Elías segir að borgarlína sé óþörf og muni gera umferðina verri

„Ætlunin með borgarlínu var að bæta umferð höfuðborgarsvæðisins án þess að fara út í viðamiklar vegaframkvæmdir, en borgarlína gerir umferðina verri. Þessi stefna hefur því beðið skipbrot.“
Þetta segir Elías Elíasson verkfræðingur í aðsendri grein í Morgunblaðinu í dag. Þar skrifar hann um borgarlínu og segir meðal annars að markmið um aukna notkun almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu megi ná með ódýrari og einfaldari aðgerðum en fyrirhugaðri borgarlínu.
Elías vísar í viðtal Bítisins við Alexöndru Briem, formann Borgarráðs, á dögunum um að fjölgun ferða strætó hefði borið góðan árangur.
„Það er varla hægt að segja það skýrar, að borgarlína er óþörf til að ná fram fjölgun farþega. Það er einkum tvennt sem laðar fleiri farþega að borgarlínu og minnkar um leið bílaumferð. Annað er styttri bið á biðstöðvum strætó sem næst með fjölgun ferða. Hitt er að flýta ferðum strætó, sem næst með sérakreinum þar sem raðir bíla verða miklar á ljósum. Glöggir strætóbílstjórar telja að til þess þurfi ekki nema þrjá til fjóra km sérakreina.“
Elías segir að einnig sé til þriðja leiðin, sú að neyða fólk til að nota strætó með því að auka umferðartafir. Að mati Elíasar er það þetta sem borgarlína gerir í viðbót við hinar tvær fyrri.
„Í umfjöllun sinni lagði Alexandra áherslu á að fjölgun farþega í borgarlínu létti á umferð bíla en lét þess ógetið að umferðartafirnar versna meir en fjölgun farþeganna bætir úr. Hálfsannleikur skapar upplýsingaóreiðu,“ segir hann.
Þá segir hann að Strætó bs. Hafi þegar bætt þjónustuna með fjölgun ferða og það sé farið að skila sér. „Þarna er þó ekki aðeins um að ræða bætta þjónustu, um leið er flutningsgeta allt að tvöfölduð á sumum leiðum.“
Elías vísar einnig í skýrslu COWI frá árinu 2024 þar sem fram kemur að hlutdeild borgarlínu í ferðum muni að hámarki tvöfaldast til 2040 þrátt fyrir auknar umferðartafir, á sama tíma og íbúum fjölgar um 25%. Telur Elías að Strætó geti mætt allri fyrirsjáanlegri eftirspurn með aðeins lítilsháttar fjölgun ferða.
Hann nefnir einnig að félagið Samgöngur fyrir alla hafi lagt til að setja um fjórðung af kostnaði borgarlínu í hagkvæmara og sveigjanlegra hraðvagnakerfi sem það telur betur þjóna farþegum og aðlagast þróun sjálfkeyrandi bíla. Gagnrýnir hann að opinberir aðilar hafi lítið sem ekkert fjallað um þær hugmyndir. „Af þeirra hálfu ríkir um þær alger þögn,“ segir hann.
Elías hefur áhyggjur af því að borgarlína muni tefja umferð meira en hún lagar hana og að arðsemi hennar verði neikvæð.
„Ætlunin með borgarlínu var að bæta umferð höfuðborgarsvæðisins án þess að fara út í viðamiklar vegaframkvæmdir, en borgarlína gerir umferðina verri. Þessi stefna hefur því beðið skipbrot. Enn er borgarlínuframkvæmdin samt keyrð áfram í skjóli upplýsingaóreiðu og launungar. Það er skylda þeirra sem standa að þessu verkefni að upplýsa bæði almenning og Alþingi um allar þær staðreyndir sem máli skipta,“ segir hann en greinina má lesa í heild sinni í Morgunblaðinu í dag.