Skorar á Ingu Sæland að bregðast við Bakkakotsmálinu – Stelpurnar á Laugalandi skiluðu skömminni en kerfið fór í vörn

Helga Vala Helgadóttir lögmaður skorar á Ingu Sæland, ráðherra í málefnum barna, að taka á Bakkakotsmálinu og móttaka skömm drengjanna sem beittir voru ofbeldi á sveitaheimilinu Bakkakoti. Helga rifjar jafnframt upp að árið 2022 skiluðu stúlkur skömminni sem máttu þola ofbeldi á vistheimilinu Laugalandi, en hafa ekki fengið neina úrlausn.
Heimildin greindi frá Laugalandsmálinu á sínum tíma. „Börn sem vistuð voru á meðferðarheimilinu Laugalandi, áður Varpholti, voru beitt alvarlegu andlegu ofbeldi með kerfisbundnum hætti. Á þriðja tug þeirra barna sem tekin voru viðtöl við við rannsókn á starfsemi meðferðarheimilisins lýstu einnig því að hafa orðið fyrir líkamlegu ofbeldi og áreitni eða hafa orðið vitni að slíku ofbeldi. Barnaverndarstofa brást eftirlitshlutverki sínu,“ segir í þeirri umfjöllun, en þetta kom fram í skýrslu rannsóknarnefndar um starfsemi heimilisins á árunum 1997 til 2007.
Þrátt fyrir skýrsluna og fjölmiðlaumfjöllunina hafa stúlkurnar sem í þessu lentu ekki fengið bætur eða uppgjör sinna mála. Ein þeirra, Gígja Skúladóttir, skrifar á Facebook:
„Ég er ótrúlega stolt af þeim mönnum sem stigu fram í Kveik og sögðu frá því ofbeldi sem þeir urðu fyrir þegar þeir voru vistaðir á bóndabænum Bakkakoti á vegum barnaverndar.
Ég vona innilega að mál þeirra endi ekki eins og mál okkar stelpnanna sem voru vistaðar á Varpholti og Laugalandi, sópuð undir teppið.
Ég veit af persónulegri reynslu, eftir að hafa verið ein af þeim sem fóru fyrir Varpholts og Laugarlandsmálinu, að það er gríðarlega erfitt að stíga fram opinberlega og berskjalda sig fyrir framan alþjóð. Maður gerir það af því að maður trúir á réttlætið.
Ég vona að samfélagið okkar sé komið á þann stað að svona mál fái ekki að viðgangast án þess að þau séu gerð upp.
Ég stend með strákunum sem vistaðir voru á Bakkakoti og ég hvet og krefst þess að forsætisráðherra verði við bón þeirra, rannsaki Bakkakot og greiði þeim skaðabætur.“
Helga Vala bendir á að ekkert hafi breyst við það að stúlkurnar af Laugalandi skiluðu skömminni:
„Stelpurnar af Laugalandi skiluðu skömminni árið 2022. Ekkert breyttist, kerfið fór í vörn og stöðvaði skil á skömminni. Börnin í Bakkakoti stigu fram í gær og skiluðu skömminni. Nú vil ég skora á Ingu Sæland að fara ekki í vörn heldur móttaka skömm alls þessa fólks, sem enn lifir eftir þessar hörmungar, skömm sem stjórnvöld eiga að bera vegna starfsfólks á þeirra ábyrgð. Sá ráðherra sem loksins stendur upp og raunverulega stendur með þolendum ofbeldis mun fá hrós fyrir. Þetta er ekki eitt einstakt mál, þetta eru mörg mál, sem við sem þjóð þurfum að horfast í augu við, viðurkenna og mæta þolendum af virðingu.“