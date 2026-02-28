Prentvilla kemur í veg fyrir útburð á síbrotakonu í Bríetartúni

Um árabil hafa verið birtar fréttir um ófremdarástand í fjölbýlishúsi í eigu Félagsbústaða við Bríetartún vegna framferðis eins íbúans þar, rúmlega þrítugrar konu. Hún hefur verið margásökuð um þjófnaði, gegndarlaus skemmdarverk, hávaðaónæði og ofbeldi. Síðastliðið vor komst DV yfir gögn sem sýndu að þá var yfirvofandi útburður á konunni úr húsinu. Af þeim útburði hefur ekki orðið og ástæðan virðist vera einföld prentvilla.
Þann 5. febrúar síðastliðinn urðu íbúar í húsinu fyrir því að komast ekki út um útidyr hússins þar sem búið var að brjóta sneriljárnið á útidyrahurðinni þannig að ekki var hægt að opna hana innan frá (sjá mynd við fréttina). Umrædd síbrotakona er talin hafa gert þetta. Íbúarnir þurftu því að fara um bakdyr í kjallara til að komast út úr húsinu. Á þeirri leið urðu þeir varir við að búið var að brjóta upp allar geymslur íbúa í kjallaranum.
Hringt var á lögregluna en lögreglumenn sem komu á vettvang upplýstu að þeir hefðu komið í húsið á síðasta ári ásamt fulltrúa sýslumanns til að bera konuna út. En það reyndist ótækt þar sem í ljós kom að ekki var rétt númer íbúðar sem konan leigir skráð í aðfararbeiðnina heldur númer annarrar íbúðar í húsinu.
Íbúar fengu þessar upplýsingar staðfestar hjá Félagsbústöðum sem sögðu að það stæði upp á Reykjavíkurborg að leiðrétta mistökin.
DV hefur undir höndum skjáskot af bréfi sem konan fékk sent frá Velferðarsviði Reykjavíkurborgar, nánari tiltekið frá Úthlutunarteymi fyrir húsnæði fyrir fatlað fólk. Samrit af bréfinu var einnig sent til Félagsbústaða.
Í bréfinu, sem er dagsett 28. maí árið 2025, var konunni tilkynnt um afturköllun úthlutunar á félagslegu húsnæði til hennar og að yfirvofandi væri riftun á leigusamningi hennar við Félagbústaði. Ástæðan var sögð vera brot konunnar á leigusamningnum, húsreglum og húsaleigulögum. Einnig var vísað til ógnandi hegðunar konunnar í stigaganginum.
Í bréfinu er númer íbúðarinnar sem konan leigir tvisvar skráð rangt en einu sinni skráð rétt.
Í bréfinu er konunni boðuð riftun á leigusamningi frá Félagsbústöðum. DV hefur ekki það gagn (þ.e. riftunina) undir höndum en leiða má líkur að því að Félagsbústaðir hafi rift leigusamningnum fyrir löngu síðan.
En konan býr enn í húsinu í Bríetartúni.
DV sendi fyrirspurn um málið til Félagsbústaða og var henni ekki svarað á vinnslutíma fréttarinnar. Einnig var send fyrirspurn á velferðarsvið Reykjavíkurborgar og varð Hólmfríður Helga Sigurðardóttir upplýsingafulltrúi fyrir svörum. Hún sagðist ekki geta gefið upplýsingar um málefni einstaklinga en svaraði fyrirspurninni með almennum hætti. Þar kemur m.a. fram að velferðarsvið leitast við að hjálpa fólki til að halda því húsnæði sem því hefur verið úthlutað:
„Þegar kemur til þess að vísa þurfi einstaklingi sem býr í húsnæði fyrir fatlað fólk úr húsnæði vegna ítrekaðra brota gegn ákvæðum í húsaleigusamningi er viðkomandi tilkynnt um ákvörðunina með bréfi sem fylgt er eftir með símtali eða vitjun. Til þess kemur að loknu skýru aðvörðunarferli en það fer eftir alvarleika mála hvenær lokaviðvörun er send.
Ef í ljós kemur að mikilvægar upplýsingar, sem varða hag notanda þjónustunnar, hafa ekki komist til skila gæti það haft í för með sér að ferlið taki lengri tíma en gert var ráð fyrir. Á velferðarsviði eru öll mál unnin út frá þörfum og aðstæðum einstaklinga. Leitast er við, eins of kostur er, að leysa úr málum og aðstoða fólk við að halda því húsnæði sem því hefur verið úthlutað.“