fbpx
Fimmtudagur 12.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Leigjendur höfðu betur í deilu sem sprottin var af þvagblettum

Jakob Snævar Ólafsson
Fimmtudaginn 12. mars 2026 12:00

Kærunefnd húsamála heyrir undir félags- og húsnæðismálaráðuneytið. Mynd: Stjórnarráð Íslands

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Kærunefnd húsamála hefur úrskurðað leigjendum í vil í deilu þeirra við fyrrum leigusala sinn. Krafði leigusalinn leigjendurna um vangoldna leigu en þeir höfðu hætt snarlega við að leigja íbúð leigusalans og vísuðu meðal annars til þess að þeir hefðu séð þvagbletti á rúmi íbúðarinnar þegar þeir voru að flytja inn.

Málsaðilar gerðu með sér tímabundinn leigusamning frá 10. júlí 2025 til 31. ágúst 2025. Krafðist leigusalinn þess að leigjendurnir myndu greiða leigu fyrir 10.-31. júlí 2025.

Leigusalinn sagði í sinni kæru að leigjendurnir, karl og kona, hefðu samþykkt að greiða 220.000 krónur í leigu fyrir júlí og 330.000 krónur fyrir ágúst.  Þrátt fyrir samþykki og undirritun leigusamningsins hafi leigjendurnir ákveðið samdægurs eftir afhendingu að hætta við leiguna á grundvelli ófullnægjandi ástands íbúðarinnar. Leigjendurnir hafi talið að íbúðin væri óhrein og húsgögnin notuð en þau hafi valið að leigja íbúðina með húsgögnum. Aldrei hafi þó verið sagt að húsgögnin væru ný eða ónotuð en þau hafi verið í góðu lagi og í nákvæmlega sama ástandi og þegar íbúðin hafi verið sýnd þeim í gegnum Whatsapp 29. júní 2025. Þá hafi honum tekist að takmarka tjón sitt með því að koma íbúðinni í útleigu á ný frá 1. ágúst 2025.

Þvag

Leigjendurnir sögðu í sínum andsvörum að þegar þau hafi komið í íbúðina að kvöldi 10. júlí 2025 hafi þau uppgötvað að þvagblettir væru á rúminu og sófinn blettóttur. Þegar í stað hafi verið farið fram á að leigusalinn myndi skipta dýnunni út eða endurgreiða þeim. Leigusalinn hafi fengið myndir sendar og síðan mætt í íbúðina og staðfest að dýnan og sófinn væru ónothæf. Hann hafi neitað að skipta dýnunni út en beðið um bankaupplýsingar og kennitölu og í framhaldinu endurgreitt tryggingarféð og helming leigu vegna júlímánaðar eða 110.000 krónur. Hann hafi síðan upplýst að hann hygðist halda eftirstöðvum leigunnar eftir, eða 110.000 krónum, vegna riftunar á samningnum. Leigjendurnir sögðust ekki hafa mótmælt því þrátt fyrir að hafa ekki gist eina nótt í íbúðinni.

Þegar leigusalinn hafi sýnt þeim húsgögnin í gegnum Whatsapp hafi þau samþykkt að leigja íbúðina með húsgögnum en gert ráð fyrir því að þau væru nothæf. Þeim hafi hreinlega boðið við rúminu og sófanum. Þau hafi fundið aðra íbúð 16. júlí en fram að því hafi þau þurft að gista á nokkrum mismunandi stöðum með tilheyrandi kostnaði. Þau hafi ekki lagt inn kæru vegna þeirrar fjárhæðar sem leigusalinn hafi haldið eftir.

Leigjendurnir sögðust hafa treyst því að leigusalinn kæmi ekki til að með að leigja þeim íbúð í þessu ástandi. Þau hafi sagt við leigusalann að ef hann myndi skipta út dýnunni gætu þau séð um að þrífa restina af íbúðinni en hann hafi valið að endurgreiða þeim tryggingarféð og hluta leigunnar. Krafa hans væri ósanngjörn. Þau hafi þurft að greiða fyrir hótel á meðan þau hafi verið að leita að annarri íbúð. Þá hafi það ekki átt að taka langan tíma að koma íbúðinni aftur í leigu miðað við leigumarkaðinn á Íslandi.

Samt nothæf

Leigusalinn vildi meina að þrátt fyrir þvagblettina væri dýnan vel nothæf og húsgögn hafi verið nýtt af fyrri leigjendum. Skilyrði riftunar hefðu ekki verið fyrir hendi. Hann hefði ekki verið samþykkur því að leigjendurnir þyrftu bara að greiða helming leigunnar fyrir júlí og hefði heldur ekki samþykkt að málinu væri lokið með 110.000 króna greiðslu. Hann hafi áskilið sér rétt til að krefja leigjendurna um frekari greiðslur.

