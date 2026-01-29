fbpx
Fimmtudagur 29.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Þorvaldur segir Dani kokhrausta: „Fílingurinn“ er sá að þennan leik eigi þeir að vinna

Ritstjórn DV
Fimmtudaginn 29. janúar 2026 10:30

Mynd/Getty

Ísland mætir heimsmeisturum Danmerkur í undanúrslitum Evrópumótsins í handbolta annað kvöld og er óhætt að segja að spennan sé farin að magnast.

Íslenska liðið ferðast í dag frá Svíþjóð til Herning í Danmörku þar sem undanúrslitaleikurinn fer fram.

Þorvaldur Flemming Jensen, sem lengi hefur verið búsettur í Danmörku og er þekktur fyrir sína skemmtilegu útvarpspistla, var í viðtali í Bítinu á Bylgjunni í morgun þar sem hann ræddi stemninguna í Danmörku og möguleika Íslands á morgun.

Styður Ísland 100%

„Það er rosa stemning, alveg svakaleg stemning,“ sagði Þorvaldur og bætti við að fólk á hans vinnustað hafi verið byrjað að tala um leikinn strax í morgun þegar mætt var til vinnu.

Þó að Þorvaldur hafi verið búsettur lengi í Danmörku er hann í engum vafa um hvort liðið hann styður. „Ég er 100% íslenskur í þessu. Ég er rótgróinn Íslendingur þó ég sé líka rótgróinn Dani þá liggja ræturnar alltaf til Íslands. Þegar Danir eru annars vegar held ég alltaf með Íslendingum.“

Íslenska liðið hefur spilað vel á mótinu og náði í verðskuldað undanúrslitasæti með stórsigri á Slóvenum í gær. Þorvaldur segir að ef eitthvað lið á möguleika gegn Dönum þá sé það íslenska liðið.

„Þetta danska lið er frábært. Við erum með þessa fljótu stráka sem geta rúllað sér í gegnum vörnina og allt þetta. Og þeir eiga erfiða með það Danirnir heldur en þessi klassísku lið þar sem menn eru að stökkva upp fyrir utan og allt þetta,“ sagði hann sem vonast eftir íslenskum sigri.

Danir telja sig eiga að vinna

Eins og komið hefur fram á Ísland þrjá þjálfara í undanúrslitunum og sagði Þorvaldur í viðtalinu að það væri tekið eftir því í Danmörku. „Það er líka tekið eftir því hvað Ísland er með gott lið,“ sagði hann og bætti við að þjálfari Danmerkur sé vel meðvitaður um styrkleika íslenska liðsins.

„Það er smá fílingurinn í Dönum að þetta eigum við bara að vinna. Hann (þjálfarinn) var að segja að nokkrir af bestu handboltamönnum í heimi væru í þessu íslenska liði og það væri fáránlegt að vanmeta það.“

Þorvaldur benti á móti á að Danir væru með frábært lið og einn besta markmann í heimi, Emil Nielsen. „Svo er Gidsel maskína sem þarf að höndla en það ræður enginn við hann. Hins vegar sjáum við alveg hvað strákarnir okkar geta, það er alveg unun að horfa á þetta lið þegar þeir eru í stuði. Ég treysti á þá og verð klár á mínum stað.“

Ísland muni gera allt til að vinna

Ef marka má umfjöllun dönsku miðlana í morgun munu leikmenn danska liðsins ekki vanmeta það íslenska. Mathias Gidsel var meðal annars spurður að því af blaðamanni BT hvort það hefði áhrif að íslenska liðið þyrfti að ferðast til Danmerkur frá Svíþjóð, á meðan Danir geta tekið því rólega í Herning.

„Þegar komið er í undanúrslit skiptir það ekki máli hvort þú hafir spilað tvo daga í röð, ferðast daginn áður eða borðað spaghetti bolognese. Þetta eru undanúrslitin og ef ég þekki Íslendingana rétt þá munu þeir gefa allt sem þeir eiga í þennan leik.“

Undir þetta tók Simon Pytlick. „Við lentum í því sama á HM 2023 þegar við þurftum að fara til Póllands í undanúrslitum […] Auðvitað er þetta ekki ákjósanlegt en ég er viss um að Íslendingarnir munu gera allt til að vinna okkur.“

