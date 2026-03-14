Laugardagur 14.mars 2026

Hótel Klaustur hlýtur alþjóðlega viðurkenningu

Ragna Gestsdóttir
Laugardaginn 14. mars 2026 13:18

Hótel Klaustur hlaut hin eftirsóttu World Luxury Hotel Award í flokki Luxury Boutique hotel.

Verðlaunin World Luxury Hotel Awards eru ein virtasta viðurkenning í alþjóðlegri ferðaþjónustu sem ferðaþjónustufyrirtæki geta fengið. Þau endurspegla framúrskarandi þjónustu, gæði aðstöðu og eftirminnilega upplifun gesta en verðlaunin voru fyrst veitt árið 2006.

Í tilkynningu um verðlaunin kemur fram að World Luxury Hotel Awards byggja á alþjóðlegri kosningu meðal gesta sem og sérfræðinga í ferðaþjónustu. Yfir 300.000 gestir, fjölmiðlar sem fjalla um ferðaþjónustu og alþjóðlegar ferðaskrifstofur taka þátt í atkvæðagreiðslunni og leggja meðal annars mat á gæði þjónustu, aðstöðu, heildarupplifun gesta og fagmennsku í rekstri hótela víðs vegar um heiminn.

Hótel Klaustur, sem er á Kirkjubæjarklaustri, hlaut viðurkenninguna fyrir 2025 í flokki Luxury Boutique hótel en boutique hótel eru lítil hótel, með færri en 100 herbergi, sem bjóða upp á persónulega þjónustu, einstaka hönnun, framúrskarandi herbergi, sérstaka upplifun og rómantískt og/eða einstakt andrúmsloft.

Veitingastaðurinn hlaut líka viðurkenningu

„Það er gríðarlegur heiður fyrir okkur á Hótel Klaustri að hafa hlotið þessa viðurkenningu sem staðfestir að þær breytingar sem við höfum gert á hótelinu hafa skilað sér í betri upplifun gesta,“ segir Sveinn Jensson, framkvæmdastjóri Hótel Klausturs.

Hótel Klaustur er fjögurra stjörnu hótel sem gekk í gegnum miklar endurbætur á liðnum árum. Við mat á gæðum hótela lagði kosningin 2025 áherslu á sjálfbærni, persónulega þjónustu, samfélagslega ábyrgð, sjálfbærni og nýtingu staðbundinnar menningar og hráefna.

Veitingastaðurinn á hótelinu, Klaustur Restaurant, hlaut einnig viðurkenningu World Luxury Hotel Awards fyrir sjálfbærni en á honum er boðið upp á matseðil sem setur alþjóðlegan blæ á íslenska matargerð en um helmingur hráefna sem notuð eru kemur úr héraði. Þau rækta umtalsvert af grænmeti á sumrin, tína ber í nágrenninu og veiða sjóbirting í Skaftá svo fátt eitt sé nefnt og nýta þannig hráefni úr náttúrunni á matseðilinn.

Stórkostleg náttúra prýdd fossum, jöklum, hrauni og fjöllum

„Hér á Kirkjubæjarklaustri er stutt í stórkostlega náttúru og til dæmis er auðvelt að fara í styttri eða lengri gönguferðir um þennan fallega og sögulega landshluta nú eða nýta gistinguna sem bækistöð þar sem hótelið er mitt á milli tveggja þekktustu jökla landsins, Vatnajökuls og Mýrdalsjökuls,“ segir Sveinn. Ekki er heldur langt að fara í Fjaðrárgljúfur eða Skaftafell og þá eru hinir stórfenglegu Lakagígar ekki langt frá.

Nýr sveitagolfvöllur og fallegar fjallahjólaleiðir

„Svæðið er hluti af Katla UNESCO Global Geopark og Vatnajökulsþjóðgarði sem dregur að fólk sem hefur áhuga á sögu, jarðfræði eða fjölbreyttri náttúru prýddri fossum, jöklum, hrauni og fjöllum“ segir Sveinn. Þá hafi gestir sem dæmi einnig nýtt sér hesta- og fjórhjólaferðir sem boðið er upp á í Landbroti, fjallahjólaleiðir eða sundlaugina á staðnum. Nýverið opnaði svo nýr sveitagolfvöllur í Landbroti sem hefur þegar vakið mikla athygli fyrir einstaka náttúrufegurð og mikil gæði vallarins.

