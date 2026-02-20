fbpx
Föstudagur 20.febrúar 2026

Ósátt við hækkun skráningargjalds – HÍ ætti frekar að lækka reikninginn á Jómfrúnni

Ritstjórn DV
Föstudaginn 20. febrúar 2026 09:30

Þau Andrea Edda Guðlaugsdóttir og Eiríkur Kúld Viktorsson, nemendur við HÍ og stúdentaráðsliðar Vöku, birta grein á Vísir.is þar sem þau andmæla hækkun skráningargjalds við HÍ, úr 75 þúsund krónum í 100 þúsund.

„Við þetta mun greiðslubyrði stúdenta hækka um 33% á meðan tekjuaukning skólans nemur einungis broti af því fjármagni sem hann vantar,“ segja þau og fullyrða að ákvörðunin brjóti gegn grunngildum skólans.

Ennfremur skrifa þau:

„Silja Bára Ómarsdóttir rektor Háskóla Íslands fullyrðir að raunkostnaður við skrásetningu eins nemanda nemi 180.000 krónum á ári. Hvernig má vera að raunkostnaður við skrásetningu eins nemanda við Háskóla Íslands sé 180.000 krónur? Graflaxinn á Jómfrúnni er dýr – hann er þó ekki svo dýr. Logi Einarsson háskólamálaráðherra svaraði þeirri fullyrðingu rektors með því að veita opinberum háskólum á Íslandi heimild til þess að hækka skrásetningargjaldið í 100.000 krónur, þvert á kosningaloforð flokks síns um að opinbert háskólanám eigi að vera gjaldfrjálst. Við það hækka þau vinirnir álögur á stúdenta um heilan þriðjung til þess eins að heildartekjur Háskóla Íslands geti aukist um 1%… eitt prósent. Í fjárlögum ársins 2026 bættist einmitt við 1% aðhaldskrafa á Háskóla Íslands. Að okkar mati liggur í augum uppi hverjum er ætlað að mæta þeirri kröfu.“

Segja veitingakostnað háan

Greinarhöfundar segja að undanfarin tvö ár hafi Háskólinn, af öllum ríkisstofnunum, eytt mestu á veitingastaðnum Jómfrúnni. Stofnunin eyði jafnframt miklu í kaffiveitingar og máltíðir almennt og væri nær að lækka þann kostnað en hækka skráningargjöld:

„En fyrst Háskólinn eyðir svona miklu á Jómfrúnni, hvað ætli hann eyði almennt miklu í máltíðir og kaffiveitingar? Svarið við því er tiltölulega einfalt að finna en samkvæmt opinberum reikningum ríkisins eyddi Háskóli Íslands heilum 123.175.227 krónum, í máltíðir og kaffiveitingar, árið 2025. Þessi upphæð er heil 37% af tekjuaukningu Háskólans vegna hækkunar skrásetningargjaldsins. Það þýðir einfaldlega það að 4927 nemendur greiða þessar rúmlega hundraðogtuttugu milljónir með hækkun skrásetningargjaldsins. Til samanburðar eru 3506 nemendur á Félagsvísindasviði, fjölmenntasta sviði Háskólans og karlkyns nemendur við HÍ eru 4501 talsins.“

Greinina í heild má lesa hér.

 

 