Leigjendurnir sögðu á móti að alvarleg heilsufarsáhætta væri fólgin í því að leigja húsgögnin í þessu ástandi þar sem þetta væri ekki frábrugðið óhreinu almenningssalerni. Ítrekuðu leigjendurnir að þau hafi fyrst lagt til að leigusalinn myndi skipta dýnunni út en hann hafi hafnað því og sjálfur valið að rifta samningnum. Hann hafi millifært á þau tryggingarféð og hluta leigunnar sjálfviljugur.

Kærunefnd húsamála tekur undir með leigjendunum í sinni niðurstöðu. Rafræn samskipti málsaðila að kvöldi 10. júlí 2025 sýni að leigusalinn hafi lagt til að hann myndi endurgreiða tryggingarféð og leiguna en héldi eftir leigu vegna tímabilsins 1.-10. júlí þar sem hann hefði haldið íbúðinni fyrir leigjendurna. Hafi málsaðilar komist að samkomulagi um þetta og leigusalinn millifært féð þegar um kvöldið. Engir fyrirvarar hafi verið á þessu samkomulagi og hafi leigusalinn fyrst gert frekari kröfu á hendur leigjendunum með kærunni.

Telur kærunefndin að leigusalinn sé bundinn af samkomulaginu og kröfu hans um að leigjendurnir greiddu honum eftirstöðvar leigu fyrir júlímánuð 2025 er því hafnað.

 

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Rétt í þessu
Leigjendur höfðu betur í deilu sem sprottin var af þvagblettum
Fréttir
Fyrir 21 mínútum
Umboðsmaður barna sendir borginni bréf vegna kaffistofu Samhjálpar
Fréttir
Fyrir 52 mínútum
Konur í Sósíalistaflokknum hjóla í Sönnu – Hafi lýst yfir stuðningi við einstakling sem kærður er til lögreglu vegna fjárdráttar
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Hagfræðingur segir álagningu íslensku olíufélaganna í hæstu hæðum – Ætti að vera 20 krónum lægra
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Eldri borgarar aldrei fleiri – Börnum fækkar hratt
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Nanna Margrét úr Miðflokknum segist hafa rekist á borgarstjóra New York – Fór hún mannavillt?
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Ferðamaður spyr hvers vegna Ísland hafi ekki samræmdan ferðamannapassa – Þurfi að rífa upp veskið við hvern foss
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Munu Íranar ráðast beint á Bandaríkin? Vaxandi ótti um hefndaraðgerðir

Mest lesið

Látin eftir tveggja ára baráttu við krabbamein – Huggun í því að þjáning hennar er á enda
Kleini lýsir yfir sakleysi
Svipt atvinnuleysisbótum því hún neitaði að vinna í Garðabæ
Áhrifavaldur í hrakningum á Íslandi – Þurfti að sofa í fjárhúsi – „Heimskulegasta hugmynd mánaðarins“
Þingmenn fengu kennslustund í íslensku eftir að hafa hneykslast á orðum Kristrúnar – „Vitið þið virkilega ekki hvað þetta þýðir?“

Nýlegt

Svipt atvinnuleysisbótum því hún neitaði að vinna í Garðabæ
Svala um heimilisofbeldið – „Ég ætla ekki að segja mína sögu núna en hún er löng og eins og lifandi martröð og ég var oft í lífshættu!“
Tanja gerir upp tímabil Öfga – „Öfgar áttu ekkert að vera einhver svona nafngreiningarmaskína“
Fylgjendafjöldi Kleina hrynur í kjölfar handtöku vegna meintrar nauðgunar
Flutti til Íslands en gafst upp eftir sjö mánuði – „Mér fannst ég vera að missa vitið“
Ferðamaður spyr hvers vegna Ísland hafi ekki samræmdan ferðamannapassa – Þurfi að rífa upp veskið við hvern foss
Munu Íranar ráðast beint á Bandaríkin? Vaxandi ótti um hefndaraðgerðir
Vilhjálmur: Eitthvað alvarlega rangt við stöðuna þegar þetta gerist
Kompany segir að þetta geti orðið besti leikmaður í heimi – „Hann hafði þessa þráhyggju fyrir smáatriðum“
Uppgjörið í Kópavogi vekur mikla athygli: Hagnaðurinn svakalegur og eiga verðbréf fyrir 180 milljónir
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Ófrísk kona situr uppi með háan reikning
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum

