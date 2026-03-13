Átta ára fangelsi fyrir viðurstyggileg brot gegn eiginkonu og gestkomandi barni – Viðurkenndi að brotin væru ófyrirgefanleg

Karlmaður hefur verið dæmdur í átta ára fangelsi fyrir nauðgun og kynferðisbrot gegn sex ára barni og fyrir nauðgun og stórfellt brot í nánu sambandi gegn eiginkonu sinni. Málið hefur vakið mikla athygli enda komst lögregla á snoðir um það í gegnum alþjóðlegt samstarf. Vísir greindi frá því í janúar að lögreglufulltrúi í Evrópu hafi fundið myndefni sem sýndi kynferðisbrot gegn barni og rakti myndbandið til Íslands. Var lögreglu hér á landi gert viðvart í kjölfarið. Barnið var gestkomandi á heimili mannsins þegar brotin áttu sér stað og komu foreldrar þess af fjöllum þegar lögregla hafði samband.
Rétt er að vara við eftirfarandi umfjöllun um brot mannsins, en dómur féll í Héraðsdómi Reykjavíkur þann 9. mars sl.
Samkvæmt ákæru var manninum gert að sök að hafa í ágúst árið 2025, í svefnherbergi sínu, haft önnur kynferðisbrot en samræði við sex ára stúlku sem var gestkomandi á heimilinu með því að nýta sér yfirburði sína og aldurmun og notfæra sér að hún var sofandi og gat því hvorki spornað við verknaðinum né skilið þýðingu hans vegna aldurs síns. Maðurinn hafi lagst við hlið stúlkunnar, strokið hönd sinni um læri hennar, sett hönd hennar á getnaðarlim sinn og lagt liminn við andlit, rass og kynfærasvæði stúlkunnar á meðan hann stundaði sjálfsfróun. Ljósmyndaði hann atvikið og birti myndirnar á veraldarvefnum.
Eins var honum gert að sök að hafa nauðgað eiginkonu sinni og framið þannig stórfellt brot í nánu sambandi með því að hafa í 6-8 skipti á árunum 2020–2024, án samþykkis, haft samræði og önnur kynferðismök við eiginkonu sína með því að notfæra sér að hún svæfi og gat því ekki skornað við verknaðinum sökum áhrifa áfengis og/eða svefndrunga. Hafi hann nauðgað henni með lim sínum, höndum og aðskotahlut, ljósmyndað brotin og deilt þeim á veraldarvefnum.
Fóru eiginkonan og barnið fram á 5 milljónir hvor í miskabætur.
Eins var manninum gert að sök að hafa í vörslum sínum 174 ljósmyndir og 70 kvikmyndir sem sýna börn á kynferðislegan og klámfenginn hátt.
Maðurinn játaði sök hvað barnið varðaði en mótmælti þó að hafa fróað sér á sama tíma og hann setti hönd stúlkunnar á getnaðarlim sinn og þegar hann lagði lim á og við andlit, rass og kynfærasvæði hennar. Hafði hann þó játað það við yfirheyrslu hjá lögreglu en fyrir dómi sagðist hann ekki muna eftir að hafa gert slíkt og taldi túlkinn sem hann fékk hafa verið lélegan.
Eins mótmælti hann heimfærslu brotanna til lagaákvæða. Hann játaði að hafa myndað verknaðinn að öðru leyti en að gera fyrirvara um fjölda ljósmynda. Að öðru leyti játaði hann alfarið. Hann mótmælti ekki bótakröfu brotaþolanna en sagðist leggja það í mat dómsins hver fjárhæð þeirra skyldi vera. Fór hann fram á vægustu refsingu sem lög leyfa.
Fram kemur í dómi að upphaf málsins megi rekja til þess að lögreglu á Íslandi barst tilkynning frá erlendum lögregluyfirvöldum um að grunur væri uppi um að íslenskt barn hefði orðið fyrir kynferðisofbeldi. Í gagnagrunni Interpol sem hýsti barnaníðsefni hefði komið kynferðislegt myndefni sem sýndi unga stúlku. Virtist sem myndefnið hefði verið tekið upp í ágúst 2025. Frönsk lögregluyfirvöld tóku IP-tölu þess sem deildi myndunum til skoðunar og röktu hana til Íslands og til karlmannsins sem var ákærður í málinu. Maðurinn hafi eins talað um það á veraldarvefnum að hafa misnotað eiginkonu sína og deilt efni sem hann sagði sýna brotin.
Við yfirheyrslu játaði maðurinn að hafa byrjað að skoða myndir og myndbönd sem sýndu börn í kynferðislegum athöfnum fyrir 8-10 árum síðan. Hann hefði oftast hlaðið þeim niður, skoðað og síðan eytt þeim. Fyrir dómi tók maðurinn fram að allt sem hann hefði gert væri hræðilegt en hann hafi ekki viljað meiða neinn. Hann hefði þó meitt þá sem stæðu honum næst. Það sem hann hefði gert væri ófyrirgefanlegt.
Dómari taldi að háttsemi mannsins gagnvart stúlkunni hefði falið í sér kynferðislega misnotkun á líkama hennar sem hefði sama gildi og hefðbundið samræði og til þess fallið að veita manninum kynferðislega útrás. Þar með teldist þetta hafa verið önnur kynferðismök í skilningi 194. gr. almennra hegningarlaga sem fjallar um nauðgun.
Dómari taldi hæfilegar miskabætur til stúlkunnar og eiginkonunnar vera 4,5 milljónir. Tók dómari fram að þó að stúlkan viti ekki enn af brotum mannsins þurfi að segja henni frá þeim síðar sem og að ljósmyndir séu til af henni á veraldarvefnum. Ljóst sé að þetta muni valda stúlkunni miklu andlegu áfalli.