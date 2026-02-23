fbpx
Mánudagur 23.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Kona tók bíl traustataki eftir að hafa ógnað bílstjóranum með hnífi

Ágúst Borgþór Sverrisson
Mánudaginn 23. febrúar 2026 16:30

Þann 18. febrúar var kveðinn upp dómur í Héraðsdómi Reykjavíkur yfir konu fyrir ýmis brot. Ber þar hæst að hún var sökuð um að hafa á fimmtudagskvöldi í september árið 2023, á bifreiðastæði í Reykjavík, hótað konu sem sat undir stýri í bíl, ógnað henni með hnífi og neytt hana þannig til að fara út úr bílnum. Hún ók síðan burtu á bílnum, stöðvaði bílinn á öðrum stað og skildi hann eftir, en stal áður umslagi úr hanskahólfi bílsins sem í voru 5.500 krónur.

Í öðru lagi er konan ákærð fyrir þjófnað úr verslun Kringlunnar og í þriðja lagi fyrir akstur án ökuréttinda.

Konan játaði sök fyrir dómi en samkvæmt sakavottorði var hún árið 2019 dæmd í sex mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir líkamsárás. Einnig hefur hún hlotið dóm fyrir ölvunarakstur.

Var hún dæmd í 30 daga skilorðsbundið fangelsi og til að greiða 400 þúsund krónur í sekt til ríkissjóðs. Ef hún greiðir ekki sektina innan fjögurra vikna frá uppkvaðningu dómsins þarf hún að sitja í fangelsi í 24 daga.

 

