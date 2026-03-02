Hótaði lögreglumanni í Vestmannaeyjum ítrekað lífláti

Héraðssaksóknari hefur ákært mann í Vestmannaeyjum fyrir brot gegn valdstjórninni með því að hafa aðfaranótt miðvikudagsins 3. júlí árið 2024, á heimili sínu og annars staðar, veist með ofbeldi og hótunum um ofbeldi gegn lögreglumönnum sem voru við skyldustörf,
Annars vegar er hann sakaður um að hafa ýtt við lögreglumanni við stiga á neðri hæð hússins þar sem hann bjó.
Hins vegar er hann sakaður um að hafa ýtt í öxl annars lögreglumanns og endurtekið hótað lögreglumanninum lífláti, á heimili ákærða, í lögreglubíl á leið á lögreglustöðina og á sjálfri Lögreglustöðinni að Faxastíg 42 í Vestmannaeyjum.
Málið verður þingfest í dómsal Héraðsdóms Suðurlands í Vestmannaeyjum, að Heiðarvegi 15, þann 12. mars næstkomandi.