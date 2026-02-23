Kona tók bíl traustataki eftir að hafa ógnað bílstjóranum með hnífi

Þann 18. febrúar var kveðinn upp dómur í Héraðsdómi Reykjavíkur yfir konu fyrir ýmis brot. Ber þar hæst að hún var sökuð um að hafa á fimmtudagskvöldi í september árið 2023, á bifreiðastæði í Reykjavík, hótað konu sem sat undir stýri í bíl, ógnað henni með hnífi og neytt hana þannig til að fara út úr bílnum. Hún ók síðan burtu á bílnum, stöðvaði bílinn á öðrum stað og skildi hann eftir, en stal áður umslagi úr hanskahólfi bílsins sem í voru 5.500 krónur.
Í öðru lagi er konan ákærð fyrir þjófnað úr verslun Kringlunnar og í þriðja lagi fyrir akstur án ökuréttinda.
Konan játaði sök fyrir dómi en samkvæmt sakavottorði var hún árið 2019 dæmd í sex mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir líkamsárás. Einnig hefur hún hlotið dóm fyrir ölvunarakstur.
Var hún dæmd í 30 daga skilorðsbundið fangelsi og til að greiða 400 þúsund krónur í sekt til ríkissjóðs. Ef hún greiðir ekki sektina innan fjögurra vikna frá uppkvaðningu dómsins þarf hún að sitja í fangelsi í 24 daga.