TVG-Zimsen kaupir Cargo Express

TVG-Zimsen, dótturfyrirtæki Eimskips, hefur fest kaup á fyrirtækinu Cargo Express sem sérhæfir sig í flugfrakt á Íslandi. Með kaupunum bætir TVG-Zimsen við sig mikilvægri þekkingu á sviði flugfraktar og þar með er stígið stórt skref í stefnu samstæðu Eimskips um að efla þjónustu, breikka vöruúrval og styðja við áframhaldandi þróun samþættra og virðisaukandi lausna á sjó, landi og í lofti.
„Með kaupum á Cargo Express eflum við þjónustuframboð félagsins og styrkjum heildarlausnir til okkar viðskiptavina, sérstaklega í útflutningi á ferskum afurðum,“ segir Björn Einarsson, stjórnarformaður TVG-Zimsen. „Við sjáum fram á spennandi tækifæri, meðal annars í lax- og fiskeldi, þar sem sérhæfð flugfrakt er sterk viðbót við þjónustuframboð samstæðunnar. Við sjáum mikla möguleika í þessari ört vaxandi atvinnugrein og ætlum við að vera fremst í flokki með frumkvæði og metnaðarfullt lausnaframboð fyrir okkar viðskiptavini.“
Cargo Express, stofnað 2008, er fyrsta sjálfstæða GSA (General Sales Agent) fyrirtækið fyrir flugfrakt á Íslandi. Fyrirtækið hefur byggt upp viðamikla sérþekkingu og traust viðskiptasambönd. Félagið hefur styrkst jafnt og þétt frá stofnun og er áætlaður hagnaður fyrir árið 2025 um 130 milljónir króna. Cargo Express býður upp á sérhæfðar lausnir í flugfrakt, tollafgreiðslu, skjölun og meðhöndlun hitastýrðra sendinga, þar á meðal ferskra sjávarafurða. Róbert Tómasson, einn af stofnendum Cargo Express, mun áfram gegna hlutverki framkvæmdastjóra og leiða rekstur þess innan TVG-Zimsen.
„Ég er stoltur af vegferð Cargo Express og að fyrirtækið fái nú tækifæri til að þróast enn frekar innan TVG-Zimsen og Eimskips samstæðunnar. Ég tel að kaupin komi til með að styrkja og útvíkka þjónustuframboð til viðskiptavina. Það eru að eiga sér stað mikil umskipti á útflutningsmarkaði til dæmis með auknu fiskeldi og öðrum sérhæfðum flutningum með flugi. Þessi tímamót bjóða upp á mikla möguleika til að styrkja þá þjónustu sem Cargo Express hefur boðið uppá undanfarin 17 ár,“ segir Róbert.
Kaupin eru háð fyrirvara um samþykki Samkeppniseftirlitsins. Ráðgjafi seljanda í söluferlinu var KPMG og LOGOS var ráðgjafi kaupanda.“