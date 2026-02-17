Þetta verður gert til að kanna hvort unnt sé að grafa upp jarðneskar leifar hans. Greint er frá þessu í Morgunblaðinu og þar er rætt við bróður Lúðvíks, Elías Pétursson, sem segir fjölskylduna fagna þessari ákvörðun.
„Við teljum það ákaflega mikilvægt að grafið verði eftir Lúðvík. Með því fær fjölskyldan mögulega einhverja lúkningu með því að geta jarðað Lúlla. Það er líka alveg öruggt að það vill enginn Grindvíkingur að Lúlli liggi í sprungu í Grindavík,“ segir hann við Morgunblaðið.
Í frétt blaðsins kemur fram að menn telji sig vita hvar jarðvegsþjöppuna, sem Lúðvík vann á þegar slysið varð, sé að finna. Telja menn líklegt að Lúðvík sé þar að finna nálægt.