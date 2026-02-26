Hildur afar ósátt við aðgerðaáætlun gegn offitu – „Í lagi að níða feitt fólk og niðurlægja það“

Baráttukonan Hildur Lilliendahl Viggósdóttir er afar ósátt við drög heilbrigðisráðuneytisins að aðgerðaáætlun vegna offitu á Íslandi fyrir árin 2026 til 2030. Kemur þetta fram í Facebook-færslu Hildar en Nútíminn hefur einnig fjallað um málið.
Málið er nú til umsagnar í samráðsgátt stjórnvalda, en umsagnarfrestur rennur út á miðnætti í kvöld. Það sem Hildur gerir sérstaklega alvarlegar athugasemdir við eru fyrirætlanir um rafræna heilbrigðsskimun ungmenna á aldrinum 16 til 19 ára með tilliti til áhættuþátta offitu. Yrðu þá einstaklingar kallaðir í sérstakt heilbrigðisviðtal í gegnum heilsugæslu framhaldsskóla ef niðurstöður benda til að þörf sé á inngripi. Í drögunum segir orðrétt:
„Vinnuhópur hanni verklag fyrir sérstaka rafræna heilbrigðisskimun ungmenna þar sem einstaklingar á aldrinum 16 19 ára verði skimaðir fyrir áhættuþáttum offitu og kallaðir inn í sérstakt heilbrigðisviðtal í gegnum framhaldsskólaheilsugæslu gefi niðurstaða skimunar til kynna að þörf sé á inngripi vegna offitu.“
Hildur segir hugmyndina vera galna:
„Þessar hugmyndir eru í meira lagi galnar og það er svo furðulegt hvernig við höfum komið okkur saman um að það sé í lagi að níða feitt fólk og niðurlægja það við hvert tækifæri.“
Hildur segir ennfremur:
„Afsakið en… Hvaða kona bara hér sem les þessa færslu mína man eftir að hafa verið á aldrinum 16-19 ára og liðið eins og hún væri alltof feit vegna allskonar skilaboða úr öllum áttum? Framhaldsspurning: Hversu peppaðar hefðuð þið verið fyrir því að RÍKISSTJÓRNIN hefði kallað ykkur á fund til að pota í ykkur og segja ykkur að þið þyrftuð að hætta að vera svona feitar?
Ég er svo þakklát fólkinu sem lét í sér heyra, ég skrifaði bara nokkur orð þarna inn í bræði minni, en þarna er allskonar fagfólk sem kann að segja hluti betur en ég. Mæli með lestri. Tara Margrét Vilhjálmsdóttir skrifaði umsögn, Miðstöð í lýðheilsuvísindum við HÍ gerði það líka, Félag fagfólks um átraskanir varar við þessu rugli og svo framvegis. Umsagnarfrestur rennur út núna á miðnætti en það er yfirleitt lítið mál að fá að skila inn eftir það, ef þið hafið getu og áhuga. Ég allavega gat ekki hamið mig.“
Umsögn Hildar um málið í samráðsgáttinni er eftirfarandi:
„Ég tek undir þær gagnrýnisraddir sem hér hafa heyrst, ekki síst umsögn Töru Margrétar Vilhjálmsdóttur sérfræðings í málaflokknum. Óumbeðið inngrip yfirvaldsins í líf þungaðs fólks í þessu samhengi er ekki líklegt til að valda öðru en tjóni, skorti á trausti og tilheyrandi sársauka. Hugmyndin um að hið opinbera kalli unglinga á sinn fund ef þau eru eða gætu orðið feitari en æskilegt þykir er fráleit í heimi þar sem tíðni átröskunarsjúkdóma er á hraðri uppleið. Hvaða unglingur gæti mögulega gengið út af slíkum fundi líðandi betur með sig og lífið sitt? Ég skil ekki hvernig þessi hugmynd komst áfram. Hefur ekkert höfundanna verið unglingar?“