fbpx
Þriðjudagur 24.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Kirkjugarðar Reykjavíkur biðla til fólks að hætta þessu – Sjáðu myndirnar

Ritstjórn DV
Þriðjudaginn 24. febrúar 2026 08:47

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Að gefnu tilefni biðla Kirkjugarðar Reykjavíkur til almennings um að fóðra ekki fugla í görðunum en borið hefur á því undanfarið að matarleifum sé dreift um garðana.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá Kirkjugörðum Reykjavíkur og fylgja henni myndir sem teknar hafa verið í görðunum síðustu vikur.

Bent er á það að samkvæmt sjöundu grein reglna um umgengni í kirkjugörðunum sé óheimilt að skilja eftir á leiðum eða götum garðanna mold, jurtaleifar eða nokkuð það sem veldur óprýði eða truflun.

„Matarleifar geta valdið óhreinindum og óprýði í görðunum sem brýtur gegn umgengnisreglum. Þá getur fóðrun einnig laðað að önnur dýr en ætlað er að fóðra, svo sem máva og rottur, sem valdið geta bæði óþrifnaði og skemmdum,“ segir í tilkynningunni.

„Við vitum að þetta er gert af góðum hug og umhyggju og við hvetjum fólk til að huga að fuglunum í kuldanum en kirkjugarðar eru friðhelgir samkvæmt lögum. Starfsfólk og stjórn Kirkjugarða Reykjavíkur mælist til þess að umgengni um kirkjugarðana endurspegli kyrrð og kærleika og við biðjum gesti garðanna vinsamlegast að fóðra fuglana ekki í görðunum og virða reglur um umgengni,” segir Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri Kirkjugarða Reykjavíkur.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Kirkjugarðar Reykjavíkur biðla til fólks að hætta þessu – Sjáðu myndirnar
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum
Mögnuð tíðindi frá Vestfjörðum: Ríkið fær 40 milljarða eingreiðslu frá Kerecis
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum
Margrét Löf rýfur þögnina eftir Súlunesmálið – „Það mikilvægasta í mínu lífi, það eru mamma og pabbi“
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum
Sendiherra Bandaríkjanna sagði Ísraela eiga rétt á að hertaka stórt landsvæði – Frá Egyptalandi til Írak
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum
Skuggaleg könnun í Eyjafirði – Fjölmargir Einingarfélagar hafa frestað læknisheimsóknum og lyfjakaupum
Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum
Vildi láta meta hvort barnsfaðirinn væri með vitræna getu til að véfengja rúmlega 50 ára faðernisviðurkenningu
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
Hefur mátt þola hávaða og ónæði um árabil en þorir ekki að leita til lögreglu
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum
Hermenn á stærsta herskipi Bandaríkjanna sagðir við það að bugast

Mest lesið

Margrét Löf rýfur þögnina eftir Súlunesmálið – „Það mikilvægasta í mínu lífi, það eru mamma og pabbi“
Ætlaði að fara að strippa fyrir eiginmann sinn þegar þetta gerðist – „Ég var bókstaflega að svitna því ég var svo stressuð“
Hermenn á stærsta herskipi Bandaríkjanna sagðir við það að bugast
Blóðug slagsmál í Keflavík út af epli – Kjálkabrotnaði á þremur stöðum
„Hann tók allt frá mér. Vinnuna mína, námið, heimilið, sjálfa mig og allt öryggi”

Nýlegt

„Hann tók allt frá mér. Vinnuna mína, námið, heimilið, sjálfa mig og allt öryggi”
Dagleg banananeysla getur haft áhrif á blóðþrýstinginn
Flúði undan áreitni Ólafs biskups – „Ég hélt að lungun í mér myndu springa, svo hratt hljóp ég, enda logandi hrædd“
Hinn fjórtán ára Hákon Þór bjargaði heimili fjölskyldunnar í Selási – „Ég er ólýsanlega stolt af honum“
Kynlífsmyndband Pamelu Anderson dregið fram í dagsljósið á ný – Dómsmál vegna ummæla um reðurstærð
Neville um sigur United og sigurmark Sesko – „Þetta var eins konar ‘smash and grab’ sigur“
Sesko hetja United í Bítlaborginni – Nálgast nú þriðja sætið
Margrét Löf rýfur þögnina eftir Súlunesmálið – „Það mikilvægasta í mínu lífi, það eru mamma og pabbi“
Sendiherra Bandaríkjanna sagði Ísraela eiga rétt á að hertaka stórt landsvæði – Frá Egyptalandi til Írak
Verður sektaður ef hann lærir ekki tungumálið hratt og örugglega
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Blóðug slagsmál í Keflavík út af epli – Kjálkabrotnaði á þremur stöðum
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Rúmeni á yfir höfði sér margra ára fangelsi hér á landi

