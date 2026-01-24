fbpx
Laugardagur 24.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Biðu endanlegan ósigur fyrir ríkislögreglustjóra

Jakob Snævar Ólafsson
Laugardaginn 24. janúar 2026 20:30

Embætti ríkislögreglustjóra er staðsett í fyrrum húsnæði utanríkisráðuneytisins við Rauðárstíg í Reykjavík.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Hæstiréttur hefur hafnað því að taka fyrir áfrýjun Sjóvá-Almennra trygginga hf. á máli embættis ríkislögreglustjóra gegn félaginu en bæði héraðsdómur og Landsréttur höfðu dæmt embættinu í vil. Snerist málið um bætur úr ábyrgðartryggingu bifreiðar, sem lögreglan veitti eftirför en lögreglubíl var ekið á bifreiðina til að stöðva hana en umræddri bifreið hafði verið stolið.

Fram kemur í ákvörðun Hæstaréttar að ríkislögreglustjóri hafi krafið tryggingafélagið um bætur vegna tjóns á lögreglubifreið sem ekið var á vinstra afturhorn bifreiðar, sem tryggð var lögboðinni ábyrgðartryggingu hjá félaginu, til að binda enda á eftirför lögreglu og stöðva akstur bifreiðarinnar. Deildu aðilar einkum um túlkun þágildandi 89. greinar umferðarlaga en með ákvörðun Hæstaréttar fylgja raunar dómar úr Landsrétti og héraðsdómi um allt annað mál og því liggur ekki fyrir í fljótu bragði hvernær atvikið átti sér stað.

Segir í ákvörðuninni að með dómi Landsréttar hafi verið staðfest niðurstaða héraðsdóms um að fallast á kröfu ríkislögreglustjóra um bætur að viðbættum frekari röksemdum um að ákvörðun lögreglu um að keyra á bifreiðina hefði markað lok samfelldrar eftirfarar sem hófst nokkru fyrr. Í niðurstöðu héraðsdóms hafi komið fram að þegar 89. grein þágildandi umferðarlaga hefði verið beitt í tilvikum þar sem lögreglumaður hefði ekið lögreglubifreið á aðra bifreið, sem virti ekki boð lögreglu um að staðnæmast, hefði í dómaframkvæmd verið litið til þess hlutverks lögreglu að gæta almannaöryggis, halda uppi lögum og reglu, stemma stigu við afbrotum og koma í veg fyrir athafnir sem röskuðu öryggi borgaranna, sem og að stöðva ólögmæta háttsemi, allt samkvæmt lögreglulögum.

Lögmæt

Sagði Landsréttur að af ákvæðum lögreglulaga leiddi jafnframt að lögregluaðgerðir sem féllu innan heimilda laganna væru lögmætar og teldust ekki saknæmar. Í málinu lægi fyrir að Sjóvá -Almennar véfengdi ekki að aðgerð lögreglu hefði verið réttlætanleg í ljósi aðstæðna og að gætt hefði verið meðalhófs. Héraðsdómur féllst á það með ríkislögreglustjóra að eiginleg orsök árekstrarins hefði verið ólögmæt háttsemi ökumanns bifreiðarinnar sem skapað hefði þær aðstæður að óhjákvæmilegt var að til árekstrar kæmi. Var háttsemi lögreglumannsins ekki metin honum til sakar að neinu leyti.

Í beiðni Sjóvá-Almennra um áfrýjun kom fram að úrlausn málsins hefði verulegt almennt gildi einkum þar sem afleiðingar lögregluaðgerðar eins og um ræði í málinu gæti ekki fallið undir þágildandi umferðarlög. Kostnaður af valdbeitingu lögreglu væri hluti rekstrarkostnaðar hennar og væri greiddur úr ríkissjóði. Málið snerti grundvallarspurningar um sakarmat og skiptingu tjóns við árekstur þegar lögregla ákveði að beita valdi til að stöðva bifreið. Þá byggði félagið á því að málið varðaði verulega hagsmuni þess og hefði umtalsverðar afleiðingar fyrir vátryggingamarkaðinn.

Eigandi bifreiðarinnar hafi verið látinn bera ábyrgð á kostnaði við lögregluaðgerð þótt hann hafi ekki haft aðkomu að eða vitneskju um aksturinn en bílnum hafði verið stolið. Loks byggði félagið á því að dómur Landsréttar væri bersýnilega rangur og vísaði einkum til þess að við mat á sök beri að miða við áreksturinn sjálfan en ekki atburðarásina sem leiddi til hans.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Biðu endanlegan ósigur fyrir ríkislögreglustjóra
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Tvennum sögum fer af drápi ICE í Minneapolis – Lá í jörðinni
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Pétur lagði Heiðu
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Dregur í land með hluta móðgana sinna
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Ástand kjörkassa bágborið víða um land – Varað við rifum í einu kjördæmi
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Þrautagöngu læknis í dómskerfinu lokið með ósigri
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Trump birtir nýja en stórskrýtna Grænlandsmynd – „Hver er þá tilgangurinn hérna?“
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Hundaeigandi vísar hörðum ásökunum í garð hundsins hans á bug – Sveitarstjórinn bannaði hundahaldið án tilskilinnar heimildar

Mest lesið

Trump birtir nýja en stórskrýtna Grænlandsmynd – „Hver er þá tilgangurinn hérna?“
Segir RÚV hafa tekið íslenska sjónvarpsþáttaröð úr birtingu og muni ekki birta hana aftur fyrr en að uppfylltum skilyrðum
Saga var ekki viss hvort hún ætti að fara á stefnumótið en hugsaði: „Hann er klámstjarna, ég verð eiginlega að prófa einu sinni“
Mjög forvitinn um lífið á Íslandi – „Orðinn mjög þreyttur á þessari kæfandi íhaldsstefnu“
Guðmundur einlægur: „Ég átti bara erfitt með að horfa í augun á konunni minni á þessum tíma því mér leið eins og ég væri bara búinn að skemma framtíðina okkar“

