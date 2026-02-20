Fær að heyra það eftir að hafa fundið Guðmundi Inga allt til foráttu – „Þetta eru ekki falleg skrif“

Eins og DV og fleiri miðlar hafa greint frá hafa deilur staðið innan Samfylkingarinnar vegna þess að Guðmundi Inga Þóroddssyni, formanni Afstöðu, félags fanga, hefur verið neitað um sæti á lista flokksins fyrir borgarstjórnarkosningarnar í vor. Hefur Guðmundur Ingi gagnrýnt Björk Jakobsdóttur formann uppstillingarnefndar flokksins og sakað hana um að vega að sér og segja ekki satt um aðdraganda þess að honum var neitað um sæti á listanum. Einar Kárason rithöfundur, stofnfélagi í Samfylkingunni og fyrrum varaþingmaður flokksins kemur hins vegar Björk til varnar. Hann gagnrýnir Guðmund Inga harðlega og vísar til þess að hann hafi setið í fangelsi en Einar viðurkennir þó að hann þekki að öðru leyti lítið til Guðmundar Inga. Hefur Einar uppskorið þó nokkra gagnrýni fyrir þessi orð sín.
Eins og DV hefur fjallað um þá var hvatt til þess innan Samfylkingarinnar að skipa Guðmund Inga í sjöunda sæti listans, sætisins sem hannn endaði í í prófkjöri flokksins. Aðeins sex efstu sætin voru hins vegar bindandi fyrir uppstillingarnefnd.
Einn af stofnendum Samfylkingarinnar segir að ýta eigi Guðmundi Inga út fyrir „stórstjörnuframbjóðanda“
Björk kom því hins vegar skýrt á framfæri við Vísi í gær að vegna vinnubragða og hótana Guðmundar Inga fengi hann ekki sæti á listanum. Hann svaraði hins vegar fullum hálsi og sakaði Björk um að segja ósatt og vega ómaklega að honum. Undir orð hans tók Halldóra Mogensen fyrrum þingmaður Pírata.
Segir framkomuna í garð Guðmundar Inga skýrt dæmi um óheiðarleika stjórnmálanna – „Lygin festist“
Einar Kárasom kemur í pistli á Facebook Björk til varnar og lætur Guðmund Inga heyra það:
„Svo gerist að nú allt í einu eru ótal skítapillur farnar að fljúga í fjölmiðlum og um netheima, og að jafnvel muni þessi dægrin flest spjót og skammir standa á Björku Vilhelmsdóttur formanni uppstillinganefndar, en sem allir sem til þekkja segja vera gegnheila og heiðarlega sómamanneskju.
Og allt þetta sé út af manni sem ég reyndar þekki ekkert, en skilst samt á ótal skrifum að hans helsta tilkall til frægðar og frama sé að hafa fengið að sitja alllengi í fangelsi, og þá varla fyrir annað en afbrot. Sá sami hafi svo boðið sig fram í bindandi sæti í prófkjöri í flokknum, reyndar ekki fengið brautargengi, en sé samt svona bölvanlega ósáttur mjög fyrir að fá ekki að ráða sínu sæti á lista. Og að af þeim sökum sé eitthvað í gangi sem talað er um í fjölmiðlum sem klofningu og upplausn. Er ég einn um að að vera undrandi á þessu?“
Í athugasemdum við pistil Einars er lýst yfir þó nokkurri óánægju með þessi skrif hans:
„Þetta finnst mér eiginlega pínu ljótt að segja. Guðmundur er búinn að klára gráðu í félagsráðgjöf, er í mastersnámi í Opinberri stjórnsýslu og Forystu og stjórnun ásamt fleiru sem hann hefur náð að mennta sig í. Hann hefur komið að allskyns málum og skrifum og verið mjög virkur í réttindabaráttu þeirra sem enga rödd hafa í samfélaginu. Og þér finnst það eina sem stendur upp úr sé að hann hafi verið krimmi. Æææ kommon.“
„Ég þekki þennan Guðmund ekki neitt en finnst það eftirtektarvert þegar glæpamenn snúa við blaðinu svo um nemur og eyða svo lífinu eftir afplánun í að láta gott af sér leiða.“
Þórhallur Gunnarsson fjölmiðlamaður og stjórnmálaskýrandi skrifar í athugasemd:
„Svona er nú auðvelt að skapa andstæður máli sínu til stuðnings. Björk: „gegnheil og heiðarleg sómamanneskja.“ Guðmundur:„hans helsta tilkall til frægðar og frama sé að hafa fengið að sitja alllengi í fangelsi, og þá varla fyrir annað en afbrot.““
Einar svarar Þórhalli:
„Ég byrjaði ekki.“
Þórhallur svarar að bragði:
„Nei… en þú leggur dæmið svona upp… önnur manneskjan góð, hin ekki.“
Fleiri gagnrýna Einar:
„Þetta eru ekki falleg skrif um mann sem hefur reynt sitt besta til að verða betri maður.“
„Guðmundur Ingi hefur gert frábæra hluti og ljótt að vera að skíta hann út það er ekki þér til sóma kæri skólabróðir.“
Einar svarar þessari athugasemd með þeim orðum að enginn hafi verið að skíta Guðmund Inga út.
Þór Saari fyrrum þingmaður fer þá leið að vera persónulegur í garð Einars:
„Þú hefur nú aldrei verið merkilegur rithöfundur Einar, mest skrifað upp sögur eftir öðrum, þótt sumar hafi verið skemmtilegar. Nú hefurðu gert þig að enn ómerkilegri manni.“
Einar lætur sér ekki bregða við þetta:
„Jæja, ert þú ennþá á sveimi litli ræfillinn?“
Þess ber þó að geta í einhverju athugasemdum er tekið undir með Einari, minnt á brotaferil Guðmundar Inga og sagt að hann eigi ekki að fá að ganga að sjöunda sætinu sem vísu en slíkar athugasemdir eru þó í minnihluta þegar þessi orð eru rituð.