Rúmeni á yfir höfði sér margra ára fangelsi hér á landi
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Fjölskylda Evu fær ekki svör – Læknirinn sem ákvað lífslokameðferð móður hennar enn starfandi
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Unnar Þór ætlar ekki að láta Bakkakot skemma meira fyrir sér og fer í framboð
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Kona sem ók farþegarútu dæmd fyrir líkamsmeiðingar af gáleysi – Sofnaði undir stýri og bíllinn valt

Kona sem ók farþegarútu dæmd fyrir líkamsmeiðingar af gáleysi – Sofnaði undir stýri og bíllinn valt
Fréttir
Í gær

Stefán: Gósentíð ríka fólksins á Íslandi – Verðbólgan ekki láglaunafólkinu að kenna

Stefán: Gósentíð ríka fólksins á Íslandi – Verðbólgan ekki láglaunafólkinu að kenna
Fréttir
Í gær
Fimm prósent íslensku þjóðarinnar á Wegovy
Fréttir
Í gær

Flúði undan áreitni Ólafs biskups – „Ég hélt að lungun í mér myndu springa, svo hratt hljóp ég, enda logandi hrædd“

Flúði undan áreitni Ólafs biskups – „Ég hélt að lungun í mér myndu springa, svo hratt hljóp ég, enda logandi hrædd“
Fréttir
Í gær
Rúta fór út af vegi á Reynisfjalli
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Þurfti að fara í skurðaðgerð eftir að hafa tapað í bjórskák
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Færeysk kona gúgglaði kærastann þegar hún fann alvöru nafn hans – Þá kom hryllingurinn í ljós

Færeysk kona gúgglaði kærastann þegar hún fann alvöru nafn hans – Þá kom hryllingurinn í ljós
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Hinn fjórtán ára Hákon Þór bjargaði heimili fjölskyldunnar í Selási – „Ég er ólýsanlega stolt af honum“

Hinn fjórtán ára Hákon Þór bjargaði heimili fjölskyldunnar í Selási – „Ég er ólýsanlega stolt af honum“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Ótrúlegt atvik í Kópavogi – Bíll hékk fram af brún
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Þeir sem krjúpi fyrir Trump muni fá að finna fyrir því þegar Demókratar komast aftur til valda
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Ferðamenn vonsviknir – Engir íshellar í íshellaferðum

Ferðamenn vonsviknir – Engir íshellar í íshellaferðum
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Ísland og Asóreyjar verði mögulega skotpallurinn fyrir árásir Bandaríkjanna á Íran
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Haraldur „Halli“ Sigurðsson er látinn
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Afbrotafræðingur og fleiri gagnrýna reiknivillu Moggans – „Þetta fellur undir læsi á stærðfræði sem PISA reynir að mæla“
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Bragi bregst við gagnrýni í athugasemdum við færslu manns sem var vistaður í Bakkakoti – „Ágæti Unnar. Ég skal leitast við að svara spurningu þinni“

Bragi bregst við gagnrýni í athugasemdum við færslu manns sem var vistaður í Bakkakoti – „Ágæti Unnar. Ég skal leitast við að svara spurningu þinni“
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Morgunblaðinu brást bogalistin í frétt um ákærða útlendinga – Hlutfallið mun lægra en haldið var fram

Morgunblaðinu brást bogalistin í frétt um ákærða útlendinga – Hlutfallið mun lægra en haldið var fram
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Róbert býður þingmönnum heim – „Æskilegt er að þátttakendur geti lesið sér til gagns á a.m.k. einu tungumáli“
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Læknar neituðu að veita álit á bótakröfu vegna Covid-19 bólusetningar

Læknar neituðu að veita álit á bótakröfu vegna Covid-19 bólusetningar
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Segja Kópavogsbæ senda lágtekjufjölskyldum kaldar kveðjur – „Gjörsamlega glatað lið“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Vill fá að vita hvað varð um Rússa sem störfuðu fyrir Ísland
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Tæplega 20 manns fengið bætur eða starfslokasamning hjá Hafnarfjarðarbæ

Tæplega 20 manns fengið bætur eða starfslokasamning hjá Hafnarfjarðarbæ
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Ákærður fyrir brot á tjaldsvæði á Akureyri

Ákærður fyrir brot á tjaldsvæði á Akureyri
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Segir Braga skorta samúð, skilning og sjálfsgagnrýni – „Hvernig getur arkitekt kerfis verið óupplýstur um verstu afleiðingar þess?“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Júlíana tjáir sig um óhugnanlega atvikið á öskudag – „Það fyrsta sem ég hugsaði var, hvað ef?“