Nýlegt

Saga var ekki viss hvort hún ætti að fara á stefnumótið en hugsaði: „Hann er klámstjarna, ég verð eiginlega að prófa einu sinni“
Guðmundur einlægur: „Ég átti bara erfitt með að horfa í augun á konunni minni á þessum tíma því mér leið eins og ég væri bara búinn að skemma framtíðina okkar“
Bretum gróflega misboðið vegna ummæla Trump og krefjast afsökunarbeiðni
Lögreglan sá dularfullt par við Landakotskirkju – Svartri tösku kastað í runna
Trump birtir nýja en stórskrýtna Grænlandsmynd – „Hver er þá tilgangurinn hérna?“
Hæsta verðlaunafé sem sést hefur hjá konunum
Stórleikararnir ýta enn á ný undir slúðursöguna – „Ó, Woody, ég þekkti… föður þinn“
Ólgan eykst í London – Ætla sér að fara ódýra leið til að fylla skarð stjörnunnar
„Guð minn góður, við þurfum eiginlega að fara að tala um eitthvað annað því mig langar að hoppa upp í næstu vél aftur“
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum
Unglingur tekinn með rafmagnsvopn
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Heiða gengst við að hafa sent skilaboðin og biður Pétur afsökunar – „Hef einsett mér að gera betur“

Heiða gengst við að hafa sent skilaboðin og biður Pétur afsökunar – „Hef einsett mér að gera betur“
Fréttir
Í gær
Gillz birtir yfirlýsingu vegna fréttar um að hann sé genginn í Samfylkinguna og biður um tilfinningalegt svigrúm
Fréttir
Í gær
Spyr hvort stjórnvöld séu reiðubúin að spyrja þjóðina um verðtrygginguna
Fréttir
Í gær

Bílastæðastríð á Grensásvegi – „Því miður höfum við því ekki annan kost en að ráðast í lögfræðilegar aðgerðir“

Bílastæðastríð á Grensásvegi – „Því miður höfum við því ekki annan kost en að ráðast í lögfræðilegar aðgerðir“
Fréttir
Í gær

Mikil vonbrigði í Malmö

Mikil vonbrigði í Malmö
Fréttir
Í gær
Lögreglan sá dularfullt par við Landakotskirkju – Svartri tösku kastað í runna
Fréttir
Í gær

Langahlíð fær nýtt útlit – Kostnaður borgarinnar 525 milljónir

Langahlíð fær nýtt útlit – Kostnaður borgarinnar 525 milljónir
Fréttir
Í gær
Trump veldur uppnámi en Ísland þarf ekki að velja á milli Evrópu og Bandaríkjanna
Fréttir
Í gær
Tómas Þór ósáttur við auglýsingaflóðið hjá RÚV – „Enginn fékk að sjá strákana okkar fagna“
Fréttir
Í gær

Hafnarfjarðarmálið: Helgi Bjartur kemur brátt fyrir dómara

Hafnarfjarðarmálið: Helgi Bjartur kemur brátt fyrir dómara
Fréttir
Í gær

„Getum ekki byggt gott umhverfi fyrir fólk, ef við vitum ekki hvers konar umhverfi er gott“

„Getum ekki byggt gott umhverfi fyrir fólk, ef við vitum ekki hvers konar umhverfi er gott“
Fréttir
Í gær
Stefnir í lokun Sjávarsetursins í Sandgerði – Eigandinn ósáttur
Fréttir
Í gær
LRH er komin á TikTok – Fara yfir piparúða í fyrsta myndbandinu
Fréttir
Í gær

Margir Íslendingar viðurkenna að tilkynna sig veika án þess að vera veikir

Margir Íslendingar viðurkenna að tilkynna sig veika án þess að vera veikir
Fréttir
Í gær
„Dæmið mig af verkum mínum, ekki af einhverju sem ég kom hvergi nærri“
Fréttir
Í gær
Kvartaði yfir sekt fyrir að leggja í bílastæði fyrir fatlaða
Fréttir
Í gær
Lilja vill verða formaður Framsóknarflokksins
Fréttir
Í gær

Trump og fjölskylda hans hafa auðgast um stjarnfræðilegar upphæðir síðasta árið

Trump og fjölskylda hans hafa auðgast um stjarnfræðilegar upphæðir síðasta árið
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Stefnt til viðurkenningar á faðerni en hefur aldrei séð barnið sitt

Stefnt til viðurkenningar á faðerni en hefur aldrei séð barnið sitt
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Willum ætlar ekki í formannsframboð en hvetur aðra manneskju til þess
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Segir klúður í vetrarþjónustu Reykjavíkurborgar hafa valdið fjölda fólks líkamstjóni

Segir klúður í vetrarþjónustu Reykjavíkurborgar hafa valdið fjölda fólks líkamstjóni
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Sauð upp úr á þorrablóti á Þórshöfn – „Þetta er minn bær!“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Fjúkandi vond út í Vinnumálastofnun – „Óásættanleg og hreinlega móðgandi“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Maður á sjötugsaldri misþyrmdi 12 ára dreng

Maður á sjötugsaldri misþyrmdi 12 ára dreng
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Ion nauðgaði konu eftir jólaboð

Ion nauðgaði konu eftir jólaboð
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Stjórnarandstaðan sármóðguð og segist víst styðja Grænland – „Mér er svo freklega misboðið“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Íslenskur karlmaður taldi sig eiga fullan rétt á að birta nektarmyndir af fyrrverandi kærustu sinni – „I think you will like it“