Hótel Klaustur hlýtur alþjóðlega viðurkenningu

Hótel Klaustur hlaut hin eftirsóttu World Luxury Hotel Award í flokki Luxury Boutique hotel.
Verðlaunin World Luxury Hotel Awards eru ein virtasta viðurkenning í alþjóðlegri ferðaþjónustu sem ferðaþjónustufyrirtæki geta fengið. Þau endurspegla framúrskarandi þjónustu, gæði aðstöðu og eftirminnilega upplifun gesta en verðlaunin voru fyrst veitt árið 2006.
Í tilkynningu um verðlaunin kemur fram að World Luxury Hotel Awards byggja á alþjóðlegri kosningu meðal gesta sem og sérfræðinga í ferðaþjónustu. Yfir 300.000 gestir, fjölmiðlar sem fjalla um ferðaþjónustu og alþjóðlegar ferðaskrifstofur taka þátt í atkvæðagreiðslunni og leggja meðal annars mat á gæði þjónustu, aðstöðu, heildarupplifun gesta og fagmennsku í rekstri hótela víðs vegar um heiminn.
Hótel Klaustur, sem er á Kirkjubæjarklaustri, hlaut viðurkenninguna fyrir 2025 í flokki Luxury Boutique hótel en boutique hótel eru lítil hótel, með færri en 100 herbergi, sem bjóða upp á persónulega þjónustu, einstaka hönnun, framúrskarandi herbergi, sérstaka upplifun og rómantískt og/eða einstakt andrúmsloft.
„Það er gríðarlegur heiður fyrir okkur á Hótel Klaustri að hafa hlotið þessa viðurkenningu sem staðfestir að þær breytingar sem við höfum gert á hótelinu hafa skilað sér í betri upplifun gesta,“ segir Sveinn Jensson, framkvæmdastjóri Hótel Klausturs.
Hótel Klaustur er fjögurra stjörnu hótel sem gekk í gegnum miklar endurbætur á liðnum árum. Við mat á gæðum hótela lagði kosningin 2025 áherslu á sjálfbærni, persónulega þjónustu, samfélagslega ábyrgð, sjálfbærni og nýtingu staðbundinnar menningar og hráefna.
Veitingastaðurinn á hótelinu, Klaustur Restaurant, hlaut einnig viðurkenningu World Luxury Hotel Awards fyrir sjálfbærni en á honum er boðið upp á matseðil sem setur alþjóðlegan blæ á íslenska matargerð en um helmingur hráefna sem notuð eru kemur úr héraði. Þau rækta umtalsvert af grænmeti á sumrin, tína ber í nágrenninu og veiða sjóbirting í Skaftá svo fátt eitt sé nefnt og nýta þannig hráefni úr náttúrunni á matseðilinn.
„Hér á Kirkjubæjarklaustri er stutt í stórkostlega náttúru og til dæmis er auðvelt að fara í styttri eða lengri gönguferðir um þennan fallega og sögulega landshluta nú eða nýta gistinguna sem bækistöð þar sem hótelið er mitt á milli tveggja þekktustu jökla landsins, Vatnajökuls og Mýrdalsjökuls,“ segir Sveinn. Ekki er heldur langt að fara í Fjaðrárgljúfur eða Skaftafell og þá eru hinir stórfenglegu Lakagígar ekki langt frá.
„Svæðið er hluti af Katla UNESCO Global Geopark og Vatnajökulsþjóðgarði sem dregur að fólk sem hefur áhuga á sögu, jarðfræði eða fjölbreyttri náttúru prýddri fossum, jöklum, hrauni og fjöllum“ segir Sveinn. Þá hafi gestir sem dæmi einnig nýtt sér hesta- og fjórhjólaferðir sem boðið er upp á í Landbroti, fjallahjólaleiðir eða sundlaugina á staðnum. Nýverið opnaði svo nýr sveitagolfvöllur í Landbroti sem hefur þegar vakið mikla athygli fyrir einstaka náttúrufegurð og mikil gæði vallarins.