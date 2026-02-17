fbpx
Þriðjudagur 17.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

„Það vill enginn Grindvíkingur að Lúlli liggi í sprungu í Grindavík"

Ritstjórn DV
Þriðjudaginn 17. febrúar 2026 07:26

Lúðvík Pétursson.

Grindavíkurnefnd hefur verið falið af dómsmálaráðuneytinu að finna verkfræðistofu, sem ekki hefur áður komið að málum í Grindavík, til að meta aðstæður í sprungu þar sem Lúðvík Pétursson lést þann 10. janúar 2024.

Þetta verður gert til að kanna hvort unnt sé að grafa upp jarðneskar leifar hans. Greint er frá þessu í Morgunblaðinu og þar er rætt við bróður Lúðvíks, Elías Pétursson, sem segir fjölskylduna fagna þessari ákvörðun.

„Við teljum það ákaflega mikilvægt að grafið verði eftir Lúðvík. Með því fær fjölskyldan mögulega einhverja lúkningu með því að geta jarðað Lúlla. Það er líka alveg öruggt að það vill enginn Grindvíkingur að Lúlli liggi í sprungu í Grindavík,“ segir hann við Morgunblaðið.

Í frétt blaðsins kemur fram að menn telji sig vita hvar jarðvegsþjöppuna, sem Lúðvík vann á þegar slysið varð, sé að finna. Telja menn líklegt að Lúðvík sé þar að finna nálægt.

