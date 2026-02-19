fbpx
Fimmtudagur 19.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Er hann loksins farinn að vakna og skilja afleiðingar gjörða sinna?

Ritstjórn DV
Fimmtudaginn 19. febrúar 2026 21:39

Andrew Mountbatten-Windsor á leið frá lögreglustöðinni þar sem hann var í haldi. Mynd: Skjáskot/Youtube.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Andrew Mountbatten-Windsor var eins og fjölmiðlar um allan heim hafa greint frá handtekinn fyrr í dag en var látinn laus nú í kvöld. Þessum yngri bróður Karls Bretakonungs, sem sviptur hefur verið öllum konunglegum titlum, virtist brugðið þegar hann yfirgaf lögreglustöðina þar sem hann var í haldi, miðað við ljósmynd sem birtst hefur af honum. Myndin vekur upp spurningar um hvort hinn ærulausi fyrrum prins, sem alræmdur hefur verið fyrir hroka og tilætlunarsemi, sé að einhverju leyti loksins farinn að skilja afleiðingar gjörða sinna og að hann sé í alvarlegri stöðu.

Andrew hefur undanfarin ár verið sakaður um kynferðisbrot og fjallað hefur verið ítarlega um kynni hans við hið alræmda illmenni Jeffrey Epstein. Andrew hefur ávallt neitað sök í þeim efnum og það var ekki vegna kynferðisbrotamála sem hann var handtekinn heldur gruns um brot í opinberu starfi. Hann var viðskiptaerindreki Bretlands þegar hann samkvæmt, hinum margumræddum Epstein-skjölum, lak trúnaðargögnum meðal annars til Epstein sjálfs og kaupsýslumannsins Jonathan Haviland. Þar á meðal voru gögn sem vörðuðu Icesave-deilu Bretlands og Íslands.

Hrokinn

Líklega má því að minnsta kosti segja að hvað varðar meint brot í opinberu starfi sé látbragð Andrew merki um að hann sé farinn að skilja að hans forréttindastaða í gegnum ævina leysi hann ekki undan hvers kyns afleiðingum. Hvort hann hugsi eins um þau kynferðisbrot sem hann hefur verið sakaður um er ómögulegt að segja.

Ljóst er að hér er um söguleg tíðindi að ræða en það gerðist síðast á 17.öld að meðlimur bresku konungsfjölskyldunnar hafi verið handtekinn.

Í greiningum flestra fjölmiðla er það gegnum gangandi að um verulega alvarlegt mál sé að ræða ekki bara fyrir Andrew heldur ekki síður bróður hans konunginn og konungdæmið allt. Rannsókn lögreglu á meintum brotum Andrew í opnberu starfi stendur yfir og konungurinn segir að hún verði að hafa sinn gang. Konungurinn og aðrir fjölskyldumeðlimir sem enn hafa konunglegum skyldum að gegna voru hins vegar spurð um handtökuna af fréttamönnum, við opinbera viðburði, en svöruðu engu. Karl konungur segir að ekki sé rétt fyrir sig að tjá sig um mál bróður síns meðan það er til rannsóknar. Konungsfjölskyldan mun halda áfram að reyna að fjarlægja sig frá hinum svarta sauð en ljóst þykir að það geti reynst henni erfitt og að mál Andrew mun líklega liggja eins og mara yfir henni.

Andrew hefur í gegnum tíðina verið þekktur sem hrokafyllsti meðlimur konungsfjölskyldunnar. Fyrrum þjónustufólk fjölskyldunnar hefur greint frá því að enginn fjölskyldumeðlima hafi nokkurn tímann sýnt þeim jafn mikinn dónaskap og hann. Þótt Elísabet drottning heitin hafi ávallt lagt áherslu á það að fjölskyldumeðlimir sýndu starfsfólki fyllstu kurteisi þá virðist þessi sonur hennar ávallt hafa komist upp með það að fara ekki eftir því. Andrew hefur einnig verið þekktur fyrir að vera sá meðlimur fjölskyldunnar sem hefur sýnt einna mest af sér þá hegðun að hann telji sig vera yfir þá sem eru ekki konungbornir hafinn og þurfi ekki að lúta sömum reglum og aðrir.

