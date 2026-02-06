fbpx
Föstudagur 06.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Lýsa áhyggjum sínum af breytingum á Suðurlandsbraut – „Ég sé bara hreint klúður í uppsiglingu”

Ritstjórn DV
Föstudaginn 6. febrúar 2026 14:00

Hluti Suðurlandsbrautar skv. auglýstu deiliskipulagi. Mynd: Reykjavíkurborg.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Skiptar skoðanir eru um fyrirhugaðar breytingar á Suðurlandsbraut ef marka má umsagnir frá almenning á vef Skipulagsgáttar. Rúm vika er síðan tillaga að deiliskipulagi Borgarlínu um Suðurlandsbraut fór í auglýsingu á vef borgarinnar og í Skipulagsgátt.

Eins og greint var frá nær skipulagssvæðið utan um breytta götumynd Suðurlandsbrautar milli Skeiðarvogs og Lágmúla. Framkvæmdir vestan Grensásvegar eru áætlaðar 2027 til 2029 og austan Grensásvegar 2028 til 2030.

Sjá einnig: Svona á Suðurlandsbraut að breytast með Borgarlínunni

Ljóst er að miklar breytingar verða á götumynd Suðurlandsbrautar, en meðal þess sem breytingarnar gera ráð fyrir er eftirfarandi:

  • Bætt verður við Borgarlínubrautum milli Skeiðarvogar og Lágmúla ásamt þremur stöðvum; við Glæsibæ, Laugardalshöll og Lágmúla.
  • Hjóla- og göngustígum verður bætt við sunnan Borgarlínubrauta en núverandi stígar norðan megin haldast óbreyttir. Þannig verður aðgengi virkra ferðamáta við götuna bætt verulega.
  • Akreinar fyrir almenna bílaumferð verða að mestu leyti einbreiðar, nema við stærri gatnamót þar sem geta verið viðbótarakreinar vegna beygjustrauma.
  • Græn ásýnd gatna er aukin með skilgreindum svæðum fyrir gróður og regnvatnslausnir ofanjarðar.
  • Aðkomu bíla og bílastæða við Suðurlandsbraut 4-32 verður breytt.

Kallar eftir „raunveruleikatékki“

Eins og fyrr segir eru skiptar skoðanir meðal fólks ef marka má umsagnir á vef Skipulagsgáttar. Sumir fagna fyrirhuguðum breytingum á meðan aðrir og fleiri mótmæla þeim harðlega. Hér að neðan má sjá hluta af umsögnunum:

„Hvers vegna í ÓSKÖPUNUM þarf að búa til annan hjólastíg þarna? Ég hjóla þarna oft í vinnuna og það er ekki það mikil hjólaumferð að það þurfi að tvöfalda,“ segir til dæmis Jón Guðmundur Guðmundsson. „Bílar eru og verða hluti af samgöngum á höfuðborgarsvæðinu hvað sem óvinir einkabílsins halda og segja. Umferðarstíflur á bíla-akbrautinni eru algengar þarna á annatímum en ekki á hjólabrautinni. Gerið smá raunveruleikatékk áður en þessi vitleysa er sett í gang,“ bætir hann við.

Gatnamót Suðurlandsbrautar og Vegmúla skv. auglýstu deiliskipulagi. Mynd: Reykjavíkurborg.

Jón Guðmundur Guðmundsson er atvinnurekandi á svæðinu og eigandi fasteignar og hann mótmælir harðlega fyrirhuguðum breytingum.

„Allir sem vijla vita að í kringum Glæsibæ og fyrir framan rúmlega 600 nýjar íbúðir neðst á Grensásvegi eru nú þegar miklar umferðartafir, sérstaklega á álagstímum. Að auki eru fyrirhugaðar nokkur hundruð íbúðir til viðbótar með verulega auknum umferðarþunga fyrir svæðið,“ segir hann og bætir við svo að sá gjörningur að taka í burtu tvær akreinar á Suðurlandsbraut sé í besta falli afar illa ígrundað, og nær því að vera „heimska“.

