Hillir undir lok rannsóknar á mannsláti á Kársnesi

Grískur maður um þrítugt hefur verið úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald til 18. mars á grundvelli rannsóknarhagsmuna að kröfu Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, í þágu rannsóknar hennar á andláti fertugs Portúgala í heimahúsi á Kársnesi Kópavogi í lok nóvember.
Að sögn Eiríks Valbergs, fulltrúa hjá rannsóknarsviði lögreglunnar, er rannsókn málsins langt komin. Aðspurður hvort hann sjái fyrir endann á rannsókninni segir hann:
„Já, við gerum það. En við erum að bíða eftir gögnum. Vð erum mjög langt komin með okkar rannsókn en erum að bíða eftir utanaðkomandi gögnum.“
Er um að ræða gögn erlendis frá. Aðspurður hvenær von sé á þessm gögnum segir hann:
„Það er ómögulegt að segja en við gerum okkur vonir um að síðustu gögnin skili sér í þessari viku eða þeirri næstu.“
Má af þessu ráða að ekki sé ýkja langt þar til rannsókn málsins lýkur. Margt er á huldu um málið en vitað er að hinn grunaði og hinn látni þekktust og að stunguáverkar voru á hinum látna.