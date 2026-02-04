Bakkakotsmálið: Hver var níðingurinn á gulleitu Lödunni?

Óhætt er að fullyrða að afhjúpun Kveiks á RÚV í gærkvöldi um hroðalega meðferð á ungum drengum á sveitabænum Bakkakoti í Rangárþingi ytra hafi vakið gríðarlega athygli. Þar stigu fram níu menn, þar af fimm undir nafni og mynd, og lýstu óhugnalegu ofbeldi sem þeir máttu þola á bænum þegar þeir dvöldu þar í fóstri sem ungir drengir á á tíunda áratuginum og í kringum aldamótin.
Aðalgerandinn var að sögn mannanna húsfreyjan á bænum, Þóra Elísabet Bernódusdóttir, sem á að hafa beitt þá hrottalegu andlegu, líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi. Hér má lesa og horfa á ítarlega umfjöllun RÚV um málið.
Sjá einnig: Íslendingar í sjokki yfir hryllingnum í Bakkakoti – „Ég hef sjaldan horft á jafn átakanlegan þátt og Kveik í kvöld“
Í umfjölluninni kemur fram að fórnarlömbin telji að margir í sveitinni í kring hafi verið meðvitaðir um að ekki hafi verið allt með felldu í Bakkakoti og eflaust margir á Hvolsvelli þar sem drengirnir gengu í skóla.
Þá er einnig greint frá því að aðrir einstaklingar hafi níðst á drengjunum. Hrottalegasta lýsingin snýr að ónefndum fullorðnum vinnumanni á nálægum bæ sem á að hafa nauðgað tveimur drengjum. Birt er skrifleg lýsing eins drengsins, sem ekki vill láta nafns síns getið í umfjöllun Kveiks, þar sem hann situr í gulleitri Lödu Sport ásamt vinnumanninum.
„Í umrætt sinn hafi [vinnumaðurinn] setið í bílstjórasætinu en [drengurinn] í farþegasætinu við hlið [vinnumannsins]. Hafi þá [vinnumaðurinn] skyndilega rennt niður buxnaklauf sinni og tekið út getnaðarlim sinn í fullri reisn. Strax á eftir hafi hann tekið fast í hár [drengsins] við hnakka hans með hægri hendi sinni og þröngvað honum upp við klof sitt og troðið getnaðarlim sínum upp í munn [drengsins].“
Umræddur texti er upp úr skriflegum lýsingum fórnarlambsins, sem þá var 10 ára gamall, og birtist í umfjöllun Kveiks.
Þá er sömuleiðis lýst því hvernig að sami vinnumaður hafi blekkt nokkra drengi, sem þá voru kaldir, blautir og úrvinda eftir mikla vinnu við heyskap, til þess að veita þeim skjól í nærliggjandi skúr og hringja til að láta sækja þá. Vinnumaðurinn hafi svo nauðgað einum drengnum á meðan hinir drengirnir fylgdust skelfdir með. Vinnumaðurinn hafi svo með hótunum séð til þess að drengurinn hafi ekki þorað að segja frá ofbeldinu.
Ljóst er að málið hefur vakið mikla reiði í samfélaginu og hávær krafa er um að til aðgerða verði gripið. Níumenningarnir sem stigu fram hafa sent forsætisráðherra bréf þar sem farið er ítarlega yfir málið. Gerð er krafa um að skipuð verði nefnd til að rannsaka starfsemina í Bakkakoti í þaula og þá verði verklag og eftirlit með vistheimilum nútímans endurskoðað svo ekkert slíkt geti endurtekið sig. Loks er einnig farið fram á að forsætisráðherra viðurkenni bótaskyldu fyrir hönd íslenska ríkisins vegna tjónsins sem vistbörn í Bakkakoti urðu fyrir.
Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, hefur þegar brugðist við og mun funda með níumenningunum og lögmanni þeirra eftir hádegi á morgun. Einnig hefur Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, lýst því yfir að sjálfsagt sé að skipa rannsóknarnefd vegna málsins.
Þá hefur Arndís Soffía Sigurðardóttir, starfandi lögreglustjóri á Suðurlandi, ekki útilokað að lögregla muni rannsaka málið en engin ákvörðun hafi verið tekin um það.
Í umræðum á samfélagsmiðlum má sjá að fjölmargir krefjast þess að húsfreyjan, Þóra Elísabet, verði kölluð til yfirheyrslu vegna málsins. Sömuleiðis er hávær krafa um að hulunni verði varpað af því hver vinnumaðurinn á gulleitu Lödu Sport-bifreiðinni er.