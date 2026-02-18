fbpx
Miðvikudagur 18.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Unnar ómyrkur í máli: „Við eigum bókstaflega að brenna núverandi kerfi til grunna“

Ritstjórn DV
Miðvikudaginn 18. febrúar 2026 09:30

Unnar Þór. Mynd/Skjáskot RÚV

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

„Við eigum bókstaflega að brenna núverandi kerfi til grunna og byrja aftur,“ segir Unnar Þór Sæmundsson, einn þeirra drengja sem vistaður var á Bakkakoti, í aðsendri grein sem birtist á vef Vísis í morgun.

Áfram var fjallað um málefni Bakkakots í fréttaskýringaþættinum Kveik í gærkvöldi og stigu þrír einstaklingar fram sem vistaðir voru þar, Unnar er í þeim hópi.

Sjá einnig: Lýsa hryllilegu ofbeldi Þóru í Bakkakoti – „Við erum brenndir og verðum alltaf brenndir“

Röng nálgun

Í grein sinni segir hann að umræðan í kjölfar Bakkakotsmálsins hafi að mestu snúist um „mistök“ eða „brotalamir“ í barnaverndarkerfinu. Hann segir að sú nálgun sé skiljanleg en þó röng að hans mati.

„Vandinn er ekki að kerfið hafi brugðist. Vandinn er að kerfið virkaði nákvæmlega eins og það var hannað til að virka,“ segir hann.

Unnar bendir á að barnaverndarkerfið sé byggt upp sem lokað valdakerfi þar sem ákvarðanir eru teknar innan stjórnsýslunnar, með takmarkaðri aðkomu utanaðkomandi, veiku eftirliti og afar þröngum kostum þeirra sem málið snertir þ.e. börn, foreldrar eða aðstandendur, til að hafa raunveruleg áhrif. Í slíku kerfi sé ekki óeðlilegt að viðvaranir falli á milli, ábyrgð verði útvötnuð og alvarlegir ágallar haldist óbreyttir árum saman.

„Kerfið er skipulagt þannig að traust er sjálfgefið inn á við en tortryggni beinist út á við. Þegar ábendingar berast eru þær oft túlkaðar sem árás á kerfið frekar en sem upplýsingar sem kalla á sjálfstæða athugun. Þetta setur einstaklinga sem lenda í völundarhúsi kerfisins í ómögulega stöðu því þeir eru jú valdaminni en kerfið sem veður áfram með vald sitt. Þegar eftirlit fer fram er það iðulega formfast innra eftirlit sem oftar en ekki er framkvæmt af tengdum aðilum. Fjarlægð valds og eftirlit er því ekkert. Þetta er ekki slys. Þetta er hönnun,“ segir hann.

Erfitt að greina hver ber ábyrgð

Unnar segir að þegar ríkið tekur barn úr umsjá foreldra og felur því umönnun í öðru úrræði, þá sé það ekki aðeins félagslegt inngrip heldur stjórnvaldsákvörðun með gríðarlegum afleiðingum.

„Samt er kerfið þannig úr garði gert að þegar eitthvað fer úrskeiðis er afar erfitt að greina hver beri ábyrgð og enn erfiðara að kalla hana fram. Ábyrgðin leysist upp í ferlum, nefndum, samningum og verkaskiptingu.“

Unnar segir það villandi að tala um einstakt mál eða frávik.

„Málið um Bakkakot er ekki undantekning frá reglunni heldur birtingarmynd hennar. Kerfi sem er hannað til að verja sig sjálft sig, forðast utanaðkomandi íhlutun og viðhalda þöggun. Kerfið mun alltaf fara fram með offorsi til þess að verja status quo, jafnvel þegar það kostar börn öryggi. Slík er hönnunin.“

Hvaða kerfi leyfði þetta?

Unnar segir að raunveruleg umræða um umbætur geti ekki hafist fyrr en við hættum að spyrja hvaða starfsmenn brugðust og byrjum að spyrja hvaða kerfi leyfði að enginn þyrfti að bera ábyrgð. „Ekki hvort eftirlit hafi verið ófullnægjandi, heldur hvort eftirlitið hafi yfirhöfuð verið hugsað sem raunverulegt aðhald eða aðeins sem staðfesting á því sem kerfið vildi sjálft sjá,“ segir hann.

