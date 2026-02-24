Kirkjugarðar Reykjavíkur biðla til fólks að hætta þessu – Sjáðu myndirnar

Þetta kemur fram í tilkynningu frá Kirkjugörðum Reykjavíkur og fylgja henni myndir sem teknar hafa verið í görðunum síðustu vikur.
Bent er á það að samkvæmt sjöundu grein reglna um umgengni í kirkjugörðunum sé óheimilt að skilja eftir á leiðum eða götum garðanna mold, jurtaleifar eða nokkuð það sem veldur óprýði eða truflun.
„Matarleifar geta valdið óhreinindum og óprýði í görðunum sem brýtur gegn umgengnisreglum. Þá getur fóðrun einnig laðað að önnur dýr en ætlað er að fóðra, svo sem máva og rottur, sem valdið geta bæði óþrifnaði og skemmdum,“ segir í tilkynningunni.
„Við vitum að þetta er gert af góðum hug og umhyggju og við hvetjum fólk til að huga að fuglunum í kuldanum en kirkjugarðar eru friðhelgir samkvæmt lögum. Starfsfólk og stjórn Kirkjugarða Reykjavíkur mælist til þess að umgengni um kirkjugarðana endurspegli kyrrð og kærleika og við biðjum gesti garðanna vinsamlegast að fóðra fuglana ekki í görðunum og virða reglur um umgengni,” segir Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri Kirkjugarða Reykjavíkur.