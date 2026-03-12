Eldri borgarar aldrei fleiri – Börnum fækkar hratt

Hlutfall eldri borgara á Íslandi, það er 65 ára og eldri, er nú 27 prósent og hefur aldrei verið hærra. Fyrir tíu árum var hlutfallið 23,9 prósent.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá Hagstofu Íslands.
Aldurssamsetning þjóðarinnar hefur breyst töluvert á undanförnum áratugum. Börnum hefur fækkað en eldri borgurum fjölgað. Hlutfall fólks undir tvítugu hefur lækkað úr 45,9 prósent í 40,3 á tíu árum.
Mannfjöldi í ársbyrjun var 394.324 sem var fjölgun um 4.880 á einu ári, það er 1,3 prósent. Karlar voru 202.181, konur 191.927 og kynsegin eða annað 216.
Mesta fólksfjölgunin er var á Suðurlandi, það er 3,7 prósent, á meðan fjölgun á höfuðborgarsvæðinu var 1,1 prósent. Í Árborg var fjölgunin 5 prósent og 5,4 prósent í Ölfusi. Eini landshlutinn þar sem var fólksfækkun var Austurland, það er um 0,1 prósent og munar mestu um 0,4 prósenta fækkun í Fjarðabyggð.