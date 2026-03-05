Lilja kemur kaþólsku kirkjunni til varnar – „Samkynhneigða á að meðhöndla með virðingu, samúð og næmni, og er kallað eftir skírlífi“

Lilja Benatov Hjartar, athafnakona og kaþólikki, kemur Kaþólsku kirkjunni á Íslandi og prestinum Jakobi Rolland til varnar eftir heita umræðu þar sem meðal annars hefur verið kallað eftir lögreglurannsókn vegna ummæla hans um að kirkjan aðstoði við að bæla niður samkynhneigð.
Eftir viðtal við Jakob í hlaðvarpinu Meiningin á RÚV fór á flug hafa fjölmargir gagnrýnt hann og kirkjuna. Hefur verið bent á að bann sé við bælingarmeðferð á Íslandi síðan árið 2023 og við því liggi allt að þriggja ára fangelsisdómur.
Meðal þeirra sem gagnrýndu kaþólsku kirkjuna hvað harðast var Sigmundur Ernir Rúnarsson, þingmaður Samfylkingar sem hélt eldræðu á Alþingi í gær.
„Kaþólska kirkjan á Íslandi er að semja sig úr lögum við Ísland með þessum ömurlegu ummælum sem er það argasta afturhald sem við höfum heyrt á þessu ári,“ sagði Sigmundur. „Hver eru skilaboðin til samkynhneigðs fólks og hinsegin fólks í landinu? Hver eru skilaboðin til fjölskyldna þeirra? Hver eru skilaboð til allra bandamanna þeirra? Hver eru skilaboð til allra Íslendinga sem vilja búa í frjálslyndu, lýðræðislegu samfélagi sem trúir á mannréttindi og setja lög til að tryggja mannréttindi? Hver eru skilaboðin? Þau eru: Skammist ykkar. Skammist þið ykkar fyrir kynhneigð ykkar.“
Í aðsendri grein á Vísi segir Lilja um misskilning að ræða. Segir hún að Jakob hafi ekki sagt að hneigðin samkynhneigð væri synd heldur sjálfar athafnirnar.
„Samkynhneigða á að meðhöndla með virðingu, samúð og næmni, og er kallað eftir skírlífi,“ segir Lilja. „Kirkjan fordæmir ekki fólk fyrir það sem það er, heldur hvetur til siðferðilegs lífs sem gildir fyrir alla.“
Segir Lilja, sem hefur verið kaþólikki síðan árið 2015, að kirkjan fordæmi ekki samkynhneigða og banni þeim ekki að sækja messu. Allir megi ákalla guð til að fá hreinsun sálarinnar og komast til himnaríkis. Eins og Jakob hafi sagt þá þurfi fólk samt að „rannsaka eigið líferni.“
„Þetta snýst um andlega leiðsögn fyrir þá sem sjálfir óska eftir henni – ekki breytingu á hneigðinni með valdi eða skipulagðar meðferðir. Hann nefnir líka: „Og „conversion“ – sinnaskipti – þetta er lykilorð í daglegu lífi hjá kaþólsku fólki. Við erum í þeirri stöðu, stöðugt, að snúa okkur frá hinu illa til þess góða.“,“ segir Lilja.
Hvað varðar altarisgöngu þá sé það undir hverjum og einum að dæma sjálfur hvort hann taki við sakramentinu. Reglan um iðrun synda gildi jafnt fyrir alla.
„Kaþólska kirkjan fer ekki fram á það að samkynhneigðir verði gagnkynhneigðir. Hún veitir andlega aðstoð ef fólk vill breyta líferni sínu, en engar skipulagðar bælingarmeðferðir eru til staðar, eins og séra Jakob staðfestir,“ segir Lilja. „Hefur fólk í æðstu stöðum á hinu háa íslenska Alþingi ekki lestrar- eða heyrnarskilning? Eða skilning á töluðu máli? Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, sem er sjálf kaþólsk, ætti að vita betur en að „garga með páfagaukunum“ án þess að hlusta á viðtalið í heild sinni. Hún segist vera „djúpt hrygg“ yfir orðræðunni, en túlkunin á orðum prestsins virðist oftast vera of dramatísk miðað við það sem raunverulega var sagt. Þetta heitir sleggjudómur.“