Hann segir að lokum að ef við höldum áfram að tala um „mistök“ muni næsta mál líta út eins og slysið sem enginn sá fyrir.

„Það er alltaf hægt að skipta um stuðara á grindarskökkum bíl. Ef við viðurkennum hins vegar að vandinn er fólginn í því hvernig við hönnuðum og byggðum kerfið frá upphafi, þá blasa svörin við, það er ekki auðvelt að horfast í augu við að kerfið sem við áttum að treysta hafi verið byggt meðvitað svona en lausnin er ekki að plástra barnaverndarkerfið heldur endurhugsa það frá grunni og byggja nýtt. Við eigum bókstaflega að brenna núverandi kerfi til grunna og byrja aftur.“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 34 mínútum
Unnar ómyrkur í máli: „Við eigum bókstaflega að brenna núverandi kerfi til grunna“
Fréttir
Fyrir 48 mínútum
Varð ekki var við að smávaxin kona yfirgaf rútuna og keyrði yfir fætur hennar – Samkennd með brotaþola virt til málsbóta
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Diljá Mist: „Gætum við fengið göturnar hreinsaðar í Reykjavík?“
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Einar Bárðar sendir neyðarkall, staðan grafalvarleg – „Gesturinn sér bara verðið á matnum og drykknum“
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum
Þrengir verulega að líkbrennslunni í Fossvogi en töluverð andstaða er við nýja staðsetningu
Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum
Lýsa hryllilegu ofbeldi Þóru í Bakkakoti – „Við erum brenndir og verðum alltaf brenndir“
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
Segir Bakkakotsmálið hafa vakið upp erfiðar tilfinningar – „Það sem er erfiðast af öllu er að fyrirgefa sjálfum sér og skilja reiðina eftir“
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
„Á bak við hverja sögu er, eða var, fólk. Alvöru fólk sem á sér drauma og von um betri framtíð“

Mest lesið

Lýsa hryllilegu ofbeldi Þóru í Bakkakoti – „Við erum brenndir og verðum alltaf brenndir“
Segir Bakkakotsmálið hafa vakið upp erfiðar tilfinningar – „Það sem er erfiðast af öllu er að fyrirgefa sjálfum sér og skilja reiðina eftir“
Marinó furðar sig á þrjóskunni á höfuðborgarsvæðinu – „Hysjið upp um ykkur buxurnar“
Fjársöfnun fyrir fjölskyldu leikarans harðlega gagnrýnd – Keyptu búgarð fyrir hálfan milljarð skömmu fyrir andlátið
Hafþór lýsir erfiðasta atriðinu í Game of Thrones – „Þetta var martröð“

Nýlegt

Myndir af syni Beckham vekja mikla athygli – Á snekkju þar sem kærastan nartaði í hans allra heilagasta
Gabríel og yngri bróðir hans aftur dæmdir til fangelsisvistar – Réðust saman á tvær konur eftir að yngri bróðirinn stal úlpu
Lýsa kynlífinu fyrir og eftir þyngdartap Jelly Roll – „Hann var svo stór“
Þættirnir Heated Rivalry hafa slegið í gegn og gert konur æstar í samkynhneigt klám – Sérfræðingar útskýra málið
Ástfangið par fékk furðulega spurningu um miðja nótt í París
Laufey er andlit teframleiðanda
Hafnar því að hafa verið með kynþáttaníð í gærkvöldi – Vitni segir hann hafa kallað Vini apa nokkrum sinnum
Þrengir verulega að líkbrennslunni í Fossvogi en töluverð andstaða er við nýja staðsetningu
Neitar harðlega að vera á fjárhagslegum spena foreldra sinna – „Ég er í 4 vinnum“
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Marinó furðar sig á þrjóskunni á höfuðborgarsvæðinu – „Hysjið upp um ykkur buxurnar“
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum

Einar bendir á ótrúlegar hitatölur í janúar – Rúmlega hundrað ára met slegið

Einar bendir á ótrúlegar hitatölur í janúar – Rúmlega hundrað ára met slegið
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Hringurinn þrengist um bálstofuna í Fossvogi – Óttast ófremdarástand í líkhúsum og á sjúkrahúsum
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Hljóp undan lögreglu í Seljahverfinu og fór huldu höfði í landinu
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Lögreglumaður ákærður fyrir að fara ólöglega inn í íbúð og leita í henni

