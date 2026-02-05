Þingmaður slegin vegna Bakkakotsmálsins: „Það er og hefur verið eitthvað verulega rotið í samfélaginu“

Ása Berglind Hjálmarsdóttir þingmaður Samfylkingarinnar segir að eitthvað sé verulega rotið í samfélaginu okkar þegar kemur að því að gæta þeirra barna sem standa höllum fæti í lífinu. Þetta hafi sést skýrt í þætti Kveiks þar sem fjallað var um börn sem urðu fyrir ofbeldi á fósturheimilinu Bakkakoti á Suðurlandi. Áföll sem þessi fylgi börnunum út í lífið og geti erfst milli kynslóða. Rannsókn frá árinu 2021 bendi til þess að fósturbörn fari síður í framhaldsnám, glími frekar við atvinnuleysi og greinist heldur með örorku en aðrir. Þetta kemur fram í grein þingmannsins sem birtist hjá Vísi í dag.
„Orð ná ekki utan um þann sársauka sem var lýst í átakanlegum þætti Kveiks um börn sem voru vistuð í Bakkakoti. Ekkert barn á að upplifa hrylling eins og þar var lýst. Því miður þá er saga okkar þannig að þetta er ekki einsdæmi. Það er og hefur verið eitthvað verulega rotið í samfélaginu okkar þegar kemur að því að gæta að þeim börnum sem standa höllum fæti í lífinu, börnum sem þurfa einmitt, þvert á móti, sérstakan stuðning og auka skammt af kærleika.“
Ása bendir á að það sé ekki hægt að fullyrða að mál eins og Bakkakotsmálið tilheyri fortíðinni. Það sé ekki víst að staðan sé betri í dag. Enn skorti eftirlit með fósturbörnum og rannsókn á afdrifum fyrrum fósturbarna frá árinu 2021 sýndi að staða þeirra er verri en annarra.
„Niðurstöður voru meðal annars að 55% þeirra höfðu aðeins lokið grunnskólaprófi, samanborið við 24,1% Íslendinga á aldrinum 24-64 ára. Tæplega helmingur þátttakenda, eða 48% þeirra, var í launaðri vinnu samanborið við 70% almennings og 20% voru með örorkubætur, til samanburðar voru 2,9% Íslendinga á aldrinum 20-29 ára og 4,9% 30-39 ára með örorkubætur árið 2020.“
Nærri helmingur þátttakenda hafi eignast barn fyrir 21 árs aldur, sem veki upp spurningar um hvort áföll séu þar að erfast milli kynslóða enda geti ungir foreldrar með áfallasögu átt erfitt með að fóta sig í nýju hlutverki þrátt fyrir að gera sitt besta. Meirihluti þátttakenda lýsti því einnig að hafa ekki fengið fagleg viðtöl á meðan á fóstrinu stóð og svo engan stuðning eftir að fóstri lauk.
„Við verðum að taka rækilega til í öllum kerfum sem snúa að því að búa börnum og fjölskyldum þeirra til öruggt og styðjandi umhverfi. Það er ekki bara löngu tímabært heldur lífsnauðsynlegt fyrir svo marga einstaklinga.
Að lokum vil ég segja við þá hugrökku menn sem stóðu með sjálfum sér og ótal mörgum öðrum fórnarlömbum kerfisins í leiðinni að við trúum ykkur. Við finnum virkilega til með ykkur og við erum sammála um að við verðum að gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að tryggja að ykkar saga sé ekki að endurtaka sig á Íslandi í dag.“