Vorkennir fyrirtækjaeigendum

„Ég keyri Suðurlandsbraut reglulega og hún má alls ekki við því að missa akrein í sitthvora átt. Það mun þýða mikla umferðartöf ef það gerist enda er þetta mikil umferðargata. Ef það er hægt að bæta þetta svæði eitthvað þá fínt en ekki gera það með að taka sitthvora akrein af einkabílnum,” segir Friðrik Ásmundsson.

„Alveg skelfilegt! Vorkenni fólkinu sem eru með fyrirtæki á Suðurlandsbraut. Það er erfitt að finna stæði þarna nú þegar og fer maður þarna og verslar við fyrirtækin þarna bara í neyð,“ segir Hafdís Gréta Þórsdóttir. „Þvílík forræðishyggja er þetta þegar borgin er að taka ákvörðun fyrir almenning að hætta að nota bíla og sjá til þess að það er næstum því ómögulegt að nota bíl. Er þetta í ALVÖRU stefnan sem Reykjavík eða ríkið vill? Annaðhvort hættið þið að nota bíla eða við sjáum til þess að þið getið ekki notað bíla,“ bætir hún við.

„Mér virðist þetta allt svo vitlaust að það varla hægt að tala um það. Suðurlandsbrautin er ein af álagsleiðum um borgina og er umferðin eftir henni alveg nógu hæg með tvær akreinar í hvora átt. Halda menn að Reykjavík sé einhver Köben eða Amsterdam með því veðurfari og þeim fólksfjölda sem þar er að finna. Reykjavík er tiltölulega fámenn bílaborg, sem greinilega er ætlunin að breyta með handafli. Ég sé bara hreint klúður í uppsiglingu,“ segir Sveinn Arnar Nikulásson meðal annars í sinni umsögn.

Nærri því ekið á hann og dóttur hans

Ekki eru þó allir óhressir með fyrirhugaðar breytingar og einn þeirra er Kristleifur Þorsteinsson, íbúi við Háaleitisbraut.

„Laugardalurinn er næsta útivistarsvæði við hverfið, og mikill fjöldi barna sækir íþróttir, útivist, og sund í honum. Aðgengi að því er hins vegar skelfilegt, sérstaklega fyrir börn. Þung umferðargata, með beygjuljós sem eru græn á sama tíma og gönguljós á gangbrautum eru græn. Að þessu er ótrúleg slysahætta, og hef ég amk tvisvar verið mjög nærri því að lenda í því að bíll keyri á mig og dóttur mína við að þvera götuna,“ segir hann meðal annars.

Jóhann Örn Sigurjónsson tekur í svipaðan streng í sinni umsögn:

„Sem íbúi á svæðinu þarf ég oft í viku að þvera Suðurlandsbraut eða Grensásveg gangandi, gjarnan til að sækja verslun og þjónustu. Breytingarnar munu stórauka líkurnar á því að ég sæki meira í verslanir við Suðurlandsbrautina sjálfa, en það er vitað mál að aðgengi fyrir gangandi og hjólandi hefur þar lengi verið afleitt með afar slitróttu kerfi gangstétta og stíga. Ég hvet fyrirtæki og lóðarhafa við Suðurlandsbraut til að huga að ört stækkandi hóps nágrannafólks sem býr í grenndinni og er í kjöraðstöðu til að sækja þeirra þjónustu með öðrum ferðamáta en bíl. Aðlögunarhæfni þeirra til borgarþróunar svæðisins mun ráða miklu um það hvort þau fá til sín þessa viðskiptavini eða ekki.“