Lögreglumaður ákærður fyrir að fara ólöglega inn í íbúð og leita í henni
Fréttir
Í gær

Gagnrýnir grein Jóns Gnarr og segir taktlaust af honum að kalla Guðbrand útlaga

Gagnrýnir grein Jóns Gnarr og segir taktlaust af honum að kalla Guðbrand útlaga
Fréttir
Í gær
Rajan: Margir Íslendingar kjánar – Segir fimm mínútur á netinu hafa dugað
Fréttir
Í gær

Átök í Kópavogi eftir að bæjarráð hafnaði umsókn Bjargs um stofnframlag – „Kópavogur á að vera samfélag allra“

Átök í Kópavogi eftir að bæjarráð hafnaði umsókn Bjargs um stofnframlag – „Kópavogur á að vera samfélag allra“
Fréttir
Í gær
„Það vill enginn Grindvíkingur að Lúlli liggi í sprungu í Grindavík“
Fréttir
Í gær
Önnur úkraínsk flóttakona myrt í Norður Karólínu á aðeins hálfu ári – Morðinginn handtekinn á flótta
Fréttir
Í gær

Afi frá helvíti ákærður fyrir kynferðisbrot gegn barnabarni sínu

Afi frá helvíti ákærður fyrir kynferðisbrot gegn barnabarni sínu
Fréttir
Í gær

Fær ekki bætur eftir að hjólbarði sprakk – Sagður hafa átt að vita betur

Fær ekki bætur eftir að hjólbarði sprakk – Sagður hafa átt að vita betur
Fréttir
Í gær
Frumvarp um afturköllun verndar samþykkt einróma – „Afbrot hafa afleiðingar“
Fréttir
Í gær
Gabríel og yngri bróðir hans aftur dæmdir til fangelsisvistar – Réðust saman á tvær konur eftir að yngri bróðirinn stal úlpu
Fréttir
Í gær

Á annað hundrað milljónir í starfslokasamninga

Á annað hundrað milljónir í starfslokasamninga
Fréttir
Í gær
Hafrún er komin með nóg af þessari umræðu um afreksfólk – „Gengur ekki að það sé ráðist á það fyrir það í heimspressunni“
Fréttir
Í gær
Bandaríkjamaður viðurkenndi að íslenska leiguíbúðin væri illa þrifin – Fékk samt megnið af tryggingunni til baka
Fréttir
Í gær
Erla Ósk Ásgeirsdóttir er nýr formaður Jafnvægisvogarráðs FKA
Fréttir
Í gær

Flugvél á leið til Mexíkó gerði neyðarlendingu í Keflavík

Flugvél á leið til Mexíkó gerði neyðarlendingu í Keflavík
Fréttir
Í gær

Össur atvinnubílstjóri er búinn að fá nóg – „Af hverju eru svona margir að flýta sér svona mikið“

Össur atvinnubílstjóri er búinn að fá nóg – „Af hverju eru svona margir að flýta sér svona mikið“
Fréttir
Í gær
Tómas vann fullnaðarsigur fyrir Hæstarétti en situr uppi með sex milljóna króna málskostnað
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Jón ósáttur við afsögn Guðbrands – „Hvað kemur það einhverjum við hvað hann og einhver kona eru að ræða saman?“

Jón ósáttur við afsögn Guðbrands – „Hvað kemur það einhverjum við hvað hann og einhver kona eru að ræða saman?“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Guðmundur Ingi hættir sem varaformaður Vinstri grænna
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Hefur efasemdir um vopnakaup Íslendinga til Úkraínu og spyr hvort Ísland verði krafið um að koma upp eigin her
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Elías segir að borgarlína sé óþörf og muni gera umferðina verri

Elías segir að borgarlína sé óþörf og muni gera umferðina verri
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Svana Helen fékk spennandi starf og dregur framboð sitt til baka

Svana Helen fékk spennandi starf og dregur framboð sitt til baka
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Allt á suðupunkti vegna lista yfir fræga fólkið í Epstein-skjölunum – Bondi sökuð um að slá ryki í augu fólks
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Kallar eftir formlegri rannsókn á snjóflóðinu á Flateyri – „Þegar mannslíf tapast er rannsókn ekki valkostur heldur skylda“