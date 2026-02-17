fbpx
Þriðjudagur 17.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Ákærður fyrir að nauðga sofandi konu á heimili sínu

Ágúst Borgþór Sverrisson
Þriðjudaginn 17. febrúar 2026 16:00

Mynd: DV/Maggi gnúsari

Maður um þrítugt hefur verið ákærður fyrir að hafa nauðgað fyrrverandi ástkonu sinni á heimili sínu. Meint brot var framið sumarið 2023.

Í ákæru héraðssaksóknara segir að ákærði hafi haft samræði og önnur kynferðismök við konuna án hennar samþykkis og segir síðan orðrétt: „…ákærði hafði við hana samræði og endaþarmsmök þar sem hún lá sofandi í rúmi og notfærði sér að hún gat ekki spornað við verknaðinum sökum svefndrunga.“

Fyrir hönd brotaþola er krafist 3,5 milljóna króna í miskabætur.

Málið verður þingfest við Héraðsdóm Reykjavíkur þann 24. febrúar næstkomandi en réttarhöld í málinu eru lokuð.

