Helmingur ungra bandarískra ferðamanna ljúga um þjóðerni sitt – Hundsa fyrirmæli og valda vandræðum á Íslandi

Ný könnun sýnir að nærri helmingur ungra bandarískra ferðamanna hefur logið til um þjóðerni sitt. Önnur könnun, sem gerð var á Íslandi, sýnir að bandarískir ferðamenn eru líklegir til þess að hundsa öryggistilmæli og til að valda vandamálum á ferðum sínum.
Könnun sem gerð var fyrir fraktfyrirtækið Send My Bag í febrúar á þessu ári sýnir að 44 prósent bandarískra ferðamanna, á aldrinum 18 til 45 ára, hafa logið til um þjóðerni sitt. 28 prósent gera það af og til en 16 prósent reglulega.
Ekki kemur fram í könnuninni hvaðan þeir þykjast vera en ætla má að margir þykist vera frá Kanada sökum hreimsins.
„Það er ekki sjaldgæft að skrökva smá til þess að komast hjá vandræðalegum samtölum. Það sem við erum að sjá gerast hjá ungum Bandaríkjamönnum er að þeir vilja einbeita sér að ferðalaginu í stað þess að vera spurðir um skoðun þeirra á stjórnmálunum,“ segir Adam Ewart, forstjóri Send My Bag við miðilinn USA Today. „Flestir Bandaríkjamenn fara til Evrópu. Þeir fara til þess að njóta matar, menningar og sögu, ekki til þess að svara spurningum um hvort Grænland verði innlimað.“
Þá óttast margir þeirra að verða fyrir andúð á ferðalögum sínum. En vegna hegðunar Donald Trump forseta og Bandaríkjastjórnar þá hefur andúð á Bandaríkjamönnum vaxið gríðarlega í þeim löndum sem Bandaríkjamenn heimsækja mest, það er í Evrópu, Kanada og Mexíkó.
„Til þess að komast hjá spennu og bægja frá hugsanlegum átökum þá velja Bandaríkjamenn stundum þann kost að þykjast vera af öðru þjóðerni,“ segir Ewart.
Þá snýst málið ekki aðeins um stjórnmál. Bandarískir ferðamenn hafa lengi haft það orðspor á sér að vera hávaðasamir, tillitslausir og pirrandi fyrir heimamenn. Eitthvað virðist vera til í þessu samkvæmt nýrri könnun sem Gallup á Íslandi lét gera í desember og janúar síðastliðnum hjá íslensku starfsfólki í ferðaþjónustu.
Könnunin sýnir að bandarískir ferðamenn eru næst líklegastir til þess að hundsa viðvaranir og tilmæli, til að mynda hvað varðar vernd umhverfis. Þá eru þeir einnig næst líklegastir til þess að valda erfiðleikum fyrir ferðaþjónustustarfsfólk, svo sem með því að valda töfum eða að kvarta.
Vitnað er í Ingólf Shahin, forstjóra Guide to Iceland, sem segir að vegna enskunnar sé auðvelt að eiga samskipti við Bandaríkjamenn en hópurinn sé stór og með fjölbreyttar ferðavenjur.
„Góður ferðamaður er forvitinn, viðbúinn og tillitssamur. Þeir fylgja reglum á staðnum, sína umhverfinu virðingu sem og samfélaginu sem þeir heimsækja, og taka sér tíma til að læra um staðinn,“ segir Ingólfur.