Eftir handtökuna og miðað við svipinn á honum þegar hann yfirgaf lögreglustöðina virðist þetta viðhorf hans vera að breytast eða eins ritað er í umfjöllun bandaríska tímaritsins The Atlantic:

„Fyrrverandi prinsinn Andrés lét eins og hann gerði af því hann trúði því að hann byggi í heimi þar sem einhver eins og hann þyrfti aldrei að taka afleiðingum gjörða sinna. Það er ekki satt lengur.“

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Er hann loksins farinn að vakna og skilja afleiðingar gjörða sinna?
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Stefanía hefur mátt þola ofsóknir og skemmdarverk í þrjú ár – „Svo þarf ég að óttast að foreldrarnir kæri mig“
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
„Það er nú svo merkilegt með hann Braga Guðbrandsson, að hann virðist ýmist ekki muna nokkurn skapaðan hlut eða yfirhöfuð kannast við“
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Afhentu 17 nýja sjúkrabíla
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Fylgdust með svikahröppum að verki í rauntíma
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Innbrot í leikskóla, líkamsárásir og tilkynningar um hnífaburð og skotárás
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Undarlegar blekkingar komu í ljós þegar ísskápur skemmdist
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Bretar sjá eftir Brexit – Mikill meirihluti vill aftur í Evrópusambandið

Mest lesið

Stefanía hefur mátt þola ofsóknir og skemmdarverk í þrjú ár – „Svo þarf ég að óttast að foreldrarnir kæri mig“
Segir sannleikann um Bakkakot hafa verið þaggaðan niður – „Þetta mun allt koma upp á yfirborðið fyrr en seinna“
Dóttir Júlíönu og vinkonur urðu fyrir óhugnanlegri reynslu við Smáralind – „Hann reyndi að lokka þær inn í bílinn“
Þorvaldur tekst á við erfitt krabbamein og spyr af hverju kerfið virki svona – „Fólk lendir í ýmsu og þetta féll mér í skaut að takast á við“
Pínulítil smáatriði urðu til þess að 12 ára stúlku var bjargað úr klóm barnaníðings

Nýlegt

Dóttir Júlíönu og vinkonur urðu fyrir óhugnanlegri reynslu við Smáralind – „Hann reyndi að lokka þær inn í bílinn“
Þorvaldur tekst á við erfitt krabbamein og spyr af hverju kerfið virki svona – „Fólk lendir í ýmsu og þetta féll mér í skaut að takast á við“
Fyrrverandi forstjóri Barnaverndarstofu þvær hendur sínar af Bakkakoti – „Ég vissi ekkert af þessu“
Góðverk Big Bang Theory stjörnu – Nýtir auð sinn til að greiða læknareikninga ókunnugra
Arsenal setti afar vafasamt met
Fylgdust með svikahröppum að verki í rauntíma
Gæsahúðarræða sjónvarpskonunnar vekur mikla athygli – „Þetta er rétt gegn röngu“
Innbrot í leikskóla, líkamsárásir og tilkynningar um hnífaburð og skotárás
Mátaður við Liverpool eftir frammistöðu gærdagsins – Svimandi hár verðmiði
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Viðsnúningur í Kiðjabergsmálinu – Áður sýknaður en nú sakfelldur og dæmdur í 10 ára fangelsi
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum

Landsréttur þyngir dóm Sigurjóns – Nauðgaði þroskaskertum undirmanni ítrekað

Landsréttur þyngir dóm Sigurjóns – Nauðgaði þroskaskertum undirmanni ítrekað
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Segir sannleikann um Bakkakot hafa verið þaggaðan niður – „Þetta mun allt koma upp á yfirborðið fyrr en seinna“
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
„Strax frá og með næstu mánaðamótum verða leikskólar í Ölfusi gjaldfrjálsir“
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum

Forstjóri Deloitte sýknaður af ákæru fyrir kynferðisbrot – „Þakklátur því að réttlætið náði fram að ganga“

Forstjóri Deloitte sýknaður af ákæru fyrir kynferðisbrot – „Þakklátur því að réttlætið náði fram að ganga“
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum

Rekstrarstjóri Ísland Duty Free segir frétt Morgunblaðsins ósanngjarna – „Bera saman epli og appelsínur“

Rekstrarstjóri Ísland Duty Free segir frétt Morgunblaðsins ósanngjarna – „Bera saman epli og appelsínur“
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Dóttir Júlíönu og vinkonur urðu fyrir óhugnanlegri reynslu við Smáralind – „Hann reyndi að lokka þær inn í bílinn“
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum

