fbpx
Þriðjudagur 17.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Rajan: Margir Íslendingar kjánar – Segir fimm mínútur á netinu hafa dugað

Ritstjórn DV
Þriðjudaginn 17. febrúar 2026 09:00

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

„Oft er fullyrt að Íslendingar séu meðal snjöllustu þjóða heims. Ég hef enn ekki séð fullnægjandi rök fyrir því.”

Þetta segir verkfræðingurinn Rajan Parrikar í aðsendri grein í Morgunblaðinu en skrif hans hafa áður vakið athygli hér á landi. Í grein sinni kallar Rajan eftir meiri gagnrýnni hugsun í íslensku samfélagi og segir að vitleysan blasi víða við, ekki síst á samfélagsmiðlum.

Hann segir að sem ungur maður hafi hann lesið ritgerð eftir Bertrand Russell þar sem hann hvatti fólk til þess að mynda sér skoðanir út frá bestu gögnum, en giftast þeim ekki. Hvatti hann fólk til að vera reiðubúið að endurskoða þær í ljósi nýrra upplýsingar.

„Þessi háttur, skrifaði hann, ver okkur gegn okkar frumstæðari hvötum: fordómum, kreddum og staðfestingarskekkju,“ segir hann.

Hefur áhyggjur af börnunum

Rajan, sem er fæddur á Indlandi en hefur búið á Íslandi í þó nokkur ár, segir að heimska sé jafndreifð um hnöttinn. Hann skrifi þó um Ísland þar sem hann býr enda láti hann sér annt um hvert landið stefnir.

„Fimm mínútur á X-appinu nægja til að kynnast ruglingslegum grautnum sem vellur upp úr fullorðnu fólki. Íslensk börn, sem þegar dragast aftur úr í lestri, eru umkringd fullorðnum sem auglýsa eigið andlega getuleysi. Þá er eðlilegt að spyrja: hvaða von eiga börn í slíkum félagsskap,“ spyr hann og bendir á að í fyrsta sinn hvíli nú tæki til þekkingaröflunar í hverri mannshönd. Þessi sama hönd sé samt notuð sem aldrei fyrr til að „flíka vitleysu af ógnarafli“ fyrir allra augum.

„Í glensi hef ég stungið upp á námskeiðinu Listin að verða ekki kjáni, byggðu á togveiðum mínum á samfélagsmiðlum – en fólk á kosningaaldri sér til þess að aldrei bresti aflann. Draslið sem maður finnur í netinu fellur í þekkta flokka: atvikssögur sem sönnun, fljótfærnislegar alhæfingar, hliðstæður út frá yfirborðslíkindum, algjöran vanskilning á eðli fyrirbæris, staðfestingarskekkju, skort á tölfræðilæsi og slakar myndlíkingar.“

Nefnir dæmi um vitleysuna

Rajan nefnir nokkur dæmi um vitleysu sem hann segir ekki óalgenga á Íslandi en þó engan veginn séríslensk. Hann nefnir samsæriskenningar um tungllendinguna og 11. september 2001. Hann segir að hvaða flón sem er geti efast um viðtekinn sannleika.

„Letilegust er spurningin „gæti þetta hafa gerst svona,“ en rugla þar einfaldlega saman grunsemd og innsýn. Annar frasi skrumara er: „Þeir lugu að þér.“ Fullorðið fólk sem veltir sér upp úr slíkum þvættingi ætti ekki að vera nálægt börnum. Í vitsmunum felst að vita hvaða spurningar skipta máli og hvað fyrirliggjandi gögn styðja. Vangaveltur kosta ekkert, en skýr hugsun krefst vinnu,“ segir hann og bætir við að bútasaumurinn leiði fólk inn á myrkari mið gyðingahaturs sem hann segir nú þekkjast á Íslandi.

Rajan segir að kjánaskapurinn nái hámarki á sviðum sem krefjast sérþekkingar.

„Fjörugastir verða bjánarnir varðandi heilsu og heilbrigði. Þekkingin sem þeir telja sig hafa er samtíningur frá samfélagsmiðlum og netpóserum. Skilningur þeirra á efninu og sannfæringarkraftur fara sitt í hvora áttina. Tengsl reykinga og lungnakrabbameins eru löngu staðfest vísindalega. Alltaf gjammar þó einhver um frænku sína sem reykti fimm pakka á dag og varð sko níræð – skólabókardæmi um reynslusögu setta fram sem markverð gögn.“

Hann nefnir einnig að fólk vaði í reyk í umræðum um bóluefni, til dæmis gegn COVID-19 og í umræðum um loftslagsbreytingar.

