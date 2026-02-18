Diljá Mist: „Gætum við fengið göturnar hreinsaðar í Reykjavík?“

Diljá skrifar grein um þetta á vef Vísis þar sem hún vísar meðal annars í ummæli sem Örn Úlfar Sævarsson lét falla í viðtali á sama vettvangi á dögunum.
„Ég finn fyrir þyngslum, særindum í hálsi og maður er hrækjandi út úr sér skítugri drullu eins og maður hafi verið að sparsla eða steypa án grímu,“ sagði hann og kallaði eftir viðbrögðum þingmanna.
„Undirrituð brást þegar við kallinu og hefur sent inn tvær fyrirspurnir á Alþingi sem þingmaður Reykvíkinga. Annars vegar til umhverfis- orku- og loftslagsráðherra um hver beri ábyrgð á því að götur í Reykjavík séu þrifnar og rykbundnar til að viðhalda loftgæðum, og um hvort ráðherrann hyggist grípa til aðgerða til að draga úr svifryksmengun í Reykjavík. Hins vegar til barna- og menntamálaráðherra um aðgerðir vegna skertrar útiveru leikskólabarna í Reykjavík vegna svifryksmengunar.”
Örn benti á að ekki væri óhætt að hleypa viðkvæmum hópum eins og börnum út í svo mikla loftmengun og segir Diljá það vera alveg rétt.
„Svifryksmengun hefur verið slík að hún er langt umfram heilsuverndarmörk. Foreldrar leikskólabarna hafa fengið þær upplýsingar að börnum sé haldið inni dögum saman vegna ástandsins.“
Diljá segir að þegar loftgæðin í Reykjavík séu óviðunandi dögum saman hljóti böndin að berast að borgarstjórn.
„Oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, Hildur Björnsdóttir, hefur lagt formlega til að Reykjavíkurborg ráðist í götuhreinsanir við fyrsta tækifæri, enda hefur þeim verið ábótavant. Götuhreinsanir eiga auðvitað að vera fastur liður í þjónustu við borgarbúa, en íbúðargötur í Reykjavík eru einungis hreinsaðar einu sinni á ári,“ bendir hún á.
Hún segir að einhverjir vilji kenna samgönguháttum borgarbúa um vandann, en það sé samt vitað mál að borgarbúar þurfi að komast leiðar sinnar sama hverjar ferðavenjur þeirra eru.
„Sjálfri finnst mér nærtækast að borgaryfirvöld sinni grunnþjónustu við íbúa sína, enda vitum við að reglubundin hreinsun gatna og rykbinding dregur úr svifryksmengun. Meirihlutinn í Reykjavík hefur hrósað sér fyrir góða fjárhagsstöðu og ekki hafa fjármunir farið í snjómokstur í vetur. Gætum við fengið göturnar hreinsaðar í Reykjavík?“