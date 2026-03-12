Leigjendur höfðu betur í deilu sem sprottin var af þvagblettum

Kærunefnd húsamála hefur úrskurðað leigjendum í vil í deilu þeirra við fyrrum leigusala sinn. Krafði leigusalinn leigjendurna um vangoldna leigu en þeir höfðu hætt snarlega við að leigja íbúð leigusalans og vísuðu meðal annars til þess að þeir hefðu séð þvagbletti á rúmi íbúðarinnar þegar þeir voru að flytja inn.
Málsaðilar gerðu með sér tímabundinn leigusamning frá 10. júlí 2025 til 31. ágúst 2025. Krafðist leigusalinn þess að leigjendurnir myndu greiða leigu fyrir 10.-31. júlí 2025.
Leigusalinn sagði í sinni kæru að leigjendurnir, karl og kona, hefðu samþykkt að greiða 220.000 krónur í leigu fyrir júlí og 330.000 krónur fyrir ágúst. Þrátt fyrir samþykki og undirritun leigusamningsins hafi leigjendurnir ákveðið samdægurs eftir afhendingu að hætta við leiguna á grundvelli ófullnægjandi ástands íbúðarinnar. Leigjendurnir hafi talið að íbúðin væri óhrein og húsgögnin notuð en þau hafi valið að leigja íbúðina með húsgögnum. Aldrei hafi þó verið sagt að húsgögnin væru ný eða ónotuð en þau hafi verið í góðu lagi og í nákvæmlega sama ástandi og þegar íbúðin hafi verið sýnd þeim í gegnum Whatsapp 29. júní 2025. Þá hafi honum tekist að takmarka tjón sitt með því að koma íbúðinni í útleigu á ný frá 1. ágúst 2025.
Leigjendurnir sögðu í sínum andsvörum að þegar þau hafi komið í íbúðina að kvöldi 10. júlí 2025 hafi þau uppgötvað að þvagblettir væru á rúminu og sófinn blettóttur. Þegar í stað hafi verið farið fram á að leigusalinn myndi skipta dýnunni út eða endurgreiða þeim. Leigusalinn hafi fengið myndir sendar og síðan mætt í íbúðina og staðfest að dýnan og sófinn væru ónothæf. Hann hafi neitað að skipta dýnunni út en beðið um bankaupplýsingar og kennitölu og í framhaldinu endurgreitt tryggingarféð og helming leigu vegna júlímánaðar eða 110.000 krónur. Hann hafi síðan upplýst að hann hygðist halda eftirstöðvum leigunnar eftir, eða 110.000 krónum, vegna riftunar á samningnum. Leigjendurnir sögðust ekki hafa mótmælt því þrátt fyrir að hafa ekki gist eina nótt í íbúðinni.
Þegar leigusalinn hafi sýnt þeim húsgögnin í gegnum Whatsapp hafi þau samþykkt að leigja íbúðina með húsgögnum en gert ráð fyrir því að þau væru nothæf. Þeim hafi hreinlega boðið við rúminu og sófanum. Þau hafi fundið aðra íbúð 16. júlí en fram að því hafi þau þurft að gista á nokkrum mismunandi stöðum með tilheyrandi kostnaði. Þau hafi ekki lagt inn kæru vegna þeirrar fjárhæðar sem leigusalinn hafi haldið eftir.
Leigjendurnir sögðust hafa treyst því að leigusalinn kæmi ekki til að með að leigja þeim íbúð í þessu ástandi. Þau hafi sagt við leigusalann að ef hann myndi skipta út dýnunni gætu þau séð um að þrífa restina af íbúðinni en hann hafi valið að endurgreiða þeim tryggingarféð og hluta leigunnar. Krafa hans væri ósanngjörn. Þau hafi þurft að greiða fyrir hótel á meðan þau hafi verið að leita að annarri íbúð. Þá hafi það ekki átt að taka langan tíma að koma íbúðinni aftur í leigu miðað við leigumarkaðinn á Íslandi.
Leigusalinn vildi meina að þrátt fyrir þvagblettina væri dýnan vel nothæf og húsgögn hafi verið nýtt af fyrri leigjendum. Skilyrði riftunar hefðu ekki verið fyrir hendi. Hann hefði ekki verið samþykkur því að leigjendurnir þyrftu bara að greiða helming leigunnar fyrir júlí og hefði heldur ekki samþykkt að málinu væri lokið með 110.000 króna greiðslu. Hann hafi áskilið sér rétt til að krefja leigjendurna um frekari greiðslur.
Leigjendurnir sögðu á móti að alvarleg heilsufarsáhætta væri fólgin í því að leigja húsgögnin í þessu ástandi þar sem þetta væri ekki frábrugðið óhreinu almenningssalerni. Ítrekuðu leigjendurnir að þau hafi fyrst lagt til að leigusalinn myndi skipta dýnunni út en hann hafi hafnað því og sjálfur valið að rifta samningnum. Hann hafi millifært á þau tryggingarféð og hluta leigunnar sjálfviljugur.
Kærunefnd húsamála tekur undir með leigjendunum í sinni niðurstöðu. Rafræn samskipti málsaðila að kvöldi 10. júlí 2025 sýni að leigusalinn hafi lagt til að hann myndi endurgreiða tryggingarféð og leiguna en héldi eftir leigu vegna tímabilsins 1.-10. júlí þar sem hann hefði haldið íbúðinni fyrir leigjendurna. Hafi málsaðilar komist að samkomulagi um þetta og leigusalinn millifært féð þegar um kvöldið. Engir fyrirvarar hafi verið á þessu samkomulagi og hafi leigusalinn fyrst gert frekari kröfu á hendur leigjendunum með kærunni.
Telur kærunefndin að leigusalinn sé bundinn af samkomulaginu og kröfu hans um að leigjendurnir greiddu honum eftirstöðvar leigu fyrir júlímánuð 2025 er því hafnað.