„Fólk sem aldrei hefur opnað vísindagrein né séð (hvað þá leyst) einfalda jöfnu, lætur uppi sterkar skoðanir sem samræmast pólitískri afstöðu fremur en skilningi á viðfangsefninu. Allt veitir þetta gnægð kennsluefnis. Sönn menntun snýst um brýningu hugans. Hún snýst ekki um að afhenda svör, heldur að temja sér þann vana að meta tiltæk gögn, og láta markvisst á það reyna hvort eigið mat standist í ljósi gagndæma og annarra útskýringa, áður en ályktun er dregin.“

Ekki alltaf meinlaus heimska

Rajan segir að heimska fullorðinna sé ekki alltaf meinlaus og utan kennslustofunnar sé taumlaus heimska dýru verði keypt, jafnvel með afleiðingum fyrir heila siðmenningu. Hann nefnir Ísland sem dæmi um þetta og bendir á að árið 2000 hafi 280 þúsund manns búið hér á landi og voru innflytjendur innan við fimm prósent.

„Í dag er um fjórðungur íbúa af erlendum uppruna, margir úr menningar- og trúarheimi sem er andsnúinn íslenskum gildum. Lýðfræðilegt hrun á sér nú stað fyrir allra augum. Skildi enginn árið 2000 grundvallaratriði reiknings og spurði sig: með þennan agnarsmáa grunnfjölda – hve mörgum getur lítil þjóð tekið á móti áður en söguleg sjálfsmynd hennar verður óþekkjanleg? Hefði Listin að verða ekki kjáni verið kennd árið 2000 hefðum við sennilega getað forðast þetta. Hvort unnt er að snúa þessari þróun við ræðst af því hve fljótt skýr hugsun leysir sjálfsblekkingu af hólmi.“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Rajan: Margir Íslendingar kjánar – Segir fimm mínútur á netinu hafa dugað
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Átök í Kópavogi eftir að bæjarráð hafnaði umsókn Bjargs um stofnframlag – „Kópavogur á að vera samfélag allra“
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum
„Það vill enginn Grindvíkingur að Lúlli liggi í sprungu í Grindavík“
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum
Önnur úkraínsk flóttakona myrt í Norður Karólínu á aðeins hálfu ári – Morðinginn handtekinn á flótta
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum
Afi frá helvíti ákærður fyrir kynferðisbrot gegn barnabarni sínu
Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum
Fær ekki bætur eftir að hjólbarði sprakk – Sagður hafa átt að vita betur
Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum
Frumvarp um afturköllun verndar samþykkt einróma – „Afbrot hafa afleiðingar“
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
Gabríel og yngri bróðir hans aftur dæmdir til fangelsisvistar – Réðust saman á tvær konur eftir að yngri bróðirinn stal úlpu

Mest lesið

Framkvæmdastjórinn segir fallið í fyrsta verkefni Arnars dýrkeypt – Félögin í landinu þurfa að taka á sig högg vegna þess
Myndir af syni Beckham vekja mikla athygli – Á snekkju þar sem kærastan nartaði í hans allra heilagasta
Össur atvinnubílstjóri er búinn að fá nóg – „Af hverju eru svona margir að flýta sér svona mikið“
Tómas vann fullnaðarsigur fyrir Hæstarétti en situr uppi með sex milljóna króna málskostnað
Jón ósáttur við afsögn Guðbrands – „Hvað kemur það einhverjum við hvað hann og einhver kona eru að ræða saman?“

Nýlegt

Lýsa kynlífinu fyrir og eftir þyngdartap Jelly Roll – „Hann var svo stór“
Þættirnir Heated Rivalry hafa slegið í gegn og gert konur æstar í samkynhneigt klám – Sérfræðingar útskýra málið
Á annað hundrað milljónir í starfslokasamninga
Þetta segja útlendingar að séu helstu túristagildrurnar á Íslandi
United sagt vilja kaupa miðjumann Liverpool í sumar – Hefur ekki fundið sitt besta form síðustu mánuði
Rosaleg breyting með Messi á svæðinu – Þetta er aukningin í tekjum frá komu hans
Afi frá helvíti ákærður fyrir kynferðisbrot gegn barnabarni sínu
Þorvaldur einn í framboði og enginn fer fram gegn núverandi stjórnarfólki
Drátturinn í bikarnum: Notalegt fyrir Arsenal en City fer á erfiðan útivöll
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Bandaríkjamaður viðurkenndi að íslenska leiguíbúðin væri illa þrifin – Fékk samt megnið af tryggingunni til baka
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum

