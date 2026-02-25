fbpx
Miðvikudagur 25.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Mandelson harðneitar ásökunum forseta þingsins sem varaði lögreglu við

Ritstjórn DV
Miðvikudaginn 25. febrúar 2026 19:30

Donald Trump og Peter Mandelson á fundi í Hvíta Húsinu í maí 2025 þegar sá síðarnefndi var sendiherra Bretlands í Bandaríkjunum. Mynd/Getty

Lindsay Hoyle forseti neðri deildar breska þingsins greindi frá því á þingfundi í dag að hann hefði varað lögregluna við því að Peter Mandelson fyrrverandi ráðherra, þingmaður og sendiherra hefði í hyggju að flýja land. Mandelson er til rannsóknar vegna tengsla sinna við Jeffrey Epstein og vegna gruns um að hafa nýtt stöðu sína til að leka trúnaðarupplýsingum, þegar hann var ráðherra, í barnaníðinginn alræmda. Mandelson harðneitar því hins vegar að hafa verið að undirbúa landflótta en vegabréf hans hefur verið gert upptækt.

Daily Mail fjallar um þetta.

Mandelson var handtekinn á heimili sínu síðasta mánudag en Hoyle segir að handtakan hafi komið í kjölfar ábendingar frá honum um að sá fyrrnefndi ætlaði sér að flýja frá Bretlandi. Var Mandelson látinn laus degi síðar.

Mandelson segir hins vegar um hreinan skáldskap að ræða. Hann hafi ekkert slíkt haft í hyggju og muni sýna lögreglunni fulla samvinnu.

Hoyle sagðist hafa fengið upplýsingar um að Mandelson ætlaði sér að flýja til Bresku Jómfrúreyja í Karíbahafinu en þingforsetinn fór þangað sjálfur í síðustu viku.

Lindsay Hoyle forseti neðri deildar breska þingsins les yfirlýsingu sína fyrr í dag. Mynd: Skjáskot/Youtube.

Lögmenn Mandelson hafa krafist þess að lögreglan leggi fram einhver gögn sem sanni að flótti hafi sannarlega verið í undirbúningi en hann átti að mæta til yfirheyrslu í næsta mánuði. Lögreglan taldi upplýsingarnar hins vegar trúverðugar en auk þess að gera vegabréf hans upptækt var Mandelson settur í farbann.

Ekki hinn

Hoyle ákvað að opinbera að hann hefði látið lögregluna vita af meintum fyrirætlunum Mandelson eftir að fullyrt hafði verið að þessar upplýsingar hefðu komið frá forseta lávarðadeildar þingsins, Michael Bruce Forsyth sem eins og aðrir í þeirri deild ber titilinn lávarður. Forsyth neitaði því harðlega að hafa komið þessum upplýsingum á framfæri við lögregluna.

Hoyle tjáði þingmönnum að hann vildi eyða öllum misskilningi og röngum upplýsingum um hver hefði staðið á bak við tilkynninguna til lögreglu. Hann hafi talið það mikilvægt að koma upplýsingunum á framfæri við lögregluna, það hefði verið skylda hans og það væri leitt að það hefði lekið út að upplýsingarnar hefðu verið veittar. Hann muni hins vegar ekki tjá sig frekar um málið til að spilla ekki fyrir rannsókn lögreglu á Mandelson.

Rannsóknin heldur áfram en Mandelson er laus gegn tryggingu sem gildir fram í maí næstkomandi.

 

Mögnuð tíðindi frá Vestfjörðum: Ríkið fær 40 milljarða eingreiðslu frá Kerecis

Fréttir
Margrét Löf rýfur þögnina eftir Súlunesmálið – „Það mikilvægasta í mínu lífi, það eru mamma og pabbi“

Fréttir
Í gær
