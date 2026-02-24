Mögnuð tíðindi frá Vestfjörðum: Ríkið fær 40 milljarða eingreiðslu frá Kerecis

Þetta sætir töluverðum tíðindum enda gerðu samþykkt fjárlög frá Alþingi á þessu ári ráð fyrir 28 milljarða króna halla á ríkissjóði. Miðað við þessar forsendur verður 12 milljarða króna afgangur á árinu.
Morgunblaðið segir frá þessu í dag en eingreiðslan kemur til vegna kaupa danska móðurfélagsins, Coloplast, á hugverkaréttindum úr dótturfélaginu.
Guðmundur Fertram Sigurjónsson, stofnandi Kerecis og nú framkvæmdastjóri hjá Coloplast, staðfestir þetta í samtali við Morgunblaðið og segir ráðstöfunina til marks um þá gríðarlegu verðmætasköpun sem hafi átt sér stað á Vestfjörðum á síðustu árum.