Erla Ósk Ásgeirsdóttir er nýr formaður Jafnvægisvogarráðs FKA

Erla Ósk Ásgeirsdóttir er nýr formaður Jafnvægisvogarráðs FKA
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Flugvél á leið til Mexíkó gerði neyðarlendingu í Keflavík
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Össur atvinnubílstjóri er búinn að fá nóg – „Af hverju eru svona margir að flýta sér svona mikið“
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Tómas vann fullnaðarsigur fyrir Hæstarétti en situr uppi með sex milljóna króna málskostnað

Tómas vann fullnaðarsigur fyrir Hæstarétti en situr uppi með sex milljóna króna málskostnað
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Jón ósáttur við afsögn Guðbrands – „Hvað kemur það einhverjum við hvað hann og einhver kona eru að ræða saman?“

Jón ósáttur við afsögn Guðbrands – „Hvað kemur það einhverjum við hvað hann og einhver kona eru að ræða saman?“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Guðmundur Ingi hættir sem varaformaður Vinstri grænna
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Hefur efasemdir um vopnakaup Íslendinga til Úkraínu og spyr hvort Ísland verði krafið um að koma upp eigin her

Hefur efasemdir um vopnakaup Íslendinga til Úkraínu og spyr hvort Ísland verði krafið um að koma upp eigin her
Fréttir
Í gær
Elías segir að borgarlína sé óþörf og muni gera umferðina verri
Fréttir
Í gær
Svana Helen fékk spennandi starf og dregur framboð sitt til baka
Fréttir
Í gær

Allt á suðupunkti vegna lista yfir fræga fólkið í Epstein-skjölunum – Bondi sökuð um að slá ryki í augu fólks

Allt á suðupunkti vegna lista yfir fræga fólkið í Epstein-skjölunum – Bondi sökuð um að slá ryki í augu fólks
Fréttir
Í gær

Kallar eftir formlegri rannsókn á snjóflóðinu á Flateyri – „Þegar mannslíf tapast er rannsókn ekki valkostur heldur skylda“

Kallar eftir formlegri rannsókn á snjóflóðinu á Flateyri – „Þegar mannslíf tapast er rannsókn ekki valkostur heldur skylda“
Fréttir
Í gær
Svandís gagnrýnir orðræðu varðandi heilbrigðismál – „Hér var ekkert gert fyrr en ég kom“
Fréttir
Í gær
Hlý orð verslunareigenda á Laugavegi um einn af góðkunningjum miðbæjarins vekja athygli – „Æ er hann dáinn elsku karlinn“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Fokreiddist þegar dýrin urðu dauðskelkuð enn á ný – Mátt þola þjófnaði, skemmdarverk og ógnanir – „Eitthvað brast innra með mér“

Fokreiddist þegar dýrin urðu dauðskelkuð enn á ný – Mátt þola þjófnaði, skemmdarverk og ógnanir – „Eitthvað brast innra með mér“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Sérstæðar nágrannaerjur í Reykjanesbæ – Segist eiga landspildu en opinber gögn sögð gefa annað til kynna
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Stórfelld líkamsárás í Grafarvogi
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Óðinn Svan var ekki lengi verkefnalaus – Þetta tekur við eftir að hann hætti á RÚV
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Vildi rifta kaupum á hestinum Grút vegna meints galla

Vildi rifta kaupum á hestinum Grút vegna meints galla
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Gefur garn og glæðir notaðar flíkur nýju lífi

Gefur garn og glæðir notaðar flíkur nýju lífi
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Óðinn Svan kveður RÚV – „Næsti kafli verður opnaður fljótlega“
Fréttir
Fyrir 3 dögum

HP sigrar á alþjóðlegri tæknimessu

HP sigrar á alþjóðlegri tæknimessu
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Miðstöð menntunar og skólaþjónustu tók umdeilda bók úr umferð fyrir nokkrum árum
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Ragnar kemur launavísitölufrumvarpinu til varna og segir gagnrýni byggja á misskilningi
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Dómsuppkvaðningu yfir Möggu Frikka frestað í þrígang – „Þetta veldur andvöku“

Dómsuppkvaðningu yfir Möggu Frikka frestað í þrígang – „Þetta veldur andvöku“
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Árni Stefán nennti ekki á bráðamóttökuna og lét dýralækni sauma sárið

Árni Stefán nennti ekki á bráðamóttökuna og lét dýralækni sauma sárið
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Dorrit rýfur þögnina um Epstein-skjölin – „Halló og bless! Ég gekk út á stundinni sem hann gekk inn“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Óskemmtileg sjón mætti fulltrúum MAST: „Nokkrir kattanna reyndust dauðir“