Hér má sjá fleiri umsagnir á vef Skipulagsgáttar.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 34 mínútum
Lýsa áhyggjum sínum af breytingum á Suðurlandsbraut – „Ég sé bara hreint klúður í uppsiglingu”
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
17 ára piltur lést í slysinu í gærkvöldi
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Kyrrðarstund í Árbæjarkirkju vegna slyssins í gær
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Biggi lögga miður sín eftir atvik í gær: „Þeirri persónu sem hóf þessa lygasögu tókst næstum ætlunarverk sitt“
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Formaður félags fósturforeldra lætur Kristrúnu heyra það – „Það erum við sem erum vonsvikin“
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Réðst á konu við N1 í Mosfellsbæ og veitti henni mikla áverka
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Dæmdur fyrir að áreita fjölda 11-13 ára stúlkna á Snapchat- „Hvernig ertu svona falleg ekki eldri en þetta?“
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Þrautaganga konu í heilbrigðiskerfinu – Send heim eftir skoðun en ári síðar var staðan orðin skelfileg

Mest lesið

Botnar ekkert í þessari ákvörðun Arnars undanfarið ár – Telur ekki hægt að réttlæta þetta
Fékk tveggja ára fangelsi fyrir að ljúga því að henni hefði verið nauðgað – Hann vildi bara koma henni til hjálpar
76 ára gamall maður byrlaði eiginkonu sinni svefnlyfjum svo hann gæti nauðgað börnum í friði
Unnustan svarar fyrir árásir á unnusta sinn – Vildi ekki stunda kynlíf nema að vita hvað væri í smyrslinu
Pétur Gautur afar ósáttur við stuðningsheimili á Njálsgötu – „Hræðilegt tilraunaverkefni sem engan endi tekur“

Nýlegt

Árni Stefán lýsir raunum vinar síns: „Ætlar að ganga út þegar hann er stöðvaður af öryggisverði“
Eyþór þarf að borga milljónir eftir að hafa notað greiðslukort vinnuveitenda við að fjármagna eigin Facebook-auglýsingar
Cougar-sambönd heitari en nokkru sinni fyrr
Flugfreyja opnar sig um hvað þekktur maður og eiginkona hans gerðu um borð
58 ára en allir halda að hann sé miklu yngri: Engar lýtaaðgerðir, ekkert bótox – Þetta er leyndarmálið
Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni – Helgi Jean og Hjálmar Örn í góðum gír
Dæmdur fyrir að áreita fjölda 11-13 ára stúlkna á Snapchat- „Hvernig ertu svona falleg ekki eldri en þetta?“
Sonur Rooney með veglegt tilboð frá United sem hann hefur ekki samþykkt
Sjúkraþjálfari sendur í leyfi – Bókaði ítrekað hótelherbergi fyrir aðra menn svo þeir gætu haldið framhjá eiginkonum sínum
Senda frá sér yfirlýsingu vegna frekjukasts Ronaldo
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Hanna útskýrir hátt verðlag í Fríhöfninni: „Við getum ekki alltaf verið ódýrust“
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum

Alvarlegt umferðarslys á Miklubraut í gærkvöldi

Alvarlegt umferðarslys á Miklubraut í gærkvöldi
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum
Frjálshyggju-Friðjón og Sósíalista-Smári sammála um innflytjendamál – Stefán Einar hristir hausinn
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Landsréttur ógilti dóminn í auðkýfingsmálinu – Héraðsdómur þarf að dæma konurnar aftur
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum

Pétur Gautur afar ósáttur við stuðningsheimili á Njálsgötu – „Hræðilegt tilraunaverkefni sem engan endi tekur“

Pétur Gautur afar ósáttur við stuðningsheimili á Njálsgötu – „Hræðilegt tilraunaverkefni sem engan endi tekur“
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Friðgeir sakfelldur fyrir hatursorðræðu – Líkti Samtökunum 78 við barnaníðinga á veiðum

Friðgeir sakfelldur fyrir hatursorðræðu – Líkti Samtökunum 78 við barnaníðinga á veiðum
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Eiríkur ómyrkur í máli og skorar á stjórn Bifrastar að axla ábyrgð – „Mál að linni“
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Landsréttur hafnar kröfu um varðhald yfir starfsmönnum Hraunbúða

