjármunir eigi fyrst og fremst að fara til þeirra öryrkja sem standa verst en ekki að vera smurðir jafnt á alla.“
Bendir Vilhjálmur á að það séu verkamenn í lífeyrissjóðum verkafólks sem einir þurfi að bera kostnaðinn af mikilli örorkubyrði í sínum sjóðum. Afleiðingin verði sú að ellilífeyrir og réttindaávinnsla í verkamannalífeyrissjóðunum er um 15% lakari en í mörgum öðrum lífeyrissjóðum.
Vilhjálmur segir að allt þetta stafi af því að örorkubyrðin í verkamannasjóðunum er miklu meiri en í öðrum sjóðum. Til að jafna þetta misrétti þyrfti jöfnunarframlag vegna örorkubyrði til verkamanna og sjómannasjóðanna að vera um 10 milljarðar króna á ári. Í dag sé það aðeins um 4,6 milljarðar og nú standi til að fella það framlag niður.
„Þess vegna er líka eðlilegt að spyrja: Af hverju eru þeir sem gagnrýna mig ekki að berjast fyrir því að þetta framlag verði hækkað í 10 milljarða króna svo vinnandi verkafólk standi jafnfætis öðru launafólki í lífeyrisréttindum? Og ekki síður er eðlilegt að spyrja: Hvað kom fyrir Sigurjón og Flokk fólksins að ætlast til þess að verkafólk eitt og sér þurfi að sætta sig við lakari lífeyrisréttindi og lakari réttindaávinnslu til að standa undir aukinni örorkubyrði?”
Vilhjálmur segir það einfaldlega rangt að reyna að snúa umræðunni upp í einhvern áróður um að hann sé að berjast gegn kjörum aldraðra. „Og segir meira um þann sem setur fram slíkar fullyrðingar en um mig.”