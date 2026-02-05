fbpx
Fimmtudagur 05.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Þingmaður slegin vegna Bakkakotsmálsins: „Það er og hefur verið eitthvað verulega rotið í samfélaginu“

Ritstjórn DV
Fimmtudaginn 5. febrúar 2026 13:07

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Ása Berglind Hjálmarsdóttir þingmaður Samfylkingarinnar segir að eitthvað sé verulega rotið í samfélaginu okkar þegar kemur að því að gæta þeirra barna sem standa höllum fæti í lífinu. Þetta hafi sést skýrt í þætti Kveiks þar sem fjallað var um börn sem urðu fyrir ofbeldi á fósturheimilinu Bakkakoti á Suðurlandi. Áföll sem þessi fylgi börnunum út í lífið og geti erfst milli kynslóða. Rannsókn frá árinu 2021 bendi til þess að fósturbörn fari síður í framhaldsnám, glími frekar við atvinnuleysi og greinist heldur með örorku en aðrir. Þetta kemur fram í grein þingmannsins sem birtist hjá Vísi í dag.

„Orð ná ekki utan um þann sársauka sem var lýst í átakanlegum þætti Kveiks um börn sem voru vistuð í Bakkakoti. Ekkert barn á að upplifa hrylling eins og þar var lýst. Því miður þá er saga okkar þannig að þetta er ekki einsdæmi. Það er og hefur verið eitthvað verulega rotið í samfélaginu okkar þegar kemur að því að gæta að þeim börnum sem standa höllum fæti í lífinu, börnum sem þurfa einmitt, þvert á móti, sérstakan stuðning og auka skammt af kærleika.“

Ása bendir á að það sé ekki hægt að fullyrða að mál eins og Bakkakotsmálið tilheyri fortíðinni. Það sé ekki víst að staðan sé betri í dag. Enn skorti eftirlit með fósturbörnum og rannsókn á afdrifum fyrrum fósturbarna frá árinu 2021 sýndi að staða þeirra er verri en annarra.

„Niðurstöður voru meðal annars að 55% þeirra höfðu aðeins lokið grunnskólaprófi, samanborið við 24,1% Íslendinga á aldrinum 24-64 ára. Tæplega helmingur þátttakenda, eða 48% þeirra, var í launaðri vinnu samanborið við 70% almennings og 20% voru með örorkubætur, til samanburðar voru 2,9% Íslendinga á aldrinum 20-29 ára og 4,9% 30-39 ára með örorkubætur árið 2020.“

Nærri helmingur þátttakenda hafi eignast barn fyrir 21 árs aldur, sem veki upp spurningar um hvort áföll séu þar að erfast milli kynslóða enda geti ungir foreldrar með áfallasögu átt erfitt með að fóta sig í nýju hlutverki þrátt fyrir að gera sitt besta. Meirihluti þátttakenda lýsti því einnig að hafa ekki fengið fagleg viðtöl á meðan á fóstrinu stóð og svo engan stuðning eftir að fóstri lauk.

„Við verðum að taka rækilega til í öllum kerfum sem snúa að því að búa börnum og fjölskyldum þeirra til öruggt og styðjandi umhverfi. Það er ekki bara löngu tímabært heldur lífsnauðsynlegt fyrir svo marga einstaklinga.

Að lokum vil ég segja við þá hugrökku menn sem stóðu með sjálfum sér og ótal mörgum öðrum fórnarlömbum kerfisins í leiðinni að við trúum ykkur. Við finnum virkilega til með ykkur og við erum sammála um að við verðum að gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að tryggja að ykkar saga sé ekki að endurtaka sig á Íslandi í dag.“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Þingmaður slegin vegna Bakkakotsmálsins: „Það er og hefur verið eitthvað verulega rotið í samfélaginu“
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Íslenskur karlmaður missti annað eistað eftir að hafa farið í ófrjósemisaðgerð
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Tveir nákomnir ættingjar Gunnars létust vegna slysa á bráðadeild – „Verður að tryggja að dreginn verði af þeim lærdómur“
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Tekinn með hnífa í sundi og Hagkaup
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Árni Stefán lýsir raunum vinar síns: „Ætlar að ganga út þegar hann er stöðvaður af öryggisverði“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Þráinn: „Þegar upp er staðið var útkoman fyrir marga hreint helvíti og óbætanlegur skaði“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Gísli sagði upp starfi sem hann elskaði til að geta hjálpað Lucy Letby – „Ég færði fórn í góðri trú og sagði upp“
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Margrét Marteins komin í nýtt starf

Mest lesið

Fengu áfall þegar gamlar smálánaskuldir vöknuðu aftur í heimabankanum um mánaðamótin – „Er þetta löglegt?“
Bakkakotsmálið: Hver var níðingurinn á gulleitu Lödunni?
Niðurskurðarhnífurinn áfram á lofti hjá Sýn – Big Ben kippt af dagskrá skömmu eftir að verðið á öllu var hækkað
Hryllingurinn í Bakkakoti: Drengirnir voru taldir ljúga til um ofbeldið
Vísað úr landi – Sagðist eiga eiginkonu, kærustu og hafa unnið svart

Nýlegt

Eyþór þarf að borga milljónir eftir að hafa notað greiðslukort vinnuveitenda við að fjármagna eigin Facebook-auglýsingar
Cougar-sambönd heitari en nokkru sinni fyrr
Flugfreyja opnar sig um hvað þekktur maður og eiginkona hans gerðu um borð
58 ára en allir halda að hann sé miklu yngri: Engar lýtaaðgerðir, ekkert bótox – Þetta er leyndarmálið
Hótel um allan heim eru að fjarlægja þennan hlut í sparnaðarskyni og gestir eru ekki sáttir
Árni Stefán lýsir raunum vinar síns: „Ætlar að ganga út þegar hann er stöðvaður af öryggisverði“
Þráinn: „Þegar upp er staðið var útkoman fyrir marga hreint helvíti og óbætanlegur skaði“
Kári tekur Arnar til bæna vegna viðtalsins – „Þetta er algjörlega galið“
Rashford teiknar upp plan B
Varpa sprengju um Guardiola
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
Fengu áfall þegar gamlar smálánaskuldir vöknuðu aftur í heimabankanum um mánaðamótin – „Er þetta löglegt?“
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum

Bakkakotsmálið: Hver var níðingurinn á gulleitu Lödunni?

