fbpx
Miðvikudagur 28.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Segir tollverði hafa látið sig afklæðast að ástæðulausu og án lagaheimildar

Jakob Snævar Ólafsson
Miðvikudaginn 28. janúar 2026 16:30

Flugstöð Leifs Eiríkssonar.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Umboðsmaður Alþingis hefur lokið meðferð sinni á kvörtun ónefnds einstaklings vegna meðferðar sem viðkomandi segist hafa hlotið hjá tollvörðum á Keflavíkurflugvelli skömmu fyrir síðustu jól. Segist einstaklingurinn hafa verið látin afklæðast að fullu án nokkurra skýringa og án heimildar í lögum.

Það kemur ekki fram í bréfi umboðsmanns til kvartandans af hvaða kyni viðkomandi sé en af bréfinu má ráða að viðkomandi sé af erlendum uppruna og hafi ekki íslensku sem móðurmál.

Í bréfinu kemur fram að kvörtunin var lögð fram þann 7. janúar síðastliðinn og að hún lúti að framkomu tollvarða á Keflavíkurflugvelli í garð kvartandans þann 22. desember 2025. Nánar tiltekið lúti kvörtunin að því að kvartandinn hafi verið látinn undirgagnast leit þar sem hann hafi þurft að afklæðast að fullu án þess að honum hafi verið gerð grein fyrir ástæðu leitarinnar og lagagrundvelli hennar, án aðstoðar túlks og án þess að ástæða hafi verið til að leita á honum með þessum hætti. Þá var í kvörtuninni farið þess á leit við umboðsmann að veittar yrðu útskýringar á tilgreindum atriðum varðandi leitina.

Ljúka

Í svari sínu bendir umboðsmaður á að samkvæmt lögum taki embættið ekki mál fyrir fyrr en stjórnvöld, þar með talið æðra stjórnvald þegar það eigi við, hafi lokið umfjöllun sinni um málið.

Í samræmi við þetta hafi þeirri starfsvenju verið fylgt hjá umboðsmanni að kvartanir, sem lúti að því hvernig einstakir starfsmenn í stjórnsýslunni ræki skyldur sínar, verði almennt að hafa verið bornar undir þann, sem fari með agavald gagnvart viðkomandi starfsmanni, áður en þær geti komið til athugunar hjá umboðsmanni. Þannig fái forstöðumaður stofnunar tækifæri til að fjalla um málið og taka afstöðu til þess hvort tilefni sé fyrir hann að bregðast við gagnvart umræddum starfsmanni.

Bendir umboðsmaður á að samkvæmt tollalögum fari ríkisskattstjóri með tollamálefni og skipi hann tollverði til starfa hjá Tollgæslu Íslands. Tollgæslustjóri fari síðan með daglega stjórn og rekstur Tollgæslu Íslands í umboði ríkisskattstjóra.

Annað

Segir enn fremur í bréfi umboðsmanns til umrædds einstaklings að hvorki verði séð að hann hafi borið aðfinnslur sínar upp við tollgæslustjóra né ríkisskattstjóra. Rétt sé að beina þessum athugasemdum til þeirra. Umboðsmaður minnir einnig á að samkvæmt tollalögum fari fjármála- og efnahagsráðherra með æðstu stjórn tollamála í landinu. Ráðherrann hafi eftirlit með því að tollyfirvöld ræki skyldur sínar. Hann hafi rétt til þess að fá til athugunar tollskjöl aðila og gögn varðandi þau og krefja tollyfirvöld skýringa á öllu því er varði framkvæmd laganna.

Telur umboðsmaður að í samræmi við ákvæði laga sé rétt að æðra stjórnvaldi sé gefinn kostur á að beita heimildum, sem í yfirstjórnunar- og eftirlitshlutverki þess felist, telji það tilefni til, áður en umboðsmaður taki kvörtun til meðferðar. Því sé réttast að kvartandinn leiti til fjármála- og efnahagsráðuneytisins sé hann ósáttur að fenginni niðurstöðu ríkisskattstjóra. Leiti hann til ráðuneytisins og sé ósáttur eftir að niðurstaða þess liggi fyrir geti hann leitað til umboðsmanns á nýjan leik með kvörtun.

Hvað varðar beiðni kvartandans um tilgreindar útskýringar á atriðum varðandi leitina ráðleggur umboðsmaður honum að beina henni til tollgæslustjóra og eftir atvikum í framhaldinu ríkisskattstjóra.

Næsta skref fyrir kvartandann við fá úrlausn sinna mála ætti því samkvæmt umboðsmanni Alþingis að vera að snúa sér til tollgæslustjóra og ríkisskattstjóra.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Segir tollverði hafa látið sig afklæðast að ástæðulausu og án lagaheimildar
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Trump ákveður að hengja upp mynd af Pútín í Hvíta Húsinu
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Ódýrast vikunnar hjá Bónus skilað yfir 300 milljóna sparnaði fyrir íslensk heimili
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Þjóðin í sigurvímu
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Bráðalæknir ráðleggur Íslendingum að djamma með hjálm – „Öl er böl“
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Þrír nýir forstöðumenn hjá Póstinum
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Gera ekki athugasemd við vinnubrögð lögreglu vegna ólöglegrar aflífunar
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Ákærður fyrir líkamsárás á son sinn

Mest lesið

Mikil reiði í Hafnarfirði eftir tíðindi gærdagsins og leikmenn sagðir í áfalli – „Skammast mín“
Þorvaldur ómyrkur í máli: „Ég og Ármann höfum verið útilokaðir frá þessum fundum núna undanfarin tvö ár“
Sextugir menn í vanda eftir að leitað var í Peugeot-bíl þeirra
Harmleikurinn í Sviss: Eigendur barsins sem fuðraði upp og kostaði 40 manns lífið kenna ungri þjónustustúlku um
Nýjasta höggið í stríði Beckham-fjölskyldunnar kemur úr óvæntri átt – Sjáðu hvað þeir birtu til bróður síns

