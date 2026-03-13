Föstudagur 13.mars 2026

Kom að ólýsanlegum hryllingi á gistiheimili – „Hann er að éta andlitið á henni“

Kristinn H. Guðnason
Föstudaginn 13. mars 2026 22:00

Yamm fór inn á gistiheimilið þann 5. nóvember árið 2014 og kom ekki lifandi út.

Óhugnanlegt símtal til neyðarlínu var birt eftir rannsókn á tveimur dauðsföllum á hóteli í Wales árið 2014. Hóteleigandinn sagðist hafa séð karlmann sem bjó í herberginu éta andlit ungrar konu. Skömmu seinna var hann líka látinn.

Í blaðinu The Daily Star er greint frá rannsókn á 12 ára gömlu sakamáli í bænum Argoed í suðurhluta Wales í nóvember árið 2014. Þann dag létust hinn 34 ára Matthew Williams og hin 22 ára Cerys Yemm.

„Hann er að éta andlitið á henni,“ heyrðist í upptöku neyðarlínunnar. Á línunni var hin fimmtuga Mandy Miles, eigandi gistiheimilisins Sirhowy Arms.

Williams var síbrotamaður sem hafði tveimur vikum áður verið sleppt úr fangelsi. Hann hafði verið inni og úti á stofnunum og fangelsum alla ævi, með tugi dóma á bakinu. Fangelsismálastofnunin hafði útvegað honum herbergi á gistiheimilinu til þess að hann gæti komið undir sig fótunum.

Cerys Yamm var ung starfskona í verslun sem Williams hafði hitt á skemmtistað skömmu áður og höfðu þau hist nokkrum sinnum áður. Þetta kvöld, þann 5. nóvember, bauð hann Yamm að koma inn á herbergi til sín nálægt miðnætti og það reyndist örlagarík heimsókn.

Eins og í hryllingsmynd

Öskur heyrðust á gistiheimilinu um klukkan 1:00. Þegar eigandinn Miles opnaði hurðina sá hún stúlkuna látna og blóð út um allt. Yfir henni vofði Williams eins og vampíra með skrúfjárn sem hann hafði stungið inn í andlitið á henni. Miles brá, hljóp í burtu og hringdi á neyðarlínuna.

Matthew Williams var næstum allt sitt líf á bak við lás og slá. Mynd/ókunn

„Hann er með skrúfjárn í andlitinu á henni. Hann er að tyggja á henni andlitið,“ sagði Miles örvæntingarfull í símann. „Ég fór inn í herbergið og hann drap hana. Guð minn góður, er þetta raunverulega að gerast?“

Hinum megin á línunni mátti heyra lögreglumann segja henni að fara ekki inn í herbergið og hleypa engum þar inn. Það væru lögreglumenn á leiðinni.

„Það er blóð út um allt og þetta lítur út eins og í hryllingsmynd,“ sagði Miles. „Hann er að troða skrúfjárni í andlitið á henni. Hann er raunverulega að tyggja andlitið á henni. Hann er læstur inni í herbergi númer 7. Ég veit ekki hvern hann er að meiða.“

Enginn mátti fara inn

Við rannsókn málsins kom hins vegar fram að Williams hafði ekki étið neinn hluta andlits Yamm. Það hefði verið misskilningur eða ruglingur hjá Miles, sem var auðskiljanlega í miklu uppnámi. Hann hafði hins vegar bitið hana fjórum sinnum.

Sonur Miles, Christian, kom aðvífandi en móðir hans bannaði honum að fara inn í herbergið. „Þú ert ekki að fara þangað inn,“ sagði hún ákveðin.

Hinu megin á línunni sagði lögreglumaður að það mætti ekki hleypa neinum þangað inn. Staðurinn væri hættulegur og að allir ættu að fara út úr húsinu. Margir sérsveitarmenn væru á leiðinni.

Hjartaáfall vegna rafbyssuskots

Fjórtán mínútum eftir að Miles hafði hringt í neyðarlínuna var lögreglan mætt á staðinn. Hurðin var opnuð og skotið á Williams með rafbyssum.

Lögreglumennirnir sáu hvernig hann engdist af rafstraumnum. Leit hann út fyrir að vera andsetinn af djöflum. Síðan missti hann meðvitund.

Farið var með hann í sjúkrabíl og hann fluttur á spítala. Þar var hann hins vegar úrskurðaður látinn. Við krufningu kom í ljós að Williams var með mikið magn amfetamíns í blóðinu. Þegar hann var skotinn með rafbyssunum fékk hann hjartaáfall og lést.

 

 