Ísland ætlar að taka þátt í máli Suður-Afríku gegn Ísrael

Ísland ætlar að taka þátt í máli Suður-Afríku gegn Ísrael
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Hildur segir útskýringar Kjartans og Mörtu fyrirslátt: „Einhverjir ákváðu að bregðast öðru vísi við og það er leitt”
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Meðalbiðtíminn eftir heimilislækni á höfuðborgarsvæðinu 27 dagar – Fer upp í allt að 115 daga
Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum

Drap engan en samt átti að taka hann af lífi – Mál fangans tekur nýja stefnu

Drap engan en samt átti að taka hann af lífi – Mál fangans tekur nýja stefnu
Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum

Alræmdasti raðmorðingi Rúmeníu laus og orðinn TikTok stjarna – Afhöfðaði mann og kastaði hausnum í stöðuvatn

Alræmdasti raðmorðingi Rúmeníu laus og orðinn TikTok stjarna – Afhöfðaði mann og kastaði hausnum í stöðuvatn
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum
Rúmlega 14 milljóna bótakrafa í Reykholtsmálinu – Margvísleg vopn í fórum sakborninga gerð upptæk
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum

Kleini lýsir yfir sakleysi

Kleini lýsir yfir sakleysi
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Svíi sem grunaður er um að hafa tekið þátt í að kveikja í bíl lögreglukonu stefndi íslenska ríkinu
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Eiríkur segir að íslensk tunga muni styrkjast við inngöngu í Evrópusambandið – Nefnir dæmi
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum

Ferðafólk lenti á kafi í vatni á Snæfellsnesi

Ferðafólk lenti á kafi í vatni á Snæfellsnesi
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum

Svipt atvinnuleysisbótum því hún neitaði að vinna í Garðabæ

Svipt atvinnuleysisbótum því hún neitaði að vinna í Garðabæ
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Áhrifavaldur í hrakningum á Íslandi – Þurfti að sofa í fjárhúsi – „Heimskulegasta hugmynd mánaðarins“
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Ekkja kennara sem lést eftir hrekk kallar eftir vægð fyrir gerendurna – „Þetta er skelfilegur harmleikur“
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Flóknar erfðadeilur gerðu allslausum manni afar erfitt fyrir – Fékk áheyrn að nýju

Flóknar erfðadeilur gerðu allslausum manni afar erfitt fyrir – Fékk áheyrn að nýju
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Finnsku fiðlurokki spáð sigri í Eurovision
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Stefán Vagn nýr þingflokksformaður Framsóknar
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Diljá minnist barnanna sem féllu frá langt fyrir aldur fram – „Þau voru öll dýrmætar manneskjur“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Þingmenn fengu kennslustund í íslensku eftir að hafa hneykslast á orðum Kristrúnar – „Vitið þið virkilega ekki hvað þetta þýðir?“

Þingmenn fengu kennslustund í íslensku eftir að hafa hneykslast á orðum Kristrúnar – „Vitið þið virkilega ekki hvað þetta þýðir?“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Hafnarfjarðarbær biðst forláts á röngum texta

Hafnarfjarðarbær biðst forláts á röngum texta
Fréttir
Í gær
Jón Trausti skýtur föstum skotum á Stefán Einar og Miðflokkinn – „Gerir enga tilraun til að vera eða virðast óháður“
Fréttir
Í gær

Krabbameinssjúklingi synjað um bætur – Segist vera lömuð eftir meðferðina

Krabbameinssjúklingi synjað um bætur – Segist vera lömuð eftir meðferðina
Fréttir
Í gær
Harðri flokkunarkeppni lokið hjá Krónunni – Borgartún með 93,3%
Fréttir
Í gær
Fataskápurinn og framtíðin
Fréttir
Í gær

Ásakanir ganga á víxl milli bæjarstjóra og bæjarfulltrúa í Kópavogi – Fullyrðingar um trúnaðarbrot og ósannsögli

Ásakanir ganga á víxl milli bæjarstjóra og bæjarfulltrúa í Kópavogi – Fullyrðingar um trúnaðarbrot og ósannsögli
Fréttir
Í gær

Kópavogsbær gerir óuppsegjanlegan samning um rekstur „chillout“-rýmis í Smáralind – „Það er gott að vera Halldór Benjamín í Kópavogi“

Kópavogsbær gerir óuppsegjanlegan samning um rekstur „chillout“-rýmis í Smáralind – „Það er gott að vera Halldór Benjamín í Kópavogi“
Fréttir
Í gær
Tanja gerir upp tímabil Öfga – „Öfgar áttu ekkert að vera einhver svona nafngreiningarmaskína“
Fréttir
Í gær
Margt athyglisvert á nýjum lista Forbes yfir þá ríkustu í heimi