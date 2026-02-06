Lýsa áhyggjum sínum af breytingum á Suðurlandsbraut – „Ég sé bara hreint klúður í uppsiglingu”

Eins og greint var frá nær skipulagssvæðið utan um breytta götumynd Suðurlandsbrautar milli Skeiðarvogs og Lágmúla. Framkvæmdir vestan Grensásvegar eru áætlaðar 2027 til 2029 og austan Grensásvegar 2028 til 2030.
Ljóst er að miklar breytingar verða á götumynd Suðurlandsbrautar, en meðal þess sem breytingarnar gera ráð fyrir er eftirfarandi:
Eins og fyrr segir eru skiptar skoðanir meðal fólks ef marka má umsagnir á vef Skipulagsgáttar. Sumir fagna fyrirhuguðum breytingum á meðan aðrir og fleiri mótmæla þeim harðlega. Hér að neðan má sjá hluta af umsögnunum:
„Hvers vegna í ÓSKÖPUNUM þarf að búa til annan hjólastíg þarna? Ég hjóla þarna oft í vinnuna og það er ekki það mikil hjólaumferð að það þurfi að tvöfalda,“ segir til dæmis Jón Guðmundur Guðmundsson. „Bílar eru og verða hluti af samgöngum á höfuðborgarsvæðinu hvað sem óvinir einkabílsins halda og segja. Umferðarstíflur á bíla-akbrautinni eru algengar þarna á annatímum en ekki á hjólabrautinni. Gerið smá raunveruleikatékk áður en þessi vitleysa er sett í gang,“ bætir hann við.
Jón Guðmundur Guðmundsson er atvinnurekandi á svæðinu og eigandi fasteignar og hann mótmælir harðlega fyrirhuguðum breytingum.
„Allir sem vijla vita að í kringum Glæsibæ og fyrir framan rúmlega 600 nýjar íbúðir neðst á Grensásvegi eru nú þegar miklar umferðartafir, sérstaklega á álagstímum. Að auki eru fyrirhugaðar nokkur hundruð íbúðir til viðbótar með verulega auknum umferðarþunga fyrir svæðið,“ segir hann og bætir við svo að sá gjörningur að taka í burtu tvær akreinar á Suðurlandsbraut sé í besta falli afar illa ígrundað, og nær því að vera „heimska“.
„Ég keyri Suðurlandsbraut reglulega og hún má alls ekki við því að missa akrein í sitthvora átt. Það mun þýða mikla umferðartöf ef það gerist enda er þetta mikil umferðargata. Ef það er hægt að bæta þetta svæði eitthvað þá fínt en ekki gera það með að taka sitthvora akrein af einkabílnum,” segir Friðrik Ásmundsson.
„Alveg skelfilegt! Vorkenni fólkinu sem eru með fyrirtæki á Suðurlandsbraut. Það er erfitt að finna stæði þarna nú þegar og fer maður þarna og verslar við fyrirtækin þarna bara í neyð,“ segir Hafdís Gréta Þórsdóttir. „Þvílík forræðishyggja er þetta þegar borgin er að taka ákvörðun fyrir almenning að hætta að nota bíla og sjá til þess að það er næstum því ómögulegt að nota bíl. Er þetta í ALVÖRU stefnan sem Reykjavík eða ríkið vill? Annaðhvort hættið þið að nota bíla eða við sjáum til þess að þið getið ekki notað bíla,“ bætir hún við.
„Mér virðist þetta allt svo vitlaust að það varla hægt að tala um það. Suðurlandsbrautin er ein af álagsleiðum um borgina og er umferðin eftir henni alveg nógu hæg með tvær akreinar í hvora átt. Halda menn að Reykjavík sé einhver Köben eða Amsterdam með því veðurfari og þeim fólksfjölda sem þar er að finna. Reykjavík er tiltölulega fámenn bílaborg, sem greinilega er ætlunin að breyta með handafli. Ég sé bara hreint klúður í uppsiglingu,“ segir Sveinn Arnar Nikulásson meðal annars í sinni umsögn.
Ekki eru þó allir óhressir með fyrirhugaðar breytingar og einn þeirra er Kristleifur Þorsteinsson, íbúi við Háaleitisbraut.
„Laugardalurinn er næsta útivistarsvæði við hverfið, og mikill fjöldi barna sækir íþróttir, útivist, og sund í honum. Aðgengi að því er hins vegar skelfilegt, sérstaklega fyrir börn. Þung umferðargata, með beygjuljós sem eru græn á sama tíma og gönguljós á gangbrautum eru græn. Að þessu er ótrúleg slysahætta, og hef ég amk tvisvar verið mjög nærri því að lenda í því að bíll keyri á mig og dóttur mína við að þvera götuna,“ segir hann meðal annars.
Jóhann Örn Sigurjónsson tekur í svipaðan streng í sinni umsögn:
„Sem íbúi á svæðinu þarf ég oft í viku að þvera Suðurlandsbraut eða Grensásveg gangandi, gjarnan til að sækja verslun og þjónustu. Breytingarnar munu stórauka líkurnar á því að ég sæki meira í verslanir við Suðurlandsbrautina sjálfa, en það er vitað mál að aðgengi fyrir gangandi og hjólandi hefur þar lengi verið afleitt með afar slitróttu kerfi gangstétta og stíga. Ég hvet fyrirtæki og lóðarhafa við Suðurlandsbraut til að huga að ört stækkandi hóps nágrannafólks sem býr í grenndinni og er í kjöraðstöðu til að sækja þeirra þjónustu með öðrum ferðamáta en bíl. Aðlögunarhæfni þeirra til borgarþróunar svæðisins mun ráða miklu um það hvort þau fá til sín þessa viðskiptavini eða ekki.“