Landsréttur hafnar kröfu um varðhald yfir starfsmönnum Hraunbúða
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Hnakkrifist í Kópavogi – Óttast að gögn leki í fjölmiðla og skaði hagsmuni bæjarbúa
Fréttir
Í gær
Þingmaður slegin vegna Bakkakotsmálsins: „Það er og hefur verið eitthvað verulega rotið í samfélaginu“
Fréttir
Í gær

Íslenskur karlmaður missti annað eistað eftir að hafa farið í ófrjósemisaðgerð

Íslenskur karlmaður missti annað eistað eftir að hafa farið í ófrjósemisaðgerð
Fréttir
Í gær

Tveir nákomnir ættingjar Gunnars létust vegna slysa á bráðadeild – „Verður að tryggja að dreginn verði af þeim lærdómur“

Tveir nákomnir ættingjar Gunnars létust vegna slysa á bráðadeild – „Verður að tryggja að dreginn verði af þeim lærdómur“
Fréttir
Í gær
Tekinn með hnífa í sundi og Hagkaup
Fréttir
Í gær
Árni Stefán lýsir raunum vinar síns: „Ætlar að ganga út þegar hann er stöðvaður af öryggisverði“
Fréttir
Í gær

Þráinn: „Þegar upp er staðið var útkoman fyrir marga hreint helvíti og óbætanlegur skaði“

Þráinn: „Þegar upp er staðið var útkoman fyrir marga hreint helvíti og óbætanlegur skaði“
Fréttir
Í gær
Gísli sagði upp starfi sem hann elskaði til að geta hjálpað Lucy Letby – „Ég færði fórn í góðri trú og sagði upp“
Fréttir
Í gær
Margrét Marteins komin í nýtt starf
Fréttir
Í gær
Neitað um bætur eftir að hafa slasast alvarlega á Holtavörðuheiði
Fréttir
Í gær

Segir siðanefndarmálið á Bifröst toppinn á ísjakanum og að ýmsar beinagrindur séu nú að koma í ljós – „Ætli ég verði ekki næst?“

Segir siðanefndarmálið á Bifröst toppinn á ísjakanum og að ýmsar beinagrindur séu nú að koma í ljós – „Ætli ég verði ekki næst?“
Fréttir
Í gær

Fengu áfall þegar gamlar smálánaskuldir vöknuðu aftur í heimabankanum um mánaðamótin – „Er þetta löglegt?“

Fengu áfall þegar gamlar smálánaskuldir vöknuðu aftur í heimabankanum um mánaðamótin – „Er þetta löglegt?“
Fréttir
Í gær
Bakkakotsmálið: Hver var níðingurinn á gulleitu Lödunni?
Fréttir
Í gær

Erlent fiskiskip óskaði eftir aðstoð Landhelgisgæslunnar vegna slasaðs sjómanns

Erlent fiskiskip óskaði eftir aðstoð Landhelgisgæslunnar vegna slasaðs sjómanns
Fréttir
Í gær
Landsréttur fær skömm í hattinn frá Hæstarétti í máli flugumferðarstjóra – Byggðu niðurstöðu á forsendum sem hvorugur málsaðili tefldi fram
Fréttir
Í gær
Dæmi þess að unglingar í Norður-Kóreu séu teknir af lífi vegna Netflix-gláps
Fréttir
Í gær

Eivydas, Kamile og Egidijus fengu öll þunga dóma – Frömdu alvarlegt brot í sameiningu

Eivydas, Kamile og Egidijus fengu öll þunga dóma – Frömdu alvarlegt brot í sameiningu
Fréttir
Í gær

Hryllingurinn í Bakkakoti: Drengirnir voru taldir ljúga til um ofbeldið

Hryllingurinn í Bakkakoti: Drengirnir voru taldir ljúga til um ofbeldið
Fréttir
Í gær
Telur að ráðherrann fyrrverandi hafi verið ástfanginn af Epstein
Fréttir
Í gær
Vísað úr landi – Sagðist eiga eiginkonu, kærustu og hafa unnið svart