Bakkakotsmálið: Hver var níðingurinn á gulleitu Lödunni?
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Erlent fiskiskip óskaði eftir aðstoð Landhelgisgæslunnar vegna slasaðs sjómanns
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Landsréttur fær skömm í hattinn frá Hæstarétti í máli flugumferðarstjóra – Byggðu niðurstöðu á forsendum sem hvorugur málsaðili tefldi fram
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Dæmi þess að unglingar í Norður-Kóreu séu teknir af lífi vegna Netflix-gláps

Dæmi þess að unglingar í Norður-Kóreu séu teknir af lífi vegna Netflix-gláps
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Eivydas, Kamile og Egidijus fengu öll þunga dóma – Frömdu alvarlegt brot í sameiningu

Eivydas, Kamile og Egidijus fengu öll þunga dóma – Frömdu alvarlegt brot í sameiningu
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Hryllingurinn í Bakkakoti: Drengirnir voru taldir ljúga til um ofbeldið
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Telur að ráðherrann fyrrverandi hafi verið ástfanginn af Epstein

Telur að ráðherrann fyrrverandi hafi verið ástfanginn af Epstein
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Vísað úr landi – Sagðist eiga eiginkonu, kærustu og hafa unnið svart
Fréttir
Í gær
Skorar á Ingu Sæland að bregðast við Bakkakotsmálinu – Stelpurnar á Laugalandi skiluðu skömminni en kerfið fór í vörn
Fréttir
Í gær

Sigríður Björk varar við óprúttnum svikahröppum: „Þetta er sem sagt ekki símtal frá mér kæru vinir og viðtakendur“

Sigríður Björk varar við óprúttnum svikahröppum: „Þetta er sem sagt ekki símtal frá mér kæru vinir og viðtakendur“
Fréttir
Í gær

Dóra Björt segir kröfur um bílastæði hækka húsnæðisverð og stanslausa fjölgun bíla ekki sjálfbæra

Dóra Björt segir kröfur um bílastæði hækka húsnæðisverð og stanslausa fjölgun bíla ekki sjálfbæra
Fréttir
Í gær
Vara við gervigreind sem þykist vera Sigríður Björk
Fréttir
Í gær
Íslendingar í sjokki yfir hryllingnum í Bakkakoti – „Ég hef sjaldan horft á jafn átakanlegan þátt og Kveik í kvöld“
Fréttir
Í gær

SPAR til Íslands: „Fjölmörg tækifæri um betra verð”

SPAR til Íslands: „Fjölmörg tækifæri um betra verð”
Fréttir
Í gær
Loka bankareikningum þeirra sem hafa lokið afplánun – Guðmundur allt annað en sáttur
Fréttir
Í gær
Stýrivextir verða óbreyttir
Fréttir
Í gær
Varð fyrir taugaskaða en kemur að lokuðum dyrum í kerfinu
Fréttir
Í gær

Íslenskur karlmaður lést í janúar eftir að hafa smitast af berklum

Íslenskur karlmaður lést í janúar eftir að hafa smitast af berklum
Fréttir
Í gær

Kjartan úr lífshættu – Enn mikið slasaður en læknar gefa grænt ljós á flutning

Kjartan úr lífshættu – Enn mikið slasaður en læknar gefa grænt ljós á flutning
Fréttir
Í gær
Boðar „kynlífsráðuneyti“ nái hann kjöri og að „engar konur verði ófullnægðar“
Fréttir
Í gær

Rúmenskum síbrotamanni sem sagður var byrði á félagslega kerfinu vísað úr landi

Rúmenskum síbrotamanni sem sagður var byrði á félagslega kerfinu vísað úr landi
Fréttir
Í gær
Skemmtileg nálgun á textíl, saumaskap og smíði
Fréttir
Í gær
Eyþór þarf að borga milljónir eftir að hafa notað greiðslukort vinnuveitenda við að fjármagna eigin Facebook-auglýsingar
Fréttir
Í gær

Andlátið í Vestmannaeyjum – Dómari hafnar gæsluvarðhaldskröfu og starfsmönnunum sleppt

Andlátið í Vestmannaeyjum – Dómari hafnar gæsluvarðhaldskröfu og starfsmönnunum sleppt
Fréttir
Í gær

Ásthildur Lóa ómyrk í máli: Hvert heimili fengi 700 þúsund krónur ef hagnaði bankanna yrði skipt jafnt á milli þeirra

Ásthildur Lóa ómyrk í máli: Hvert heimili fengi 700 þúsund krónur ef hagnaði bankanna yrði skipt jafnt á milli þeirra
Fréttir
Í gær
Bendir fyrirtækjum á að beina frekar stuðningi sínum til fjárvana HSÍ
Fréttir
Í gær
Hlegið í þingsal þegar „Indriði“ mætti í pontu – „Hver á að laga það? Á ég að gera það?“