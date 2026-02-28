Riðlaðist á dádýrshræi í vegkanti – Gæti átt fimm ára fangelsi yfir höfði sér

Lögreglan í Kentucky í Bandaríkjunum hefur handtekið mann sem er grunaður um að hafa kynferðislega misnotað hræ af dádýri í vegkanti. Feldur af hræinu fannst í skapahárum mannsins.
Tilkynning barst lögreglunni í borginni Central City í vesturhluta Kentucky fylkis um klukkan 19:00 á laugardagskvöld, þann 21. febrúar. Það er frá ökumanni sem hafði séð karlmann skaka sér á dýri í vegkantinum. Hann væri hvítur á hörund, klæddur í gallabuxur og dökka peysu.
Lögregla var fljót á staðinn og fann mann sem passaði við lýsinguna strax skammt frá, hann var blóðugur og enn þá með buxurnar girtar niður. Einnig var hann með hár úr feldi dýrs á hettupeysunni sem hann var í.
Var hann handtekinn og færður á lögreglustöð. Maðurinn heitir Allen Osborne og er 32 ára gamall. Við nánari rannsókn fannst blóð og hár úr feldi á getnaðarlimi hans, sem og á skapahárasvæðinu. Einnig fannst blóð á höndum hans og einhvers konar vökvi í skegginu. Kom í ljós að blóðið og hárin úr feldinum tilheyrðu dádýri.
Var herra Osborne færður í varðhald og ákærður fyrir kynferðisglæp gegn dýri. Ekki kemur fram hvort að hræið af dádýrinu hafi fundist. Ekki heldur hvort að hann hafi sjálfur drepið dýrið eða ekki. Er allt eins líklegt að hann hafi fundið hræið af dýrinu eftir að einhver hafi keyrt á það.
Osborne hefur komið við sögu lögreglunnar áður. Árið 2025 var hann handtekinn fyrir ölvun og óspektir á almannafæri. Árið 2024 var hann ákærður fyrir að bera sig á almannafæri.
Kemur fram að hann eigi heima í bænum Owensboro, skammt frá Central City, og reki þar fyrirtæki. Ekki kemur þó fram hvers konar fyrirtæki það er.
Osborne á að mæta fyrir dómara þann 2. mars næstkomandi. Þangað til verður hann í varðhaldi í fangelsinu í Muhlenberg sýslu nema hann reiði fram 5 þúsund dollara í tryggingu, það er rúmar 600 þúsund krónur.
Osborne hefur þegar neitað því að hafa framið nokkurn glæp. Verði hann fundinn sekur getur hann átt allt að fimm ára fangelsisdóm yfir höfði sér.