Nýlegt

Sorpa sker upp herör gegn utanbæjarfólki – Innleiða bílnúmeralesara og hyggjast rukka grimmt
Galdrakarlinn í Oz – Ævintýrið lifnar við með stórfenglegum og skemmtilegum hætti
Systur sameinaðar í fyrsta sinn síðan faðirinn myrti móður þeirra fyrir 50 árum
Bubbi ósáttur við þáttaröð á RÚV – „Enginn talaði við mig“
Brooklyn Beckham birtir fyrstu færsluna eftir að hann hóf stríð við fjölskyldu sína opinberlega – Hefur nú lokað fyrir athugasemdir
Hefur ekki rætt við United
Skiptin að ganga í gegn fyrir rúma sex milljarða
Gera ekki athugasemd við vinnubrögð lögreglu vegna ólöglegrar aflífunar
Ákærður fyrir líkamsárás á son sinn
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
RÚV hafi ekki átt frumkvæði að því að taka Húsó úr birtingu – Vísi frá sér ábyrgð þrátt fyrir eignarhlut og 95 milljóna framlag
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum

Ákæran gegn Helga Bjarti: Sakaður um húsbrot, nauðgun, kynferðisbrot gegn barni og vændiskaup

Ákæran gegn Helga Bjarti: Sakaður um húsbrot, nauðgun, kynferðisbrot gegn barni og vændiskaup
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Stórtækur þjófur dæmdur: Stal úr Elko, Hagkaup og Krónunni og var svo gripinn með ísöxi
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Hafnarfjarðarmálið þingfest: Verjandinn mætti en Helgi Bjartur ekki
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum

Þorvaldur ómyrkur í máli: „Ég og Ármann höfum verið útilokaðir frá þessum fundum núna undanfarin tvö ár“

Þorvaldur ómyrkur í máli: „Ég og Ármann höfum verið útilokaðir frá þessum fundum núna undanfarin tvö ár“
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum

Alfreð var ekki skemmt: „Svo opna ég og þá eru bara fimm lögreglumenn fyrir utan“

Alfreð var ekki skemmt: „Svo opna ég og þá eru bara fimm lögreglumenn fyrir utan“
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum
Lögregla hafði afskipti af „trylltum“ manni
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum

Litla-Hraun fangelsi við enda veraldar – „Við treystum engum“

Litla-Hraun fangelsi við enda veraldar – „Við treystum engum“
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Sextugir menn í vanda eftir að leitað var í Peugeot-bíl þeirra
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Harmleikurinn í Sviss: Eigendur barsins sem fuðraði upp og kostaði 40 manns lífið kenna ungri þjónustustúlku um
Fréttir
Í gær

„Er þetta leiðin til að ná stöðugleika í íslensku samfélagi?“

„Er þetta leiðin til að ná stöðugleika í íslensku samfélagi?“
Fréttir
Í gær

Lífeyrissjóður verzlunarmanna og Birta lífeyrissjóður íhuga samruna

Lífeyrissjóður verzlunarmanna og Birta lífeyrissjóður íhuga samruna
Fréttir
Í gær
Borgarfulltrúi ætlar að segja skilið við Pírata – „Hugur og hjarta leita annað“
Fréttir
Í gær
Brotlending gegn Sviss á EM
Fréttir
Í gær

Gervigreindin er komin í prentarana

Gervigreindin er komin í prentarana
Fréttir
Í gær
Lýsa yfir áhyggjum af framtíð starfsfólks Strætó – „Standi frammi fyrir verulegri óvissu“
Fréttir
Í gær
Heiða Björg þiggur sætið
Fréttir
Í gær
Verður kosninganóttinni slaufað? Mjög skiptar skoðanir meðal fólks
Fréttir
Í gær

Sorpa sker upp herör gegn utanbæjarfólki – Innleiða bílnúmeralesara og hyggjast rukka grimmt

Sorpa sker upp herör gegn utanbæjarfólki – Innleiða bílnúmeralesara og hyggjast rukka grimmt
Fréttir
Í gær

Vara við frumvarpi Loga – Muni veikja stöðu íslenskunnar

Vara við frumvarpi Loga – Muni veikja stöðu íslenskunnar
Fréttir
Í gær
Kallar eftir sanngirni í umræðunni um veikindakostnað hins opinbera – „Flóknari en oft er haldið fram“
Fréttir
Í gær

Siggi ráðinn vöruþróunarstjóri Varist

Siggi ráðinn vöruþróunarstjóri Varist
Fréttir
Í gær
Þetta eru 5 dýrustu og 5 ódýrustu póstnúmerin á höfuðborgarsvæðinu
Fréttir
Í gær
Þetta segir einn þekktasti verkalýðsforingi landsins um ráðninguna á Bjarna
Fréttir
Í gær

Páll segir sögusagnir á kreiki um að Þórdís Kolbrún sé á leið í nýtt starf

Páll segir sögusagnir á kreiki um að Þórdís Kolbrún sé á leið í nýtt starf
Fréttir
Í gær

„Heimurinn er að breytast og við þurfum að breytast með“

„Heimurinn er að breytast og við þurfum að breytast með“
Fréttir
Í gær
Stefán segir auglýsingamagnið svipað og í fyrri stórmótum
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Eyjamenn ósáttir og sjá fram á skerta þjónustu