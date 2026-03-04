fbpx
Miðvikudagur 04.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Sema Erla og María Lilja með stöðu sakbornings í tvö ár – Bendir á „bitra kallinn“ í miðstjórn Sjálfstæðisflokksins

Kristinn H. Guðnason
Miðvikudaginn 4. mars 2026 16:00

Sema Erla baunar á lögmanninn Einar

Sema Erla Serdaroglu og María Lilja Ingveldar-Þrastardóttir Kemp hafa verið með stöðu sakbornings í tvö ár vegna meintrar refsiverðrar háttsemi vegna söfnunar fyrir flóttafólk á Gaza. Sema minnist tímamótanna og bendir á kærandann, Einar S. Hálfdánarson, sem „bitra kallinn“ sem situr í miðstjórn Sjálfstæðisflokksins og að flokkurinn standi með honum í kærunni. Um sé að ræða pólitískar ofsóknir.

90 milljónir söfnuðust

Í færslu á samfélagsmiðlum rifjar Sema upp málið en tvö ár eru í dag síðan Einar S. Hálfdánarson, hæstaréttarlögmaður, endurskoðandi og faðir Diljár Mistar Einarsdóttur þingkonu Sjálfstæðisflokksins, lagði fram kæruna.

„Sú fjársöfnun var landssöfnun fyrir Palestínu sem var með það að markmiði að koma Palestínufólki með dvalarleyfi á Íslandi undan þjóðarmorði á Gaza og til fjölskyldu sinnar hér á landi. Núna, tveimur árum síðar, er málið til rannsóknar hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu í þriðja skiptið og við erum enn með réttarstöðu sakbornings,“ segir Sema í færslunni.

Bendir hún á að Solaris – hjálparsamtök fyrir hælisleitendur og flóttafólk á Íslandi hafi verið í forsvari fyrir söfnuninni. Þúsundir hafi styrkt verkefnið og 90 milljónir króna safnast. 200 einstaklingar, mest konur og börn, hafi komist undan þjóðernishreinsunum Ísraela og hafa þau öll fengið dvalarleyfi á Íslandi.

„Einar, sem hefur lengi verið viðloðinn Sjálfstæðisflokkinn og situr í dag í miðstjórn flokksins, var greinilega misboðið vegna þess að verið var að koma börnum og konum, að langstærstum hluta, undan fjöldamorði síonista, kærði mig og Maríu Lilju til lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu,“ segir Sema. „Í bréfinu sem hann sendi lögreglunni, sem var heil 283 orð að lengd, sakaði hann okkur meðal annars um brot á lögum um opinberar fjársafnanir, mútugreiðslur til erlendra aðila og brot á lögum um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.“

Engin gögn með kærunni

Afrit af kærunni hafi verið senti til dómsmálaráðuneytisins, sem var undir Sjálfstæðisflokknum á þeim tíma, fjármálaeftirlitinu, skrifstofu fjármálagreiningu lögreglu, EFTA, vinnuveitanda Semu og siðanefnd þeirrar stofnunar.

Tvisvar hefur málið verið fellt niður en svo tekið upp aftur eftir áfrýjanir Einars. Bendir Sema á að Diljá Mist dóttir hans hafi verið formaður utanríkismálanefndar Alþingis á þeim tíma.

„Í apríl 2024 fór ég í skýrslutöku hjá lögreglunni og hafði með mér gögn sem sýndu fram á hvernig við vorum að ráðstafa fjármununum en verkefnið var þá enn í gangi. Þegar ég og lögmaður minn báðum um að sjá þau sönnunargögn sem fylgdu kærunni var okkur tjáð að það væru engin gögn. Mín fyrstu viðbrögð voru þá að spyrja hvern fjandann ég væri eiginlega að gera þarna. Hvernig mátti það vera að ég var mætt í yfirheyrslu hjá lögreglunni vegna hugaróra einhvers kalls úti í bæ,“ segir Sema. „Sú staðreynd að einhver bitur kall sem hafði ekkert með söfnunina að gera og átti engra hagsmuna að gæta geti sent 283 orða bréf til lögreglu og valdið því að okkur er haldið í gíslingu í réttarkerfinu í meira en tvö ár, með öllum þeim skaða sem því fylgir, er áfellisdómur yfir íslensku samfélagi, lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu og dómskerfinu.“

Guðrún Hafsteins, Bjarni Ben og Mogginn endurómað veruleikafirringu Einars

Segir hún málið lykta af pólitískri spillingu. Það er ef ekki væri um að ræða mann sem tengist og starfar fyrir Sjálfstæðisflokkinn hefði bréf hans aldrei farið lengra en í ruslið á lögreglustöðinni í Hverfisgötu.

Sjá einnig:

Einar segir Semu Erlu vilja gera Íslendinga að minnihlutahópi í eigin landi – „En Semu er bara slétt sama um þetta land“

„Það sést auðvitað best á því að Morgunblaðið, Bjarni Benediktsson og utanríkisráðuneytið undir hans stjórn, Guðrún Hafsteinsdóttir, þáverandi dómsmálaráðherra og núverandi formaður Sjálfstæðisflokksins, auk fyrrverandi vararíkissaksóknara, eru á meðal þeirra sem hafa endurómað og gefið þessum veruleikafirrtu ásökunum Einars eitthvað vægi á síðustu tveimur árum, meðal annars með því að saka okkur ítrekað um mútugreiðslur og annað ólöglegt athæfi á opinberum vettvangi,“ segir Sema.

„Það er ekki hægt að komast að annarri niðurstöðu en að hér er fyrst og fremst um pólitískar ofsóknir á hendur mér og Maríu Lilju að ræða. Við höfum nú setið undir ríkisofbeldi í tvö ár og verið þvingaðar til þess að takast á við alls konar áreiti, hindranir, aðdróttanir og árásir, tilraunir til mannorðsskaða og atvinnurógs og almennt ógeð vegna þess. Þetta hefur valdið okkur margvíslegum skaða, ekki síst heilsufarslegum, auk þess sem þessi kæra og fáránleg málsmeðferð á henni hefur haft mikil áhrif á starfsemi Solaris. Það er ógeðslegt að horfa upp á fólk í valdastöðu misnota réttarkerfið til þess að níðast á almennum borgurum. Það sem er þó mögulega verra er að enginn sem starfar innan kerfisins hefur séð ástæðu til þess að bregðast við því.“

 

