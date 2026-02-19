Er hann loksins farinn að vakna og skilja afleiðingar gjörða sinna?

Andrew Mountbatten-Windsor var eins og fjölmiðlar um allan heim hafa greint frá handtekinn fyrr í dag en var látinn laus nú í kvöld. Þessum yngri bróður Karls Bretakonungs, sem sviptur hefur verið öllum konunglegum titlum, virtist brugðið þegar hann yfirgaf lögreglustöðina þar sem hann var í haldi, miðað við ljósmynd sem birtst hefur af honum. Myndin vekur upp spurningar um hvort hinn ærulausi fyrrum prins, sem alræmdur hefur verið fyrir hroka og tilætlunarsemi, sé að einhverju leyti loksins farinn að skilja afleiðingar gjörða sinna og að hann sé í alvarlegri stöðu.
Andrew hefur undanfarin ár verið sakaður um kynferðisbrot og fjallað hefur verið ítarlega um kynni hans við hið alræmda illmenni Jeffrey Epstein. Andrew hefur ávallt neitað sök í þeim efnum og það var ekki vegna kynferðisbrotamála sem hann var handtekinn heldur gruns um brot í opinberu starfi. Hann var viðskiptaerindreki Bretlands þegar hann samkvæmt, hinum margumræddum Epstein-skjölum, lak trúnaðargögnum meðal annars til Epstein sjálfs og kaupsýslumannsins Jonathan Haviland. Þar á meðal voru gögn sem vörðuðu Icesave-deilu Bretlands og Íslands.
Líklega má því að minnsta kosti segja að hvað varðar meint brot í opinberu starfi sé látbragð Andrew merki um að hann sé farinn að skilja að hans forréttindastaða í gegnum ævina leysi hann ekki undan hvers kyns afleiðingum. Hvort hann hugsi eins um þau kynferðisbrot sem hann hefur verið sakaður um er ómögulegt að segja.
Ljóst er að hér er um söguleg tíðindi að ræða en það gerðist síðast á 17.öld að meðlimur bresku konungsfjölskyldunnar hafi verið handtekinn.
Í greiningum flestra fjölmiðla er það gegnum gangandi að um verulega alvarlegt mál sé að ræða ekki bara fyrir Andrew heldur ekki síður bróður hans konunginn og konungdæmið allt. Rannsókn lögreglu á meintum brotum Andrew í opnberu starfi stendur yfir og konungurinn segir að hún verði að hafa sinn gang. Konungurinn og aðrir fjölskyldumeðlimir sem enn hafa konunglegum skyldum að gegna voru hins vegar spurð um handtökuna af fréttamönnum, við opinbera viðburði, en svöruðu engu. Karl konungur segir að ekki sé rétt fyrir sig að tjá sig um mál bróður síns meðan það er til rannsóknar. Konungsfjölskyldan mun halda áfram að reyna að fjarlægja sig frá hinum svarta sauð en ljóst þykir að það geti reynst henni erfitt og að mál Andrew mun líklega liggja eins og mara yfir henni.
Andrew hefur í gegnum tíðina verið þekktur sem hrokafyllsti meðlimur konungsfjölskyldunnar. Fyrrum þjónustufólk fjölskyldunnar hefur greint frá því að enginn fjölskyldumeðlima hafi nokkurn tímann sýnt þeim jafn mikinn dónaskap og hann. Þótt Elísabet drottning heitin hafi ávallt lagt áherslu á það að fjölskyldumeðlimir sýndu starfsfólki fyllstu kurteisi þá virðist þessi sonur hennar ávallt hafa komist upp með það að fara ekki eftir því. Andrew hefur einnig verið þekktur fyrir að vera sá meðlimur fjölskyldunnar sem hefur sýnt einna mest af sér þá hegðun að hann telji sig vera yfir þá sem eru ekki konungbornir hafinn og þurfi ekki að lúta sömum reglum og aðrir.
Eftir handtökuna og miðað við svipinn á honum þegar hann yfirgaf lögreglustöðina virðist þetta viðhorf hans vera að breytast eða eins ritað er í umfjöllun bandaríska tímaritsins The Atlantic:
„Fyrrverandi prinsinn Andrés lét eins og hann gerði af því hann trúði því að hann byggi í heimi þar sem einhver eins og hann þyrfti aldrei að taka afleiðingum gjörða sinna. Það er ekki satt lengur.“