Trump varar við „mjög slæmri framtíð“ fyrir NATO ef hann fær ekki það sem hann vill

Trump sagði þetta í viðtali við Financial Times í gær og virðist hafa hert tóninn varðandi þessa mikilvægu siglingaleið fyrir olíu, en talið er að um fimmtungur af allri olíu í heiminum fari um sundið. Nú þegar sundið hefur nær lokast hefur heimsmarkaðsverð á olíu farið hratt hækkandi.
Í viðtalinu sagði hann að það væri aðeins við hæfi að þeir sem „njóta góðs af sundinu“ hjálpi til við að tryggja að ekkert slæmt gerist þar.
„Við erum með eitthvað sem heitir NATO. Við höfum verið mjög góð við þau. Við þurftum ekki að hjálpa þeim í Úkraínu – en við gerðum það,“ sagði Trump. „Nú sjáum við hvort þau hjálpa okkur. Ég hef lengi sagt að við verðum til staðar fyrir þau en þau ekki fyrir okkur.“
Hann bætti við að það yrðu slæm tíðindi fyrir NATO ef stuðningur yrði ekki veittur: „Ef engin viðbrögð koma eða þau eru neikvæð tel ég að það verði mjög slæmt fyrir framtíð NATO.“
Forsetanum var sérstaklega tíðrætt um viðbrögð Bretlands. Talið er að Keir Starmer forsætisráðherra hafi í nýlegu símtali við Trump látið í ljós að Bretar væru að svo stöddu einungis tilbúnir að leggja til útbúnað til sprengjuleitar á hafsbotni í sundinu.
Trump gagnrýndi það harðlega og sagði: „Bretland gæti talist okkar helsti bandamaður – sá sem hefur staðið lengst við hlið okkar – en þegar ég bað þá um að koma vildu þeir ekki koma.“
„Og um leið og við höfðum í raun eytt getu Írans til að svara fyrir sig sögðu þeir: „Nú, jæja, við sendum tvö skip.“ Ég sagði: „Við þurfum þessi skip áður en við vinnum, ekki eftir að við vinnum.“ Ég hef lengi sagt að NATO virki eins og einstefnugata.“
Spennan hefur aukist enn frekar eftir að stjórnvöld í Teheran lokuðu í raun Hormússundi, þrátt fyrir fullyrðingar Trumps um að hernaðargeta Írans hefði verið „gerð að engu“.
Bretland, Frakkland, Ástralía, Kanada og Japan hafa þegar gefið til kynna að þau hyggist ekki senda herskip á svæðið að svo stöddu.