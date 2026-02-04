fbpx
Miðvikudagur 04.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Íslendingar í sjokki yfir hryllingnum í Bakkakoti – „Ég hef sjaldan horft á jafn átakanlegan þátt og Kveik í kvöld"

Ritstjórn DV
Miðvikudaginn 4. febrúar 2026 10:09

Þóra Elísabet Bernódusdóttir. Mynd: Facebook

Kveiksþáttur gærkvöldsins, um börnin í Bakkakoti, hefur vakið gífurlega athygli, sorg, reiði og óhug. Þar er greint frá illri meðferð á barnungum drengjum á sveitabænum Bakkakot, í grennd við Hvolsvöll. Stigu níu menn fram í þættinum, þar af fimm undir mynd og nafni, og lýstu skelfilegu ofbeldi sem þeir máttu þola á heimilinu á tíunda áratugnum og í kringum aldamótin.

Húsráðendur í Bakkakoti voru hjónin Jón Ársælsson og Þóra Elísabet Bernódusdóttir. Þóra er í dag rétt tæplega áttræð og býr ekki lengur í Bakkakoti. Jón lést árið 2003.

Mennirnir sem komu fram í Kveik sögðu eingöngu Þóru hafa beitt sig ofbeldi en ekki Jón. Lýstu þeir grimmilegum barsmíðum, vinnuþrælkun, andlegu ofbeldi og kynferðisofbeldi af hálfu Þóru, sem var oft dauðadrukkin í kringum drengina. Voru þeir á aldrinum 10 til 12 ára er þeir lentu í þessum hremmingum.

Fjölmargir hafa tjáð sig um efni þáttarins á samfélagsmiðlum, þar á meðal þjóðþekktir Íslendingar. Halla Hrund Logadóttir, þingmaður Framsóknarflokksins og fyrrverandi orkumálastjóri, segir á Facebook:

„Ég hef sjaldan horft á jafn átakalegan þátt og Kveik í kvöld. Þar var fjallað um mál drengja sem greina frá alvarlegu ofbeldi á fósturheimilinu Bakkakoti. Þar upplifðu þeir vinnuþrælkun, andlegt og líkamlegt ofbeldi, þar á meðal kynferðisofbeldi.

Þessir níu menn, sem stigu fram eiga hrós skilið fyrir að hafa hugrekki að segja sína sögu – og orð þeirra verður að hlusta á:

„Það er ósk mannanna níu sem sendu kröfubréf til forsætisráðherra vegna þess mikla ofbeldis sem þeir segjast hafa orðið fyrir í Bakkakoti að farið sé yfir verklag og eftirlit með vistheimilum í nútímanum svo ill meðferð sem mennirnir segjast hafa orðið fyrir endurtaki sig ekki.““

Illugi Jökulsson rithöfundur hnaut sérstaklega um eitt átakanlegt atriði í þættinum:

„Ótrúlega átakanlegur Kveiksþáttur. Skelfilegast af öllu var þegar Svavar sagði að honum hefði í raun þótt gott þegar hann var barinn af því þá vissi hann að það var þó ekki verið að berja hina krakkana á meðan. Makalaust hugrekki strákanna sem þarna sögðu sína sögu og vel gert hjá Jóhanni Bjarna og Kveiksfólki.“

Athafnamaðurinn Simmi Vill segir:

„Ég horfði á þennan sláandi Kveiks-þátt um misnotkun í Bakkakoti, táraðist og fékk hnút í magann og kökk i hálsinn. Ég er algjörlega sleginn, en á sama tíma djúpt hugfanginn yfir hugrekki þeirra sem sögðu sína sögu.

Það er engin leið að skilja það að fólk komi svona fram við annað fólk. Það er enn erfiðara að reyna skilja þjáningar þessara drengja.

Þetta mál þarf að rannsaka alla leið, viðurkenna bótaskyldu hins opinbera og skerpa á eftirliti á þessum málum i dag.“

 

 