Stjörnu Sævar segir gervigreindina langverstu tæknibyltinguna – „Gervigreindin er plága“

Stjörnu Sævar segir gervigreindina langverstu tæknibyltinguna – „Gervigreindin er plága“
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
„Ábyrgðarlausir“ ferðamenn á vinsælum ferðamannastað gætu átt yfir höfði sér sekt fyrir notkun neyðarþjónustu
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum
Íslenska þjóðin klofin í afstöðu til Bandaríkjanna – Mesti stuðningurinn frá Miðflokknum en sá minnsti frá Pírötum
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum

Þórður skammar stjórnarandstöðuna fyrir frekjukastið – „Þau hafa ekkert málefnalegt til málanna að leggja“

Þórður skammar stjórnarandstöðuna fyrir frekjukastið – „Þau hafa ekkert málefnalegt til málanna að leggja“
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum

Þorvaldur tekst á við erfitt krabbamein og spyr af hverju kerfið virki svona – „Fólk lendir í ýmsu og þetta féll mér í skaut að takast á við“

Þorvaldur tekst á við erfitt krabbamein og spyr af hverju kerfið virki svona – „Fólk lendir í ýmsu og þetta féll mér í skaut að takast á við“
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum
Pínulítil smáatriði urðu til þess að 12 ára stúlku var bjargað úr klóm barnaníðings
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
Veikindaréttur allt að sjöfaldur hjá hinu opinbera
Fréttir
Í gær

Fyrrverandi forstjóri Barnaverndarstofu þvær hendur sínar af Bakkakoti – „Ég vissi ekkert af þessu“

Fyrrverandi forstjóri Barnaverndarstofu þvær hendur sínar af Bakkakoti – „Ég vissi ekkert af þessu“
Fréttir
Í gær
Hörður Snapchatperri tekur upp fyrri iðju – Játaði fyrir blaðamanni að hafa sent 12 ára stúlku SMS
Fréttir
Í gær
Margrét fer fram á endurflutning á máli sínu þar sem dómsuppkvaðning er komin fram yfir tímafrest
Fréttir
Í gær
Ákærður fyrir að nauðga 14 ára stúlku milli trjáa við göngustíg
Fréttir
Í gær

Vöknuðu upp við vondan draum – Stórframkvæmdir í næsta húsi

Vöknuðu upp við vondan draum – Stórframkvæmdir í næsta húsi
Fréttir
Í gær

Hæstiréttur staðfesti nauðgunardóm yfir Ívari Gísla Vignissyni

Hæstiréttur staðfesti nauðgunardóm yfir Ívari Gísla Vignissyni
Fréttir
Í gær
Vill Noreg inn í Evrópusambandið á meðan það er enn þá gluggi til að ná góðum samning – Norðmenn einangraðir ef Ísland fer inn
Fréttir
Í gær

Kjálkabraut mann með kjaftshöggi og situr uppi með feitan reikning

Kjálkabraut mann með kjaftshöggi og situr uppi með feitan reikning
Fréttir
Í gær
Misnotaði barnunga bróðurdóttur sína og sagði það hlutverk fjölskyldunnar að kenna börnum kynferðislega hluti
Fréttir
Í gær
Einn af stofnendum Samfylkingarinnar segir að ýta eigi Guðmundi Inga út fyrir „stórstjörnuframbjóðanda“
Fréttir
Í gær

Skapaði líflegar umræður með færslu um launavísitölufrumvarpið – „Þetta þykja mér ótrúleg rök frá þér Egill“

Skapaði líflegar umræður með færslu um launavísitölufrumvarpið – „Þetta þykja mér ótrúleg rök frá þér Egill“
Fréttir
Í gær

Vill meiri innblöndun á Íslandi og skýtur á Miðflokkinn – „Hafa þegar tekið stefnuna upp í verki með sínu makavali“

Vill meiri innblöndun á Íslandi og skýtur á Miðflokkinn – „Hafa þegar tekið stefnuna upp í verki með sínu makavali“
Fréttir
Í gær
Afar skiptar skoðanir á Reykjavíkurleiðinni – Gott fyrsta skref, þjónustuskerðing, hneyksli
Fréttir
Í gær
Vilja varanlegt skautasvell í Hafnarfirði