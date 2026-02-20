Ákærður fyrir brot á tjaldsvæði á Akureyri

Íslenskur maður um þrítugt hefur verið ákærður fyrir brot gegn valdstjórninni. Ákæra héraðssaksóknara gegn honum hefur verið birt í Lögbirtingblaðinu, en þar er manninum jafnframt birt fyrirkall, þar sem ekki hefur tekist að birta honum ákæruna.
Maðurinn er sakaður um að hafa aðfaranótt laugardagsins 17. júní 2023, á tjaldsvæði við Hlíðarfjallsveg á Akureyri, hrækt á lögreglumann sem var þar við skyldustörf, með þeim afleiðingum að hrákinn lenti á vinstri vanga og fatnaði lögreglumannsins.
Málið verður þingfest við Héraðsdóm Vestfjarða (sakborningur býr á Vestfjörðum), Ísafirði, þann 1. apríl næstkomandi.