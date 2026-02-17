Ákærður fyrir að nauðga sofandi konu á heimili sínu

Maður um þrítugt hefur verið ákærður fyrir að hafa nauðgað fyrrverandi ástkonu sinni á heimili sínu. Meint brot var framið sumarið 2023.
Í ákæru héraðssaksóknara segir að ákærði hafi haft samræði og önnur kynferðismök við konuna án hennar samþykkis og segir síðan orðrétt: „…ákærði hafði við hana samræði og endaþarmsmök þar sem hún lá sofandi í rúmi og notfærði sér að hún gat ekki spornað við verknaðinum sökum svefndrunga.“
Fyrir hönd brotaþola er krafist 3,5 milljóna króna í miskabætur.
Málið verður þingfest við Héraðsdóm Reykjavíkur þann 24. febrúar næstkomandi en réttarhöld í málinu eru lokuð.