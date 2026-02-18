fbpx
Miðvikudagur 18.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Vöknuðu upp við vondan draum – Stórframkvæmdir í næsta húsi

Ritstjórn DV
Miðvikudaginn 18. febrúar 2026 16:30

Umfangsmiklar framkvæmdir standa nú yfir við Þverholt 18 í Reykjavík. Nágrannar segjast aldrei hafa verið upplýstir um hvað til stæði. Mynd: Skjáskot/Já.is.

Íbúar í næsta húsi fyrir aftan Þverholt 18 í Reykjavík hafa kært umfangsmiklar framkvæmdir sem hafa verið hafnar við síðarnefnda húsnæðið til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Segjast íbúarnir aldrei hafa verið upplýstir um framkvæmdirnar og ekki vitað af þeim fyrr en þær hófust. Gera þeir sérstaka athugasemd við að í framkvæmdunum felist meðal annars að komið verði fyrir svölum á bakhlið Þverholts 18 sem verði innan við 10 metra frá þeirra svölum.

Kröfðust íbúarnir einnig þess að framkvæmdinar yrðu stöðvaðar og efnt til grenndarkynningar.

Nánar til tekið kæra íbúarnir samþykki byggingarfulltrúa Reykjavíkurborgar, frá því í nóvember 2023, á áformum um að innrétta 26 íbúðir, sex vinnustofur og eina bílageymslu í skrifstofu- og atvinnuhúsnæði á lóðinni Þverholt 18. Krefjast íbúarnir ógildingar ákvörðunarinnar. Jafnframt er þess krafist að framkvæmdir verði stöðvaðar „á meðan ný grenndarkynning fari fram“.

Sama dag og hann samþykkti áformin áritaði byggingarfulltrúi borgarinnar framlagða uppdrætti með undirritun sinni. Byggingarleyfi var hins vegar ekki gefið út fyrr en í mars 2025.

Engin kynning

Segjast íbúarnir, karlmaður og kona, í desember 2025 hafa orðið vör við framkvæmdir í iðnaðarhúsnæði á lóðinni Þverholti 18. Við nánari athugun hafi komið í ljós að verið væri að breyta notkun hússins í atvinnu- og íbúðarhúsnæði. Í framkvæmdunum felist meðal annars að komið verði komið fyrir svölum á þeirri hlið hússins sem snúi að húsinu þar sem þau búi, en einungis 6–8 metrar verði þá milli svala Þverholts 18 og svala íbúðar þeirra. Segjast íbúarnir ekki kannast að áform um framkvæmdirnar hafi verið grenndarkynnt fyrir þeim. Hefði það verið gert hefðu þau komið að margháttuðum athugasemdum. Kröfðust þau því að byggingarleyfið verði fellt úr gildi og framkvæmdir stöðvaðar þar til ný grenndarkynning fari fram með réttum hætti.

Reykjavíkurborg segir hins vegar í sínum andsvörum að byggingarleyfið hafi verið gefið út í mars 2025, kærufrestur sé því liðinn og vísa beri kærunni frá.

Í niðurstöðu úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála er minnt á að meginregla laga sé sú að stjórnsýslukæra fresti ekki réttaráhrifum þeirrar stjórnvaldsákvörðunar sem kærð sé. Með vísan til þeirrar reglu og þess tjóns sem stöðvun framkvæmda muni hafa í för með sér fyrir byggingarleyfishafa og því að um sé að ræða afturkræfar framkvæmdir, verði ekki talin knýjandi þörf á að stöðva þær á meðan kæran sé til meðferðar hjánefndinni. Kröfu íbúanna um stöðvun framkvæmdanna var því hafnað en það á eftir að koma í ljós síðar hvort að nefndin felli byggingarleyfið úr gildi eða leyfi því að standa.

 

