Trump ákveður að hengja upp mynd af Pútín í Hvíta Húsinu

Donald Trump, Bandaríkjaforseti, fyrirskipaði á dögunum að mynd af honum og Vladimir Pútín, Rússlandsforseta, yrði hengd upp í Hvíta Húsinu. Myndin var tekin frá viðræðum forsetanna í herstöð Bandaríkjanna í Anchorage í Alaska þann 15. ágúst síðastliðinn þar sem ætlunin var að ná samkomulagi um að enda stríðið í Úkraínu. Fundurinn, sem stóð yfir í aðeins þrjár klukkustundir, gekk ekki sem skyldi og litu flestir stjórnmálaskýrendur á að staða Trump, sem hafði talað digurbarklega um að enda stríðið, væri veikari eftir hann.
Þrátt fyrir það álit flestra á fundinum þá fannst Trump við hæfi að flagga mynd af sér og hinum umdeilda forseta í austri.
Ljóst er að ákvörðunin gerir lítið til að slá á þær gagnrýnisraddir, sem hljómað hafa um árabil, að Bandaríkjaforseti sé undir hæl Pútín.