Pínulítil smáatriði urðu til þess að 12 ára stúlku var bjargað úr klóm barnaníðings

Í myndinni er rýnt í aðferðir sérfræðinga sem starfa innan bandaríska heimavarnarráðuneytisins (e. Homeland Security) og þær andlegu og siðferðislegu áskoranir sem fylgir þeirri vinnu að elta uppi skipulagða barnaníðinga á myrkranetinu (e. dark web).
Um er að ræða dulinn hluta Internetsins sem ekki er aðgengilegur með hefðbundnum leitarvélum. Hann er í raun hannaður til að fela slóð notenda sem gerir lögreglurannsóknir sérstaklega erfiðar.
Í myndinni er fjallað um mál ungrar stúlku sem kölluð er Lucy til að vernda persónuupplýsingar hennar. Myndir og myndbönd af misnotkun stúlkunnar hafði verið í dreifingu meðal stórs hóps notenda myrkranetsins um árabil.
Rannsóknin var leidd af sérfræðingnum Greg Squire sem lýsir leitinni sem langvinnu púsluspili þar sem hvert smáatriði skipti máli. Í myndinni segir hann að teymið hafi í marga mánuði farið í gegnum efni sem fannst á netinu í von um að finna vísbendingar um staðsetningu barnsins.
„Það er erfitt að lýsa tilfinningunni þegar maður er stöðugt að leita að týndum bitum í púslið,“ segir Squire í heimildarmyndinni. „Þetta verður dagleg byrði. Þú berð ábyrgðina,“ segir hann.
Rannsakendur greindu meðal annars innstungur í veggjum sem leiddu í ljós að Lucy var einhvers staðar í Norður-Ameríku. Þá voru húsgögn og aðrir hversdagslegir hlutir skoðaðir sem sáust í bakgrunni mynda.
Með tímanum tókst að þrengja leitarsvæðið verulega þegar í ljós kom að sófi sem sást á nokkrum myndum var aðeins seldur á afmörkuðu landsvæði þar sem um 40.000 manns búa. Síðar vakti tiltekinn múrsteinsveggur athygli og með aðstoð sérfræðinga í byggingarefnum tókst að staðfesta framleiðslusvæði múrsteinanna. Um var að ræða stóra og þunga steina sem höfðu ekki verið fluttir langa vegalengd.
„Ég byrjaði einfaldlega að leita á netinu að mismunandi tegundum múrsteina,“ segir Squire í myndinni. Komst hann í samband við sérfræðinga sem gátu bent honum á nákvæma framleiðslutegund og þannig minnkað leitarsvæðið enn frekar.
Eftir að leitarsvæðið hafði verið þrengt niður og samfélagsmiðlar skoðaðir fundu rannsakendur loks mynd af stúlkunni sem staðfesti hvar hún var niðurkomin.
Í heimildarmyndinni kemur fram að Lucy hafi búið með móður sinni og kærasta hennar, manni sem hafði áður hlotið dóm fyrir kynferðisbrot. Hann hafði brotið kynferðislega á Lucy frá því að hún var aðeins sex ára gömul. Það er skemmst frá því að segja að stjúpfaðir hennar var handtekinn og síðar dæmdur í rúmlega 70 ára fangelsi.
Málið vakti ekki aðeins athygli vegna rannsóknaraðferðanna heldur einnig vegna þess andlega álags sem fylgir slíkri vinnu. Squire segir í myndinni að störf af þessu tagi geti haft djúpstæð áhrif á einkalíf og andlega heilsu rannsakenda. Hann er sjálfur faðir og segir hann að sú staðreynd hafi gert hann staðfastari í að leysa málið.
„Það er erfitt þegar það sem gefur manni mestan drifkraft er á sama tíma það sem getur eytt manni hægt og rólega,“ segir hann. „En það er líka heiður að vita að maður geti haft raunveruleg áhrif.“
Í heimildarmyndinni er einnig fjallað um hvernig svipuðum aðferðum sé beitt víðar, meðal annars í Bretlandi. Lögregluyfirvöld þar hafa í auknum mæli nýtt alþjóðlegt samstarf og tæknilausnir, þar á meðal gervigreind, til að bera kennsl á fórnarlömb og gerendur.