Sænskir borgarar verða sóttir til Dubai – Forgangsröðunin gagnrýnd og hvatt til þess að herinn verði sendur

Ritstjórn DV
Föstudaginn 6. mars 2026 21:30

Dúbaí er í Sameinuðu arabísku furstadæmunum og Íranir hafa gert árásir á borgina.

Sænska ríkið hefur tekið á leigu farþegaflugvél sem send verður til Dubai, í Sameinuðu arabísku furstadæmunum til að sækja 180 Svía sem þar hafa orðið strandaglópar vegna yfirstandandi stríðsátaka í Miðausturlöndum. Þar  er þó um að ræða aðeins hluta þeirra sænsku borgara sem fastir eru á svæðinu vegna átakanna en utanríkisráðherra landsins segir að „viðkvæmasti hópurinn“ verði sóttur. Stjórnarandstaðan segir þetta alls ekki nóg og hvetur ríkisstjórnina til að senda her landsins á svæðið til að hægt sé að sækja fleiri sænska borgara.

Það eru ekki aðeins íslenskir ríkisborgarar sem hafa gagnrýnt viðbrögð stjórnvalda heimalandsins við óskum þeirra um að fá hjálp við að komast burt af svæðinu. Slík gagnrýni hefur heyrst til að mynda frá sænskum og dönkum borgurum á svæðinu. Hafa sumir Íslendingar í Miðausturlöndum komið sér þaðan burt á eigin vegum en utanríkisráðuneytið hefur bent á tiltekin flug sem íslenskir ríkisborgarar hafi getað keypt sæti í en fjöldi þeirra hefur verið takmarkaður. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra hefur sagt það hafa verið skoðað að leigja flugvél til að sækja íslenska ríkisborgara en ekki hefur orðið af því.

Sænsk stjórnvöld hafa nú ákveðið að stíga þetta skref og sækja áðurnefndan fjölda sænskra borgara.

Í umfjölllun sænska ríkissjónvarpsins, SVT, kemur fram að stefnt sé að því að vélinni verði flogið til Dubai annað kvöld en Maria Malmer Stenergard utanríkisráðherra Svíþjóðar segir það mikilli óvissu háð, þá ekki síst hvort lofthelgi Furstadæmanna verði lokuð eða ekki.

Viðkvæm

Ráðherrann segir að 180 Svíum úr „viðkvæmustu hópunum“ verði boðið sæti í vélinni en SVT segir þúsundir sænskra ríkisborgara vera strandaglópa í Miðaustulöndum vegna stríðsátakanna. Því dugar þessi eina flugvél augljóslega ekki til að sækja alla Svía á svæðinu.

Í þessum viðkvæma hópi eru aðallega fólk sem glímir við heilsufarsvandamál og barnafjölskyldur og í því tilfelli njóta börn fimm ára og yngri og foreldrar þeirra forgangs.

Fram að þessu hafa sænsk yfirvöld gert eins og hin íslensku og hvatt borgara sína á svæðinu til að bíða eftir að pláss losni í almennu farþegaflugi og að flugfært sé.

Stenergard segir hins vegar aðstæður breyttar flytja hafi þurft fólk langan veg og við erfiðar aðstæður til að komast í þær flugferðir sem flognar hafa verið frá svæðinu og það hafi verið áhættusamt. Hún segir mögulegt að fleiri flugferðir verði farnar á vegum stjórnvalda til að sækja þá borgara landsins sem tilheyri ekki þessum viðkvæmasta hópi en enn sé talið fljótlegast að allur þessi fjöldi nýti sér áætlunarflug til að komast burt.

Flugið verður þó ekki ókeypis fyrir þau sem verða sótt. Fullorðnir borga 12.000 sænskar krónur (162.612 íslenkar krónur fyrir hvert sæti og fyrir börn yfir tveggja ára aldri er verðið 9.000 sænskar krónur (121.959 íslenskar) en ekki þarf að borga fyrir börn sem eru yngri en það.

Herinn

Peter Hultqvist talsmaður Jafnaðarmannaflokksins, sem er í stjórnarandstöðu í Svíþjóð, í varnarmálum og fyrrum varnarmálaráðherra segir þetta skref í rétta átt en það dugi einfaldlega ekki til.

Hvetur hann til þess að herflutningavélar sænska hersins verði nýttar til að sækja fleiri borgara landsins sem fastir eru í Miðausturlöndum. Stenergard utanríkisráðherra segir hins vegar aðstæður vera þannig að ekki sé heppilegt að nýta herinn í þessum tilgangi. Fara verði sem best með það fé sem herinn hafi til umráða og það sama eigi við um skattfé almennt.

 

